Milei respalda una "rebelión fiscal" en Buenos Aires y recrudece la tensión con la provincia

Las asperezas entre el presidente de la Nación y el gobernador bonaerense Axel Kicillof no paran de profundizarse. El llamamiento de Milei contra el aumento de impuestos dictado por el mandatario provincial marcó un gravitante precedente en la relación entre el Poder Ejecutivo y el distrito más poblado del país.Todo comenzó cuando José Luis Espert, diputado nacional aliado al Gobierno nacional —y presidente de la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda— convocó a una "rebelión fiscal" en Buenos Aires, tras la decisión de Kicillof de subir el impuesto a las patentes un 170% y el gravamen inmobiliario un 200%Sin embargo, la propuesta cobró absoluta centralidad cuando el propio presidente se hizo eco de la propuesta y suscribió las palabras del legislador. A través de las redes sociales, Milei consideró que la suba de impuestos establecida por el gobernador bonaerense es "una violación del derecho de propiedad".La respuesta no se hizo esperar. Desde su cuenta de X, el gobernador bonaerense destacó que la actualización de impuestos fue menor a la inflación —que registró un acumulado del 211,4% en el año 2023— y que la medida fue avalada en la legislatura provincial por la mayoría de los bloques. "Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley y a no pagar impuestos", denunció el mandatario.El cruce se inscribe en un escenario signado por la creciente tensión entre el presidente y uno de los dirigentes sindicados como posibles líderes de la oposición peronista. Es que desde que asumió La Libertad Avanza, el recorte de transferencias no discrecionales a las provincias superó el 95%, redundando en un fuerte ajuste a los fondos de cada distrito.En ese marco, Kicillof respondió anunciando un aumento salarial del 13,5% —en línea con la inflación de febrero— para docentes, policías y trabajadores estatales provinciales, como modo de visibilizar el destino de los impuestos en pugna.Acusaciones cruzadas"Es muy grave la convocatoria del presidente a no pagar los impuestos. Están buscando destruir el Estado nacional: cada paso que dan implica desarticular las herramientas públicas, sobre todo en las provincias que vienen muy golpeadas por el ajuste del Gobierno", dijo a Sputnik Mónica Macha, la diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires.Al otro lado del río, la lectura es diametralmente opuesta. En diálogo con Sputnik, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Carlos García, matizó las declaraciones del presidente. "Esta es la posición histórica de Milei: que los juegos de la política no caigan sobre los hombros de los que pagan impuestos. Los gobernantes tienen que incorporar a su vocabulario tres palabras: austeridad, transparencia y prioridades", apuntó el dirigente.Consultado acerca del proyecto del Gobierno para restaurar el Impuesto a las Ganancias para los asalariados de mayor remuneración —eliminado por el la gestión anterior durante la campaña electoral—, el diputado libertario adujo que "el presidente tiene la voluntad de ir quitando los impuestos, y para eso necesitamos ordenar la macroeconomía. Es totalmente diferente el razonamiento de Kicillof —que piensa solo en los votos— que el de Milei".¿Una amenaza al acuerdo con las provincias?El telón de fondo sobre el cual se recorta la disputa reviste una importancia insoslayable para la Administración de Milei. Tras el fracaso de la Ley Ómnibus —y el revés que tuvo en el Senado el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente—, el diálogo con las provincias luce fundamental para intentar encauzar las iniciativas del Poder Ejecutivo.Bajo el título de Pacto de Mayo, el Gobierno buscará consensuar una decena de puntos sobre los cuales montar un acuerdo mediante el cual los mandatarios provinciales se comprometan a respaldar las medidas de la Nación a cambio de un alivio fiscal a sus distritos. El riesgo de una ruptura con Kicillof —quien manda sobre la provincia más poblada del país— constituye una amenaza concreta al respecto.Según García, "los gobernadores, al igual que diputados y senadores, tienen que acompañar al presidente dándole las herramientas para que después de estos meses, que serán duros, podamos ver una luz al final del túnel".Sin embargo, las perspectivas de un acuerdo con el grueso de la oposición peronista luce algo esquiva. Macha lo expresó sin eufemismos: "el decálogo propuesto por Milei va a empobrecer más al país. En Unión por la Patria no rescatamos ninguno de los artículos de la Ley Ómnibus: ninguna derogación ni modificación de leyes es beneficiosa para la Argentina".

