AMLO evita hablar sobre Milei, pero señala que "el modelo neoliberal es un fracaso"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó dar su opinión sobre la políticas económicas impulsadas por su homólogo argentino, Javier Milei... 06.03.2024, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa de este 6 de marzo, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre las políticas económicas impulsadas por el presidente argentino; sin embargo, López Obrador dijo no poder referirse de forma particular a Milei, pues es un gobierno electo democráticamente, pero emitió su opinión respecto a las tesis que sustentan el modelo libertario. Asimismo, el presidente mexicano señaló que su gobierno no se ha apegado a las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, lo que, aseguró, ha fortalecido la moneda nacional. "Nosotros no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional porque nos llevaron a una profunda crisis económica y de bienestar social. Y como no seguimos nosotros las recomendaciones del FMI ni del Banco Mundial, la economía de México está creciendo". Recientemente, Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con su homólogo argentino, Javier Milei, tras la invitación de una senadora mexicana para asistir a la nación latinoamericana."No tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes. No está en la agenda. Creen que soy muy provinciano y no entiendo sobre la aldea mundial, pero sostengo y creo que la mejor política exterior es la interior", sentenció el mexicano.

