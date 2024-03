https://sputniknews.lat/20240322/kremlin-tilda-de-competencia-desleal-la-propuesta-de-la-ue-sobre-cereales-rusos-1149137208.html

Kremlin tilda de competencia desleal la propuesta de la UE sobre cereales rusos

22.03.2024

Anteriormente, la jefa de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, declaró que presentó a los líderes de la UE una propuesta para limitar las importaciones de cereales, plantas oleaginosas y sus productos derivados desde Rusia y Bielorrusia; las medidas incluirán un aumento de los aranceles en un 50%. En 2023, la Unión Europea importó de Rusia cuatro millones de toneladas de grano, semillas oleaginosas y derivados, una cantidad récord que equivale al 1% del consumo comunitario de estos productos, informó el 19 de marzo el diario Financial Times.La Comisión Europea, en su comunicado de hoy, estima esas importaciones en torno a 1.300 millones de euros. Fuentes consultadas por Financial Times suponen que los cereales procedentes de Rusia y Bielorrusia se gravarán con un arancel de 95 euros por tonelada, lo que aumentaría los precios en un 50% como mínimo y acabarían con la demanda.Activos rusos congeladosPeskov señaló que es absurdo creer que los activos rusos congelados en la Unión Europea (UE) no pertenecen a nadie.El 21 de marzo, el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, propuso en Bruselas destinar los ingresos procedentes de los activos rusos bloqueados en el extranjero, que en su opinión "no pertenecen a nadie", para la adquisición de armas para Ucrania.

