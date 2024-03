https://sputniknews.lat/20240314/una-agencia-ligada-al-congreso-de-eeuu-pide-un-mejor-seguimiento-de-las-armas-enviadas-a-ucrania-1148957359.html

Una agencia ligada al Congreso de EEUU pide un mejor seguimiento de las armas enviadas a Ucrania

Una agencia ligada al Congreso de EEUU pide un mejor seguimiento de las armas enviadas a Ucrania

El Departamento de Estado de Estados Unidos recibió recomendaciones sobre la necesidad de garantizar un seguimiento adecuado del trayecto y uso de las armas... 14.03.2024, Sputnik Mundo

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por su siglas en inglés) presentó una serie de recomendaciones al Departamento de Defensa para garantizar el seguimiento adecuado del trayecto y uso de armas que el país norteamericanos entrega a las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó Reuters.El órgano de auditoría y supervisión, que está vinculado al Congreso estadounidense, asegura que las armas suministradas por Washington tardan semanas en llegar al país, según el artículo. Además, el Pentágono no ofrece directrices claras sobre el seguimiento de las entregas, mientras que los datos del organismo militar no son necesariamente precisos al respecto. Para garantizar el seguimiento, la GAO realizó ocho recomendaciones, como mejorar la precisión de los datos de suministros y validar el abordaje de control del uso final de las armas en Ucrania. Además, pidió al Departamento de Defensa que desarrolle un procedimiento que ayude a evaluar y mejorar periódicamente la precisión de los datos de entrega y que desarrolle directrices escritas para documentar las funciones y responsabilidades. El Pentágono rechazó la recomendación de esclarecer las directrices para documentar supuestas violaciones del uso final del armamento, a pesar de haber aceptado cinco puntos de las medidas sugeridas y parcialmente otros dos. El mes pasado se dio a conocer que investigadores del Pentágono abrirán más de 50 investigaciones criminales sobre "fraude en adquisiciones, sustitución de productos, robo, fraude o corrupción y desvío" de ayuda a Ucrania suministrada por Estados Unidos. Armas occidentales en Gaza Las armas ucranianas suministradas por Occidente pueden ser encontradas no sólo en la Franja de Gaza, sino también en Finlandia, Suecia, Dinamarca y Países Bajos, declaró en enero el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

