Washington y su "especulación de la guerra" en Ucrania: ¿quiénes son los ganadores?

Washington y su "especulación de la guerra" en Ucrania: ¿quiénes son los ganadores?

El senador estadounidense Bernie Sanders arrojó algo de luz sobre la cantidad de beneficios que están disfrutando los fabricantes de armas estadounidenses en... 19.03.2024, Sputnik Mundo

Las preocupaciones del legislador demócrata sobre la "especulación de la guerra" por parte de los contratistas de defensa no deben tomarse a la ligera, y representan una podredumbre profunda y tal vez insuperable en el sistema de defensa del país norteamericano, dijo a Sputnik Michael Maloof, exanalista de política de seguridad del Pentágono."La afirmación del senador Bernie Sanders tiene mucho de cierto", comentó Maloof, refiriéndose al enjundioso artículo de Sanders en Foreign Affairs en el que critica la especulación bélica que tiene lugar en Ucrania."Los únicos que se benefician de ello son los contratistas militares", añadió Maloof, señalando el nexo entre los neoconservadores de Washington y el complejo industrial de defensa para "impulsar soluciones militares para imponer la 'vía democrática' estadounidense en el mundo".Desde Irak y Ucrania hasta Israel, solo los contratistas de defensa han salido ganando, según el ex informante del Departamento de Defensa, ya que los fabricantes de armas han podido salirse con la suya aumentando los precios gracias a una "bien engrasada" maquinaria de cabildeo y control en el Congreso y el Pentágono, y a la amplia disposición de los legisladores a aprobar financiación suplementaria cuando los sobrecostes se hacen inevitables, y a permitir que el Departamento de Defensa no pase las auditorías año tras año.El sistema de adquisiciones, señala, es uno de los peores del Departamento de Defensa, y nadie sabe cómo esquivar este problema para averiguar cómo resolverlo y conseguir una verdadera rendición de cuentas, agrega. "Tal y como está estructurado hoy, es casi imposible", opina Maloof. "Ni siquiera pueden aprobar un presupuesto para que el gobierno funcione, y mucho menos supervisar su eficiencia o ineficiencia. Es un desastre andante".Para mantener el ciclo de gasto en armamento y fabricación de armas, el Complejo Militar Industrial (MIC) necesita esencialmente "guerra constante".Pero el problema para Washington es que el Sur Global en desarrollo ha captado la estrategia estadounidense y ahora trabaja activamente para desafiar el orden unipolar, según Maloof.

