AMLO se reúne con Alberto Fernández en medio de la tensión con Milei: "Somos amigos"

AMLO se reúne con Alberto Fernández en medio de la tensión con Milei: "Somos amigos"

06.03.2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló brevemente sobre su reunión con Alberto Fernández en la mañanera de este miércoles 6 de febrero, en la que también externó su opinión sobre las bases de las políticas económicas impulsadas por Javier Milei. "Platicamos, somos amigos", dijo AMLO escuetamente sobre su encuentro con Fernández, al ser consultado durante su tradicional conferencia de prensa.Tras esta respuesta, un periodista le preguntó al presidente mexicano cuál era su visión del flamante gobierno de Javier Milei, con quien AMLO, a diferencia de lo que ocurría con su antecesor Fernández, no ha exhibido ninguna afinidad y con quien se ha cruzado en varias oportunidades dedicándose críticas mutuas.Sin embargo, segundo después, AMLO volvió a la carga contra el nuevo mandatario argentino —quien en el pasado había dicho que el líder de Morena representaba "la izquierda radical"— y cuestionó su doctrina política, aunque sin mencionarlo por nombre."En lo general, yo siento que el modelo neoliberal es un fracaso que solo causa daño a la mayoría de los pueblos y beneficia a una minoría que son lo que impulsan ese modelo en el mundo", señaló. "Nosotros no seguimos las recomendaciones del FMI porque nos llevaron a una profunda crisis económica y de bienestar social. Y como no seguimos las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial, la economía de México está creciendo. Entonces sí funciona el no aplicar el modelo neoliberal".Y añadió: "Creo en el Estado. Es una falacia, es una mentira, un sofisma pensar que se va a diluir el Estado y que todo lo va a resolver el mercado. Está demostrado que no funciona. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social. No puede. ¿Sabe lo que es dejar todo al mercado, en sentido figurado? Es como la libertad del zorro en un gallinero".Cabe recordar que el pasado martes 27 de febrero, el presidente López Obrador descartó reunirse con su homólogo argentino tras la invitación que le extendiera la senadora panista Lilly Téllez para hablar en el Senado de la Nación.El presidente argentino, quien asumió el poder el pasado 10 de diciembre, ha dado prioridad en sus primeros viajes y contactos diplomáticos a países como Israel, EEUU y varias naciones europeas, mientras que con algunos de los históricos socios regionales de Argentina, como Brasil y México, no casualmente dos países gobernados por presidentes de izquierda, ha exhibido por el momento una relación fría."Una amistad que perdurará en el tiempo"Por su parte, Alberto Fernández, quien había viajado a México como su primer destino como presidente electo en noviembre del 2019 (y luego regresaría al país en 2021), publicó imágenes de su encuentro con AMLO a través de sus redes sociales, en las que elogió profusamente al mandatario mexicano."He tenido el enorme placer de reencontrarme con mi querido amigo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Intercambiamos ideas y visiones sobre el presente y el futuro de nuestros países y de nuestra amada Latinoamérica", dijo Fernández, quien el pasado martes también se había reunido con la canciller mexicana Alicia Bárcena, en un posteo subido a la red social X (ex Twitter).Y añadió: "La vida me ha dado el privilegio de poder conocer a AMLO y haber podido forjar una amistad que perdurará en el tiempo".

