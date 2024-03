https://sputniknews.lat/20240314/la-medida-sanitaria-argentina-que-afectara-a-bolivia-los-mas-perjudicados-son-los-mas-vulnerables-1148936109.html

La medida sanitaria argentina que afectará a Bolivia: "Los más perjudicados son los más vulnerables"

La medida sanitaria argentina que afectará a Bolivia: "Los más perjudicados son los más vulnerables"

Sputnik Mundo

Mediante un decreto, el gobierno de Salta, Argentina, determinó cobrar a los extranjeros que reciban atención médica en sus hospitales públicos. Para Guillermo... 14.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-14T00:25+0000

2024-03-14T00:25+0000

2024-03-14T00:41+0000

américa latina

bolivia

argentina

sociedad

💬 opinión y análisis

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0e/1148936584_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_54a1f1376f5fbd04d42e4510f9871c45.jpg

Autoridades de Bolivia intentan que el gobernador de la provincia argentina de Salta, Gustavo Sáenz, dé marcha atrás con el decreto que establece el cobro para los ciudadanos extranjeros que reciban atención médica. Desde 2019 rige un acuerdo entre ambos países para que tengan reciprocidad en el uso de los respectivos sistemas de salud. Pero según el salteño este convenio no se cumple cuando los argentinos deben acudir a un hospital boliviano.Argentina y Bolivia tienen una relación muy profunda, aún desde antes de que se conformaran como naciones independientes. Durante la época colonial integraron la misma unidad administrativa en los virreinatos de Perú (1542-1776) y del Río de La Plata, desde 1776 hasta que se independizaron en 1816 y 1825, respectivamente.Según organizaciones que trabajan en Argentina, allí residen alrededor de dos millones de ciudadanos bolivianos. Muchos de ellos no están debidamente registrados ante las autoridades argentinas.Guillermo Mamani es director del periódico Renacer, que desde hace 25 años informa a miles de residentes bolivianos en el vecino país. En diálogo con Sputnik, analizó la nueva Argentina, inaugurada por Javier Milei tras su asunción como presidente el pasado 10 de diciembre, justamente Día Internacional de los Derechos Humanos.La sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 129/24 del Gobierno de Salta le recordó a Mamani lo vivido en la década de 1990, cuando "no se daba atención médica a los extranjeros que no tuvieran DNI (Documento Nacional de Identidad). En ese entonces había mucha gente de Bolivia que venía a trabajar a Buenos Aires en talleres textiles donde eran explotados", y no tenían sus papeles en orden.Los migrantes, quienes llegaban con promesas falsas de trabajo y cuyas cédulas de identidad eran retenidas por los empleadores, "no podían recibir atención médica, porque para ellos acceder al DNI era una misión imposible", dijo Mamani, en referencia al grado de reclusión que sufrían en sus lugares de trabajo, generalmente regenteados por otros ciudadanos bolivianos que ignoraban la ley laboral así como los más elementales derechos humanos.Para obtener el DNI, los migrantes "necesitaban una carta del empleador, también tenían que estar contratados en blanco", entre otros obstáculos que tenían para regularizar sus situaciones en el vecino país.El ajusteEl gobernador Sáenz argumentó que el cobro a extranjeros es necesario, en vista de que el Gobierno de Milei recortó drásticamente los fondos que recibían las 24 provincias argentinas."Las provincias que somos fronterizas tenemos que buscar resolver este tema, deberían hacerlo porque la situación en la que estamos viviendo, la falta de transferencias a nivel nacional que tenemos en salud. La crisis económica amerita, de una vez por todas, resolver este tema que teníamos que haber resuelto, estemos bien o mal económicamente. Es lo que corresponde", dijo Sáenz al canal de cable Todo Noticias (TN).Y agregó: "Por razones de humanidad no podemos dejar tirada a una persona, como nos ha pasado a nosotros en Bolivia. La atendemos y después a ver cómo se cobra".El gobernador se refería a casos como el de Alejandro Benítez, un docente jubilado argentino que en julio de 2022 chocó su moto contra un camión en una carretera de Cochabamba. Según denunciaron sus acompañantes, se le negó atención médica porque no tenía dinero boliviano, solamente pesos argentinos. Así se lo dejó morir.O el caso de Matías Rosales, el mochilero argentino de 35 años que fue apuñalado por un ciudadano colombiano en la capital de Oruro en septiembre de 2023. Herido, su novia lo llevó a un hospital donde le negaron atención. Murió en la entrada.De acuerdo al decreto de Sáenz, las tarifas irán desde los 5.000 pesos argentinos (unos 5 dólares) por la consulta, hasta 250.000 pesos (250 dólares) por un día de internación en terapia intensiva."Teníamos cirugías programadas y casi un 20% a 30% eran extranjeros que se anotaban. No estamos en condiciones de hacerlo, ningún país lo hace. Cada vez que cualquiera viaja con la familia, todos tienen que pagar seguro para que se atiendan en cuestiones de emergencia", dijo el gobernador.Y agregó: "Si son cuestiones más complejas hay que pagar mucho más y se paga en dólares, esto pasa en todo el mundo. Argentina no puede quedar ajena a esto".Según el decreto, pagarán por atención médica los extranjeros que entren en alguna de estas categorías: residentes transitorios (turistas, pasajeros en tránsito, trabajadores migrantes estacionales o académicos) y precarios (solicitantes de residencia durante su proceso de admisión).Los extranjeros que tengan residencia permanente podrán gozar de atención gratuita.Pueblos hermanosLa provincia de Salta, con 1,4 millones de habitantes, limita también con Paraguay y Chile. Pero para Mamani el cobro está dirigido sobre todo a la población boliviana, "porque somos los que tenemos más cercanía. Las ciudades de Tarija y de Salta están históricamente ligadas".El periodista se refería al hecho de que Tarija fue parte de Salta hasta 1825, cuando sus habitantes votaron por sumarse a la naciente república de Bolivia.El alcalde de Tarija, Johnny Torres, indicó que realiza gestiones para que el gobernador salteño excluya a los bolivianos del decreto. Para Mamani esto es muy difícil de lograr, al considerar que para Sáenz de nada valen los acuerdos previos de atención sanitaria recíproca.La decisión del gobierno salteño está en sintonía con una Argentina en la cual solamente podrá tener salud quien pague por ella, según Mamani. Y agregó: "Cuando hay un contexto de crisis económica se suele echar la culpa a gente que no tiene muchas posibilidades de defenderse", en este caso los extranjeros de países limítrofes."Desde el momento en que Milei dijo: 'No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes', o cuando dijo que los liberales se creen estéticamente superiores, quiere decir que hay gente estéticamente inferior y esos somos nosotros", consideró Mamani.

https://sputniknews.lat/20240313/la-violencia-narcocriminal-paraliza-la-tercera-ciudad-mas-grande-de-argentina-1148907119.html

https://sputniknews.lat/20240302/presidente-de-bolivia-denuncia-injerencia-en-latinoamerica-por-recursos-como-el-litio-1148668741.html

https://sputniknews.lat/20240301/que-efecto-podrian-tener-las-medidas-asumidas-por-bolivia-para-levantar-su-economia-1148647345.html

https://sputniknews.lat/20240307/la-capital-argentina-se-encuentra-en-un-brote-epidemico-de-dengue-1148790813.html

bolivia

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

bolivia, argentina, sociedad, 💬 opinión y análisis