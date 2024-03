https://sputniknews.lat/20240313/putin-sabe-muy-bien-que-hacen-realmente-los-militares-occidentales-en-ucrania-1148910672.html

Putin "sabe muy bien" qué hacen realmente los militares occidentales en Ucrania

Moscú advierte a Occidente contra cualquier escalada del conflicto ucraniano y que las tropas de la OTAN que participarán en estas batallas "serán un objetivo...

"Estados Unidos anunció que no va a enviar tropas. Sabemos lo que son las tropas estadounidenses en el territorio ruso, son invasoras, y así las trataremos, incluso si aparecen en el territorio de Ucrania", declaró Putin en una entrevista con Dmitri Kiseliov, el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, al que pertenece Sputnik.Esto también se aplica a las FFAA francesas, italianas, rumanas y, en general, a todas las tropas que no son de los soldados ucranianos, añadió Dmitri Evstáfiev. En sus palabras, esto significa que, junto con las frases sobre las armas nucleares, el mandatario "está advirtiendo a los países occidentales contra cualquier escalada cualitativa de este conflicto".En cuanto a las consecuencias, si la OTAN envía un contingente de tropas a Ucrania, Evstáfiev subrayó que se convertirán en un objetivo legítimo en el momento en que crucen la frontera. Poco antes, el canciller polaco, Radoslaw Sikorski, aseguró que las tropas de la alianza ya se encuentran en Ucrania. El 27 de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, abordando la posibilidad de la participación de soldados europeos en el conflicto ucraniano, informó que "no se puede descartar nada". Tras esas declaraciones, el jefe de Estado fue objeto de críticas a nivel nacional, donde se le llamó "el señor de la guerra". De acuerdo con el instituto de sondeos CSA, el 76% de los franceses está en contra del envío de sus militares a Ucrania.Comentando las palabras del presidente francés, desde el Kremlin indicaron que tal desarrollo conduciría inevitablemente a un choque militar directo entre Rusia y la OTAN. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, calificó de importante novedad el mero hecho de discutir la posibilidad de enviar "algunos contingentes a Ucrania".

