Biden se confunde otra vez: "No debimos meternos en Ucrania"

Biden se confunde otra vez: "No debimos meternos en Ucrania" | Video

10.03.2024

2024-03-10T01:11+0000

2024-03-10T01:11+0000

2024-03-10T01:20+0000

internacional

eeuu

joe biden

ucrania

política

"No debimos meternos en Ucrania". Eso dijo el mandatario norteamericano de 81 años cuando hablaba sobre el papel que jugó Washington en el Oriente Medio, particularmente en Irak y Afganistán. Aunque inmediatamente corrigió su error, las declaraciones Biden se han vuelto virales en redes sociales en momentos en que aumentan las críticas a Estados Unidos por los envíos de armamento a las tropas ucranianas, que llevan meses sin tener éxito frente a las fuerzas rusas. No es la primera vez que Joe Biden se equivoca públicamente y confunde países. Una encuesta realizada en agosto del año pasado reveló que al menos el 36% de los estadounidenses están sumamente preocupados por la salud mental del demócrata, de acuerdo con Issues & Insights. En febrero, Biden confundió al presidente de Egipto, Abdelfatá Sisi, con el de México, Andrés Manuel López Obrador, al hablar del paso de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza a través del país africano."Como saben, el presidente de México, Sisi, no quiso abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria [a Gaza]. Yo hablé con él y lo convencí de abrir las puertas", expresó Biden.Según una encuesta elaborada por la empresa Ipsos, el 86% de los estadounidenses cree que Biden es demasiado mayor para cumplir otro mandato como presidente.

eeuu

ucrania

2024

eeuu, joe biden, ucrania, política