La economía mexicana avanza a paso firme, pero cada vez depende más de EEUU

La economía mexicana avanza a paso firme, pero cada vez depende más de EEUU

Al menos en los dos últimos años, la economía mexicana ha registrado un desempeño sobresaliente ante el difícil panorama internacional; sin embargo, lo estaría... 08.12.2023

2023-12-08T00:36+0000

2023-12-08T00:36+0000

2023-12-08T00:36+0000

méxico

eeuu

banco de méxico

américa latina

📈 mercados y finanzas

A finales de noviembre pasado, la economía mexicana confirmó su solidez al avanzar 1,1% durante el tercer trimestre de 2023 respecto al periodo previo, según informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), cifra que superó las estimaciones preliminares de ese organismo, que situaban el crecimiento del PIB mexicano en 0,9%.Así, en el pasado trimestre, la segunda economía de América Latina, después de Brasil, hiló ocho trimestres de crecimiento que han sido impulsados principalmente por el aumento de las exportaciones a Estados Unidos y el gasto de los consumidores.Este es uno de los muchos indicadores que muestran un desempeño sólido de la economía mexicana en los últimos años, especialmente después de los estragos económicos provocados por la pandemia de COVID-19, que provocó una caída del 8% en 2020.Esa solidez de la economía, al menos para 2023, también es percibida por organismos nacionales e internacionales que han actualizado al alza sus previsiones de crecimiento para la economía mexicana en el presente año. Tal es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que a finales de noviembre aumentó en una décima su pronostico de crecimiento de la economía mexicana para ubicarla en 3,4%, y el Banco de México, que elevó los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana en 2023 y 2024 a 3,3% y 3%, respectivamente.Pero, ¿cómo se explica este sólido desempeño de la economía mexicana en los recientes trimestres? Los especialistas consultados por Sputnik tienen algunas respuestas y están relacionadas con el alza en el numero de empleos y el incremento en los salarios."También contribuyen los aumentos salariales durante este sexenio que han permitido mejorar el poder de compra de quienes tienen un empleo formal, ese poder de compra estaba estancado por décadas", añade. Pero además de coadyuvar al crecimiento de la economía, factores como la generación de más empleos y el incremento de los salarios, combinados con las ayudas económicas de los programas sociales, han derivado en una disminución de los niveles de pobreza, de la que han salido alrededor de cinco millones de personas en los últimos años, de acuerdo con datos oficiales del país latinoamericano. Expertos también destacan el desempeño de la economía mexicana en medio de un panorama internacional difícil por los estragos provocados por la pandemia y los conflictos geopolíticos, como la crisis ucraniana iniciada en febrero de 2022 y las tensiones entre Israel y Palestina. Ante esta situación, a finales de 2022, México fue reconocido por The Economist como la sexta economía con el mejor desempeño entre 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), durante un año que registró importantes desafíos como una inflación del 10% anual en todo el mundo y un desplome del 20% en todas las bolsas de valores mundiales.¿Seguiría el buen desempeño?Las perspectivas de la economía mexicana lucen alentadoras, al menos a corto plazo, especialmente porque se espera que llegue un numero importante de inversión extranjera directa derivada del nearshoring, una estrategia comercial que, según el Foro Económico Mundial, es "la relocalización de operaciones a un país cercano, con una zona horaria similar" y de la cual México ya se está beneficiando.Según Campa, esas perspectivas positivas para el futuro de la economía mexicana podrían alargarse por más años, más allá de 2024, puesto que muchas de las esperadas inversiones del nearshoring apenas van a materializarse y están por consolidarse los grandes proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.Además, agrega el especialista, se ha generado a nivel internacional cierta expectativa por México en torno a que es un buen momento para invertir porque la economía del país latinoamericano es estable. La dependencia es el problemaPese al desempeño y a las perspectivas positivas, los analistas perciben un aumento en la dependencia de la economía mexicana hacia los mercados internacionales, especialmente el de Estados Unidos.Y es que la política económica mexicana estaría favoreciendo la entrada de capitales y, con ello, atentando contra el sector productivo interno, lo cual deriva en que no exista un mayor crecimiento económico apegado al potencial de la economía mexicana.Huerta acusa que el actual gobierno de México continúa con las política neoliberales que tanto critica, lo cual deriva en un menor crecimiento del PIB del que se podría lograr si se apostara más al sector productivo y menos a la entrada de capitales extranjeros. "Por más que el gobierno critique el neoliberalismo, mantiene las políticas económicas neoliberales, que son el libre comercio, la libre movilidad de capital, la autonomía del banco central, la austeridad fiscal, la estabilidad del tipo de cambio, las tasas de interés y, por lo tanto, los resultados siguen siendo los mismos: el pobre crecimiento de la economía mexicana", agregó el economista.Por su parte, Cuevas destaca que la recuperación y el crecimiento de la economía mexicana podrían estar demasiado relacionadas con Estados Unidos. "Parte de esa recuperación y el crecimiento se está atribuyendo a lo que sería una profundización de la dependencia con Estados Unidos en particular", asegura. "Estamos profundizando una dependencia muy grave del mercado norteamericano, que venimos cargando desde el TLCAN y ahora con el T-MEC", agregó.

méxico

eeuu

