AMLO aplaza una vez más su promesa sobre Dos Bocas: ¿qué se espera de esta refinería?

A meses de dejar el poder, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador volvió a posponer el funcionamiento a su máxima capacidad de la refinería de Dos... 02.02.2024, Sputnik Mundo

El mandatario aseguró hace unos días que esta semana arranca la producción de diésel de la refinería —oficialmente llamada Olmeca— y pospuso, otra vez, el funcionamiento total de la planta para comenzar a generar gasolina. Según él, esa tarea comenzará en febrero. "La refinería ya está por empezar a producir diésel. El fin de mes de febrero empieza a producir ya, a toda su capacidad, gasolinas", declaró López Obrador el 30 de enero en su conferencia de prensa.Esta refinería, una de las más importantes de México, tiene como fin impulsar la autosuficiencia energética en la nación latinoamericana, algo que incluso fue promesa de campaña de López Obrador desde 2018. Sin embargo, la realidad contradice las intenciones. De acuerdo con datos del propio Gobierno mexicano, en la actualidad el país latinoamericano importa cerca de 80% de los combustibles.Ante ello, Sputnik hace un recuento sobre cómo ha sido el desempeño de esta obra y si realmente se cumplirán los objetivos planteados por López Obrador, quien está a ocho meses de dejar la Presidencia de México. ¿Cómo empezó el proyecto?Desde el sexenio del expresidente José López Portillo (1976-1982), no se había construido una nueva refinería en México. La última fue en Salina Cruz, Oaxaca, al sur del país. Comenzó a operar en 1979.Ante esta situación, López Obrador planteó en diciembre de 2018 la construcción de una refinería en Dos Bocas, uno de los puertos más importantes de Tabasco, entidad cercana al golfo de México. La instalación, dijo, tendría una capacidad para producir unos 340.000 barriles diarios de hidrocarburos.El proyecto formó parte del paquete de obras prioritarias del Gobierno, además de la construcción del Tren Maya o el Corredor Interoceánico. Para 2019, el plan para construir Dos Bocas iba viento en popa, de la mano de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno federal; su costo total era, hasta ese momento, de 8.000 millones de dólares.El inicio de las obras, en las que participaron compañías como ICA Fluor, Samsung Engineering y Asociados Constructores DBNR, arrancó el 1 de agosto de 2019. Las instalaciones fueron inauguradas el 1 de julio de 2022 aunque, de acuerdo con diversos medios mexicanos, los trabajos continúan hasta este 2024.Mientras esto ocurría, el 14 de octubre de 2021, López Obrador dijo que la refinería, que originalmente se llamaba Dos Bocas, llevaría como mote Olmeca, en honor a la cultura prehispánica de ese mismo nombre.Los detalles de la obraLa refinería de Dos Bocas tiene una extensión de 586 hectáreas y cuenta con 93 tanques de almacenamiento, 24 esferas y 17 plantas de procesamiento. En estas últimas hay talleres, torres de enfriamiento y plantas de tratamiento de agua.Asimismo, de acuerdo con información del Gobierno mexicano, procesará crudo 100% Maya y permitirá incrementar la oferta en gasolina y diésel. Según estimaciones de la Secretaría de Energía (Sener) mexicana, la refinería también generará gasolina y diésel diario, al igual que turbosina y asfaltos, mismos que enviará por mar a los estados de Veracruz y Yucatán.Con el fin de generar un mayor aprovechamiento del petróleo, Dos Bocas también tiene una planta coquizadora, con la que impulsa la refinación en toda la construcción y, a su vez, disminuye el impacto ambiental, ya que no produce combustóleo.Acabó costando más...Acerca del costo de la obra, según la exsecretaria de Energía mexicana, Rocío Nahle, quien encabezó el proyecto durante su gestión, podría tener un saldo final entre 15.600 y 16.000 millones de dólares. Según una entrevista realizada a la exfuncionaria por el medio mexicano Expansión, esto se debe al pago de impuestos y obras externas."En un último informe a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) Pemex dice que el monto de la refinería estaría por tocar los 16.000 millones de dólares. El gobierno sostiene actualmente que el costo inicial proyectado se ha cumplido y que el supuesto sobreprecio mencionado está relacionado con los gastos adicionales derivados de obras externas e impuestos", se lee en el artículo publicado en noviembre de 2023.¿Un avance en la autosuficiencia energética?Uno de los propósitos de modernizar las refinerías del país, así como la compra de la instalación de Deer Park, ubicada en Estados Unidos, y construir Dos Bocas es la autosuficiencia energética de México.El 4 de enero, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, declaró que, para 2025, se podría alcanzar este fin, al menos en el rubro de las gasolinas, en gran parte por la apertura de la refinería en Tabasco. Para el 15 de enero, el presidente mexicano agregó que Dos Bocas abastecerá el 20% de la gasolina que se consume en el país latinoamericano.Pero, aunque este sexenio se apostó por lograr el plan, esto no se concretará. El 26 de enero, López Obrador admitió que no lograrán generar los barriles necesarios para este fin."Nosotros casi vamos a dejar resuelto el abasto de gasolinas con lo que se produce en México y con lo de Deer Park. Si acaso nos van a faltar unos 100.000 o 200.000 barriles para la autosuficiencia", subrayó.

