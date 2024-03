https://sputniknews.lat/20240311/el-papa-francisco-habria-enfadado-a-kiev-con-su-llamamiento-a-la-rendicion-1148869643.html

El papa Francisco habría enfadado a Kiev con su llamamiento a la rendición

El papa Francisco habría enfadado a Kiev con su llamamiento a la rendición

11.03.2024

"Nuestra bandera es amarilla y azul", contestó Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, en su cuenta de la red social X. "Esta es la bandera por la que vivimos, morimos y prevalecemos. Nunca izaremos ninguna otra bandera", añadió. El 9 de marzo, el papa Francisco dijo que Ucrania debería "tener el valor de izar la bandera blanca" e instó a ambas partes a "negociar antes de que las cosas empeoren"."El más fuerte es el que, en la batalla entre el bien y el mal, se pone del lado del bien en lugar de intentar ponerlos en el mismo plano y llamarlo 'negociaciones'", respondió Kuleba en X.Aludiendo a la neutralidad de la Santa Sede durante la Segunda Guerra Mundial, Kuleba pidió al Vaticano que "evite repetir los errores del pasado y apoye a Ucrania y a su pueblo en su justa lucha por la vida".En un discurso del 10 de marzo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, comentó que la Iglesia católica romana debería "apoyarnos con la oración, la conversación y los hechos" en lugar de "mediar virtualmente entre alguien que quiere vivir y alguien que quiere destruirte".Rusia sigue abierta a las negociacionesEn reiteradas ocasiones, el Gobierno de Vladímir Putin ha dicho que siempre se ha mantenido abierto a un diálogo que contemple a ambas voces del conflicto, no solo a una, como pretenden muchos líderes occidentales. De hecho, el 9 de febrero pasado, el presidente ruso dijo en una entrevista con el periodista Tucker Carlson que el objetivo de Moscú "es poner fin a esta guerra" que, señaló, comenzó Ucrania. En aquel momento, Putin comentó que, si el Gobierno de Zelenski se negó a negociar en su momento, "supongo que lo hizo siguiendo las instrucciones de Washington". A pesar de ello, dijo que si la Casa Blanca sabe ahora que aquella fue una decisión incorrecta, "entonces que la corrija".Según Putin, Moscú ha buscado repetidamente una solución a los problemas con Kiev a través de "medios pacíficos, pero nadie nos escuchó". En ese sentido, consideró que el verdadero origen del actual conflicto en Ucrania se encuentra en el golpe de Estado que ocurrió en ese país en 2014.Por ello, algunos medios internacionales calificaron el rechazo de Zelenski a la propuesta del papa Francisco como una reacción visceral. El medio británico The Times tituló así su artículo sobre el hecho: El papa Francisco enfurece a Ucrania con su llamamiento a "izar la bandera blanca". Además, el diario aseguró que el líder de la iglesia católica "causó indignación en Kiev" en momentos en que las tropas ucranianas no pueden vencer a las fuerzas rusas. Kiev llama a consultas a embajador del VaticanoEn tanto, Ucrania ya llamó este 11 de marzo al nuncio apostólico del Vaticano en el país europeo, Visvaldas Kulbokas, para consultas tras los llamamientos del papa Francisco a negociaciones y un alto el fuego. "El 11 de marzo, el nuncio apostólico en Ucrania, Visvaldas Kulbokas, fue invitado al Ministerio de Exteriores de Ucrania en medio de las declaraciones del papa Francisco publicadas recientemente en los medios de comunicación. Kulbokas fue informado de que Ucrania estaba decepcionada por las declaraciones del pontífice sobre la 'bandera blanca' y la necesidad de 'mostrar valentía y negociar'", destaca un comunicado del Ministerio de Exteriores ucraniano.

