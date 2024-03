https://sputniknews.lat/20240318/putin-gano-que-esperar-de-su-proximo-mandato-de-6-anos-1149034672.html

Putin ganó: ¿qué esperar de su próximo mandato de 6 años?

La victoria de Vladímir Putin garantizará el auge económico y el desarrollo técnico-militar de Rusia en medio del actual cambio geopolítico mundial, señalaron... 18.03.2024, Sputnik Mundo

Vladímir Putin lidera en las presidenciales de Rusia con más del 80% de los votos. A lo largo de los últimos meses, el jefe de Estado ha esbozado su estrategia en una serie de discursos públicos y entrevistas en los que ha reflexionado sobre lo que ya se ha hecho en términos de desarrollo socioeconómico de su país y lo que debe lograrse en los próximos años.Sputnik se reunió con expertos económicos y militares para analizar los posibles cambios en la política de Rusia en los próximos seis años.Militares: carrera tecnológica en lugar de "carrera armamentística" "La victoria del presidente Putin es un factor determinante dado que bajo su mandato [Rusia] ha construido una cadena [tecnológica] que comienza con el trabajo de investigación y desarrollo y termina con la entrega de armas modernas y equipos militares a las Fuerzas Armadas rusas", destacó a Sputnik Alexeí Leonkov, analista militar y editor de Arsenal Otechestva (Arsenal de la Patria).En sus palabras, este trabajo continuará, porque, como ha demostrado la operación militar especial, "el enemigo [de Rusia] está buscando la manera de vencer a sus modernos sistemas de armas. Es decir, buscan un medio universal o, como dicen ellos, una tecnología milagrosa que les proporcione, en su opinión, una victoria garantizada en cualquier operación militar".En su discurso ante la Asamblea Federal el 29 de febrero, Putin reprendió a Occidente por intentar arrastrar a Rusia a una carrera armamentística, subrayando que en los años ochenta se utilizaron trucos similares contra la URSS para facilitar su colapso.Según Leonkov, Moscú no volverá a caer en esa trampa: en lugar de participar en la "carrera armamentística", el país ha entrado en una competición tecnológica con Occidente, superando a este último en varios ámbitos. Se refirió en particular a las armas hipersónicas rusas que se utilizan actualmente en la operación militar especial, junto con los nuevos enjambres de drones y equipos de guerra electrónica de fabricación rusa.De acuerdo con el experto, la industria de defensa rusa va a experimentar una modernización tecnológica relacionada con el aumento del tamaño de las Fuerzas Armadas, estimada hasta en 1,5 millones en los próximos seis años.En particular, espera que se construya una nueva generación de armas hipersónicas más pequeñas para las fuerzas terrestres, aéreas y navales. También es probable, en su opinión, que el Ejército ruso reciba más defensas antiaéreas S-500 de última generación, sistemas de guerra electrónica, artillería y municiones de alta precisión, así como armas basadas en nuevos principios físicos.Estos trabajos se llevarán a cabo basándose en las nuevas tecnologías, los materiales modernos y los últimos desarrollos de las oficinas de diseño de Rusia, que forman parte de la industria de defensa nacional, subrayó Leonkov.Economía: Rusia se alineó con las economías que "constituyen el grueso del motor de crecimiento mundial""Rusia sobrepasó a Alemania en paridad de poder adquisitivo y la sustituyó como quinta economía del mundo", declaró el presidente a Dmitry Kiseliov, el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, al que pertenece Sputnik, en una entrevista exclusiva el 13 de marzo. Señaló que "es importante que la propia estructura de la economía cambie, se haga más eficiente, más moderna y más innovadora", y añadió que piensa trabajar en ello si gana las elecciones. Además, Moscú y sus socios han acelerado el alejamiento del dólar estadounidense.La decisión de Occidente de congelar los activos del Banco Central ruso se ha convertido en una señal de alarma para los demás países, según el observador. "La confianza se ha erosionado y seguirá erosionándose cada vez más rápido cuanto más se vea al dólar como un método inseguro para simples liquidaciones financieras y como un depósito de valor sin garantías", señaló Goncharoff.En sus palabras, Rusia no solo ha surgido como la mayor economía de Europa en la actualidad, sino que es una parte visiblemente vital del grupo de naciones económicamente más relevante y que se está fortaleciendo rápidamente, que ahora comprende los BRICS, la Unión Económica Euroasiática, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), el Área Continental Africana de Libre Comercio, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).Se trata de un grupo geoeconómico mayor incluso que el tradicionalmente visible y bastante audible G7, señaló Goncharoff. "Otra forma de verlo es que Rusia se ha alineado con las economías de más rápido crecimiento del mundo, y estas ya constituyen el grueso del motor de crecimiento mundial. Parte de esa nueva mitad emergente, como alternativa al bloque occidental, son los BRICS, que acaban de duplicarse de los cinco originales a diez países en enero de 2024, con el presidente Putin desempeñando un papel decisivo en su impulso", destacó.Política Exterior: Rusia creará "un espacio de seguridad geoeconómica" Las prioridades de la política exterior rusa fueron articuladas por Putin en un mensaje a la Asamblea Federal, en sus entrevistas con Kiseliov y con el periodista independiente estadounidense Tucker Carlson, según Dmitri Evstáfiev, politólogo y profesor de la Universidad Nacional de Investigación de Rusia.El experto esbozó cuatro grandes vectores de la estrategia exterior de Rusia durante el próximo sexenio de Putin: "Rusia, ante la falta de iniciativa de otros participantes del sistema de relaciones internacionales, está asumiendo el papel de líder en la creación de un espacio de seguridad geoeconómica en caso de colapso de la economía mundial centrada en Estados Unidos", explicó Evstáfiev. En sus palabras, la economía centrada en Estados Unidos puede entrar pronto en una crisis muy profunda, que "ya ha empezado a tomar forma. Por lo tanto, Rusia creará ese espacio de seguridad para, en primer lugar, protegerse a sí misma".El profesor señaló que Rusia solo podrá mantener un diálogo constructivo con Occidente si políticos sensatos y responsables de Estados Unidos y Europa toman las riendas de sus países y empiezan a hablar de cuestiones de seguridad y de la futura arquitectura de las relaciones en Europa y la región euroatlántica, evitando el lenguaje del ultimátum y la propaganda. Según Evstáfiev, en la actualidad no hay políticos de este tipo al frente de los principales Estados occidentales.Por último, el analista no espera cambios bruscos en la estrategia exterior durante su próximo mandato.Rusia avanzará persistentemente en sus objetivos sin comprometer sus intereses, que fueron declarados en diciembre de 2021", declaró Evstáfiev en referencia a los borradores de acuerdos de seguridad del Kremlin entregados a Washington y la OTAN antes de la operación militar especial."[La posición de Moscú] ha sido formulada, y Rusia esperará a que el Occidente colectivo se acerque lo suficiente para empezar a hablar", concluyó.

