https://sputniknews.lat/20240307/deer-park-plantas-electricas-y-una-salinera-asi-es-como-las-compras-de-amlo-pueden-ayudar-a-mexico-1148719387.html

Deer Park, plantas eléctricas y una salinera: así es como las compras de AMLO pueden ayudar a México

Deer Park, plantas eléctricas y una salinera: así es como las compras de AMLO pueden ayudar a México

Sputnik Mundo

Recientemente, el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó el control de la mayor salinera del mundo, acción que se suma a otras... 07.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-07T20:11+0000

2024-03-07T20:11+0000

2024-03-07T20:11+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

eeuu

iberdrola

pemex

gobierno de méxico

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

reforma energética

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1e/1140016418_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_747243602cf71d06f0c30c57e85b0e85.jpg

Y es que durante su sexenio, específicamente en el marco de su reforma energética, López Obrador ha seguido una estrategia de nacionalización o adquisiciones de ciertos bienes de empresas privadas que van desde declarar el litio como un bien de la nación hasta adquisición de una refinería en Estados Unidos, 13 plantas eléctricas y más recientemente la compra de la parte que le faltaba adquirir de una exportadora de sal.De acuerdo con un cálculo hecho por Sputnik con base en cifras oficiales, solo en las últimas tres operaciones mencionadas, el Gobierno de México invirtió más de 6.884 millones de dólares, siendo la adquisición de las plantas eléctricas de la compañía española Iberdrola la más costosa, por un total de 6.200 millones de dólares, cifra que representa la cuarta parte del presupuesto anual para 2024 de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex)."A algunos no les gusta esta política, tenemos diferentes formas de pensar, (…). Nosotros no llegamos diciendo que íbamos a privatizar o que iba a seguir la misma política neoliberal, es muy claro que dijimos que iba a haber cambios en la política económica", dijo López Obrador el 4 de marzo al justificar las adquisiciones por parte de su administración.El pasado 24 de febrero, el Gobierno de México adquirió el control total (ya tenía el 51%) de la mayor salinera del mundo, Exportadora de Sal (Essa), luego de comprar por 1.500 millones de pesos a la japonesa Mitsubishi el resto de las acciones de la compañía localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur.Desde la primera elección presidencial en la que participó López Obrador, sus adversarios le acusaban de que iba a nacionalizar decenas de empresas e incluso de que iba a terminar con la propiedad privada; sin embargo, las adquisiciones de empresas privadas que ha realizado han sido en sectores estratégicos y mediante negociaciones que han resultado tersas y sin objeción de quienes resultan adquiridos.Adquisición de 13 plantas eléctricasDe hecho, tras la firma del acuerdo para la adquisición de 12 centrales de ciclo combinado y un parque eólico a la española Iberdrola en abril de 2023 y cuya operación se concretó apenas el 26 de febrero, los mercados reaccionaron con calma al anuncio y sin temor a que la administración buscara adquirir más empresas del sector."Iberdrola fue un caso especial, y el presidente ha tenido un enfoque más mesurado con otras generadoras de energía", escribió en ese entonces en un reporte Daniel Kerner, analista de Eurasia Group. "Esto no es un presagio de operaciones similares en el futuro", agregó.Y se espera que la adquisición de las 12 centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico que eran propiedad de Iberdrola representen beneficios para la empresa estatal Comisión Federal de Energía (CFE), quien incrementará su generación de energía en el mercado mexicano al 55%.Los expertos también destacan que se debe quitar la idea de que los Estados o los gobiernos forzosamente van a administrar peor una empresa que los privados y Cuevas aseguró que durante el periodo neoliberal quedó demostrado. Deer Park, un caso de éxitoEl que quizá es el mayor caso de éxito, al menos el ya tangible es el de la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, que fue adquirida por completo por Pemex en enero de 2022 al comprar a Shell el 50,1% de las acciones, pues la paraestatal ya contaba con el 49,9%. Pemex desembolsó en esa transacción un total de 596 millones de dólares, inversión que se pagó prácticamente sola, pues al cierre de 2022 registró una utilidad neta de 956 millones de dólares.Para finales de 2023, Pemex informó que luego de casi dos años de la adquisición de esa refinería, esta ya registra su mejor desempeño operativo y financiero desde 2007, y es la primera vez que cierra un ejercicio sin deuda, según cifras de la petrolera."Desde que Pemex asumió el control de Deer Park a principios de 2022, sus resultados han sido sólidos y hemos observado rendimientos netos positivos por 954 millones de dólares en el cierre del año pasado y de 711 millones de dólares al tercer trimestre de 2023, los cuales contrastan con las pérdidas observadas en los tres años previos", indicó Carlos Cortez, director de finanzas de la petrolera mexicana en noviembre de 2023.

https://sputniknews.lat/20230530/la-salinera-mas-grande-del-mundo-esta-en-mexico-cuales-son-sus-desafios--video-fotos-1140015638.html

https://sputniknews.lat/20230404/nueva-nacionalizacion-de-la-industria-electrica-mexico-compra-13-plantas-a-iberdrola-1137727228.html

https://sputniknews.lat/20220503/la-millonaria-ganancia-de-pemex-luego-de-adquirir-una-refineria-de-deer-park-en-texas-1125093030.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, iberdrola, pemex, gobierno de méxico, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, reforma energética