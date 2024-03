"La principal amenaza para los pueblos indígenas es el Estado"

https://sputniknews.lat/20240322/la-principal-amenaza-para-los-pueblos-indigenas-es-el-estado-1149129378.html

Es casi un lugar común comparar a los ríos con las venas de un ser vivo. Pero en el caso de la Amazonía, en Sudamérica, los recorridos fluviales cumplen funciones similares a las arterias, transportando a las comunidades indígenas alimentos, recursos energéticos, incluso enfermedades como se podría metaforizar al narcotráfico, la minería y el contrabando.La periodista ecuatoriana Gabriela Ruiz Agila está ligada fuertemente a las organizaciones indígenas de la Amazonía de su país. Acaba de publicar el libro "Al Gobierno le pido que me dé un río", en el cual recopila historias, denuncias y vivencias de los últimos siete años en las comunidades de la selva de Ecuador.La escritora dijo a Sputnik que su último libro "recoge historias de siete años de reportería en Ecuador, en la Amazonía, específicamente sobre la defensa de los ríos. En el caso de la Amazonía, se trata de un ecosistema que dota de agua dulce a América Latina, desde el Darién, en Panamá, hasta el sur de Brasil".Según Ruiz, "estamos viendo que hay diversas amenazas. Con los proyectos extractivistas se entregan los territorios a las empresas mineras extranjeras. Se explota petróleo, que tiene un mayor impacto en los territorios".Persecución y muerteEn 2022 se documentaron 177 asesinatos de defensores del medio ambiente, de los cuales el 88% se cometieron en América Latina. El país de Ruiz no es ajeno a esta realidad. En febrero de 2023 fue asesinado en su casa Eduardo Mendúa, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).La escritora recibió amenazas por su trabajo, también tuvo que escapar de grupos armados por reportar desde las comunidades indígenas.Los apacibles ríos de la Amazonía albergan y conducen a grandes riquezas hidrocarburíferas, mineras y agroindustriales, entre otras. La explotación de estos recursos no acepta ningún tipo de oposición.En 2008 entró en vigencia la actual Constitución ecuatoriana, impulsada por el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Su texto fue pionero en incluir los derechos de la naturaleza, especialmente a la existencia y a la restauración.Pero en las comunidades que Ruiz recorrió, "no se reconocen los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, así como los derechos colectivos ancestrales sobre sus tierras y su autodeterminación".La escritora resaltó que su llegada a las comunidades "fue por invitación, porque no se puede llegar a un territorio indígena sin ser invitado". A ella y a su compañero, el fotógrafo Josué Araujo, los convocaron porque las organizaciones conocen su trabajo comprometido con el respeto a los derechos de las familias indígenas.En las comunidades, a ella y a Araujo "nos han cuidado, nos han permitido acompañarlos en sus luchas y sus resistencias. Hemos atravesado también situaciones de alto peligro, de enfrentamiento con las mafias, con gente armada. Nos han perseguido de forma política".Con tantos obstáculos, para la escritora es un motivo de celebración haber publicado "Al Gobierno pido que me dé un río" en la editorial Abya Yala, de la Universidad Politécnica Salesiana, especializada en difundir textos académicos sobre historia y antropología de Ecuador.En sus crónicas, Ruiz procura que los lectores "puedan ponerse en el lugar de los protagonistas de las historias, que puedan sentir, ver, oler e imaginar cómo es ese territorio amazónico del cual hablamos y que intentamos retratar".Tierra en peligroPara Ruiz es importante dejar registro de la vida de las comunidades en la Amazonía, uno de los ecosistemas más amenazados en el planeta: "Se calcula que dentro de 25 o 50 años podría convertirse en una gran sabana, en el caso de Brasil, debido al elevado índice de deforestación y a la falta de cuidado de los ríos, porque se permite este gran avance de las industrias extractivas, además de la ganadería".La investigadora destacó que los ríos de la Amazonía están contaminados por mercurio y otros químicos nocivos para la vida, utilizados en la minería ilegal.Sumado a los recurrentes derrames de petróleo en los ríos amazónicos, "las poblaciones indígenas se enferman, por esta relación tan estrecha que tienen con el río. Son los más afectados con todas las variantes de cáncer que te puedas imaginar: al estómago, a los pulmones, a la garganta, el cerebro, el útero", graficó Ruiz.

