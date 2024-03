https://sputniknews.lat/20240322/ucrania-podria-caer-muy-pronto-macron-seguiria-con-su-narrativa-belica-1149129816.html

"Ucrania podría caer muy pronto": Macron seguiría con su narrativa bélica

"Ucrania podría caer muy pronto": Macron seguiría con su narrativa bélica

Sputnik Mundo

El presidente francés Emmanuel Macron asegura que nada está descartado para derrotar a Rusia en el conflicto ucraniano, incluido el envío de tropas. Ahora, el... 22.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-22T00:57+0000

2024-03-22T00:57+0000

2024-03-22T00:57+0000

internacional

francia

emmanuel macron

ucrania

política

rusia

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/08/1148808892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9633722760f42d5f65d0f5ba923efc2d.jpg

De acuerdo con fuentes que tuvieron acceso a un evento en el que se abordaron diversos temas sobre las próximas elecciones del Parlamento europeo, Macron habría insistido en el tema ucraniano, en momentos en que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) expande sus posiciones y su influencia en Europa. Además, Macron y los allí reunidos —altos funcionarios, líderes de la mayoría y expertos en seguridad— habrían comentado que es momento de que "las tropas vuelvan a las andadas y se movilicen mucho más". También habría pedido propuestas “que demuestren que estamos en la cita de la Historia” de cara a las elecciones europeas. El 21 de febrero pasado, Macron también aseguró que, "en cualquier caso, el año que viene tendré que enviar a algunos de mis hombres a Odesa [en Ucrania]", de acuerdo con un reporte del diario francés Le Monde. Apenas unos días después, el 26, reiteró ante la prensa que "no hay que descartar nada" cuando la prensa le preguntó sobre la posibilidad de enviar fuerzas occidentales a Ucrania. Según datos revelados por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, París está considerando enviar alrededor de 2.000 soldados a territorio ucraniano. El jefe de la inteligencia rusa, Serguéi Narishkin, no dudó en señalar que las tropas francesas se convertirían en objetivos prioritarios para las Fuerzas Armadas de su país en caso de que arriben a ese país de Europa del Este. Al mismo tiempo, en Rumanía ya comenzaron hace unos días las obras para construir la que será la mayor base militar de la OTAN en Europa. La base contará con una superficie de casi 3.000 hectáreas y podrá albergar permanentemente hasta 10.000 soldados de la OTAN y sus familias, según información de Euronews. También en Rumanía está el centro de entrenamiento para pilotos ucranianos que operarán los aviones F-16 de fabricación estadounidense. Pero Francia no es el único. A principios de marzo, el grupo mediático Rossiya Segodnya —la agencia matriz de Sputnik— publicó la transcripción de una conversación de cuatro altos mandos de la Bundeswehr que debatían la posibilidad de atacar el puente ruso de Crimea con misiles Taurus.En la conversación, los militares analizaron detalladamente la posibilidad de suministrar dichos proyectiles a Kiev. Además, dijeron que si el país germánico enviaba el armamento, este solo estaría operativo durante un plazo de ocho meses.

https://sputniknews.lat/20240319/paso-irreflexivo-podria-macron-desplegar-sus-ffaa-en-ucrania-sin-la-aprobacion-de-eeuu-1149062422.html

https://sputniknews.lat/20240319/inteligencia-rusa-francia-prepara-el-despliegue-de-unos-2000-militares-en-ucrania-1149067487.html

francia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, emmanuel macron, ucrania, política, rusia