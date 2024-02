"Ya no nos imponen nada": AMLO rechaza que FMI o Banco Mundial interfieran en la economía mexicana

https://sputniknews.lat/20240221/ya-no-nos-imponen-nada-amlo-rechaza-que-fmi-o-banco-mundial-interfieran-en-la-economia-mexicana-1148422528.html

El mandatario mexicano resaltó que la economía nacional marcha en una senda positiva, hay un mayor control de la inflación y se sigue incentivando la inversión extranjera, entre otros ámbitos.Las medidas estaban principalmente enfocadas en materia fiscal, energética y económica, mismas que López Obrador consideró que "arruinaron" al país."En la agenda, en los 30 años que dominaron la política, no estaba el combate a la corrupción, que era el principal problema de México. Tampoco estaba mejorar los salarios. Al contrario, la reforma laboral era para deteriorar el poder adquisitivo y el [sueldo]", expuso.Por ello, previo a su llegada a la Presidencia, el mandatario mexicano diseñó un plan enfocado en atacar la corrupción y velar por la población."Ahora, el plan de desarrollo lo hicimos nosotros y es como el que se hizo en la campaña del general Lázaro Cárdenas, el Plan Sexenal, o como el que publicaron los hermanos Flores Magón", agregó.La rebaja de calificación a PemexEl 9 de febrero de 2024, la agencia Moody's rebajó la calificación de la firma mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) de B1 a B3 debido a su deuda y otros factores, como los riesgos al incrementar su capacidad de refinación y producción con proyectos como la refinería de Dos Bocas.Al respecto, el presidente mexicano dijo que "ellos todavía están defendiendo el modelo neoliberal y quisieran, por intereses, que nosotros siguiéramos vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas. Es como vender naranjas y comprar jugo de naranja. Eso ya no. Lo que estamos haciendo ahora es darle valor agregado a nuestra materia prima; en vez de vender el petróleo crudo, lo estamos refinando", apuntó.Con ello, agregó que 75% de los ingresos de Pemex ya provienen del mercado interno, no de la venta de crudo a otros países."Esa reconversión, que es buena para el país, no les gusta a quienes, por décadas, manejaron la política de que México tenía que ser exportador de materia prima, de petróleo y comprar las gasolinas. Ofrecemos disculpas porque ya no pensamos igual", subrayó.López Obrador insistió en la autosuficiencia en energéticos y en alimentos para México, a la par de forjar vínculos comerciales con otras naciones, a través de acuerdos como el T-MEC, por ejemplo.

