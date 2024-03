https://sputniknews.lat/20240310/francia-buscaria-convencer-a-los-paises-balticos-de-enviar-soldados-a-ucrania-1148841981.html

Francia buscaría convencer a los países bálticos de enviar soldados a Ucrania

Francia buscaría convencer a los países bálticos de enviar soldados a Ucrania

10.03.2024

De acuerdo a la nota, la propuesta fue formulada por el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, durante su encuentro en Lituana el pasado viernes 8 de marzo con sus homólogos bálticos y el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba."No corresponde a Rusia organizar cómo desplegar nuestras acciones ni establecer líneas rojas. Así que lo decidimos entre nosotros", declaró el canciller francés, según consigna Politico, que agregó que el funcionario dijo que no excluían ninguna posibilidad para los próximos meses con respecto a qué acciones tomar.Sin embargo, Séjourné aclaró que este no era un pedido del gobierno de Kiev sino una iniciativa autónoma. "En este momento, Ucrania [solo] nos está pidiendo que enviemos municiones", dijo el ministro francés. Esto contrasta con la actitud que ha tomado Alemania, que no solo se ha desligado de la propuesta del Gobierno francé, sino que ha criticado abiertamente lo que el presidente Macron ha llamado "un despertar estratégico".Cabe recordar que el pasado 27 de febrero, durante una conferencia de líderes europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que no descartaba el envío de tropas de los aliados occidentales al territorio ucraniano y anunció una coalición para la entrega de misiles al Ejército de Ucrania.Sin embargo, varios integrantes de la OTAN descartaron la posibilidad de un respaldo en el terreno al país. El canciller alemán, Olaf Scholz, encabezó el grupo de líderes europeos que no estaban de acuerdo con la afirmación de Macron de que la OTAN no ha descartado el envío de tropas.Scholz declaró explícitamente que los gobiernos occidentales habían acordado que "no habrá tropas terrestres, ni soldados en suelo ucraniano que sean enviados allí desde Estados europeos o Estados de la OTAN".En ese sentido, el pasado 29 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, alertó en su discurso anual ante la Asamblea Federal de "trágicas consecuencias" si se implementaba esta decisión.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia consideraba inevitables los enfrentamientos directos entre Rusia y la OTAN, si Occidente enviaba a sus tropas a Ucrania.

