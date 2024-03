Tras los mínimos históricos de desempleo en Argentina durante 2023, ¿cómo impactará la recesión?

https://sputniknews.lat/20240325/tras-los-minimos-historicos-de-desempleo-en-argentina-durante-2023-como-impactara-la-recesion-1149185045.html

La foto contrasta con la película. El alentador dato de desempleo registrado en Argentina en el último trimestre de 2023 esconde una compleja realidad de precarización que afecta a la mayoría de los trabajadores del país y que se profundizó en el inicio del 2024, al calor de la recesión galopante registrada en los primeros meses de gestión de Javier Milei.El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la desocupación descendió al 5,7% en el último tramo del año pasado, el valor más bajo desde el comienzo de la actual serie estadística, inaugurada en 2004. El dato supone una mejora de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2022 (cuando el valor se ubicó en el 6,3%).Sin embargo, en ese cuarto trimestre del año se profundizó la precarización laboral. La población asalariada sin descuento jubilatorio —eufemismo del empleo no registrado— aumentó del 35,5% al 35,7%. A ese colectivo de 3,6 millones de personas se suman los 3 millones de cuentapropistas, considerados prestatarios de "servicios" (término bajo el cual puede encubrirse una relación de dependencia de hecho).Sin embargo, aquella foto podría ya representar un mediocre paraíso perdido. A pesar de que los sueldos acumulan seis años de caída del poder adquisitivo —del 20% con Mauricio Macri (2015-2019) y del 10% con Alberto Fernández (2019-2023)—, el descenso se precipitó desde la llegada de Javier Milei a la presidencia: en sus primeros tres meses de Gobierno el salario real cayó un 20,7%, de acuerdo a cifras oficiales de la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (RIPTE).Sin paracaídas"El dato del 5,7% es una foto del último trimestre del 2023 que no dice mucho de lo que sucede actualmente. Sirve, sobre todo, para pensar los próximos meses con los valores que arroje el Estado", dijo a Sputnik Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).De acuerdo con el especialista, el valor arrojado "no puede escindirse de una economía que estaba rota y que requería de fuertes correcciones. Probablemente, la que estamos viendo dispuesta por el flamante Gobierno muestre la peor cara de esas medidas".El deterioro del poder adquisitivo identificado en el inicio de la administración de La Libertad Avanza halla su correlato en el nivel de actividad económica. De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA), este indicador sufrió en febrero una caída del 25,5% medido de manera interanual.Según Campos, "la recesión va a generar la pérdida de puestos de trabajo, solo comparable con la pandemia que, sin embargo, convivió con una serie de medidas para amortiguar la caída del empleo. Hoy no existe ninguna de esas herramientas para amortiguar el golpe".Sin embargo, el investigador remarcó que el descenso en el consumo no se reflejará directamente sobre la desocupación, sino que repercutirá en la precarización. "No necesariamente esta caída se traduzca en una explosión del desempleo, sobre todo porque la gente está saliendo a hacer lo que puede. Lo que sí va a aumentar es el trabajo por cuenta propia. El desempleo va a subir pero probablemente no tanto como se esperaría", puntualizó.El escenario narrado por Campos halla su correlato a nivel sindical. En diálogo con Sputnik, el secretario general de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, indicó que "nos preocupa que no se avance en las negociaciones de aumentos porque los salarios siguen cayendo. Muchas actividades han tenido un fuerte retroceso en los últimos meses, lo cual es muy grave"."Los sindicatos tenemos una tarea muy complicada. Es muy difícil luchar en este momento ante la amenaza de perder el puesto de trabajo: el desempleo es un fuerte disciplinador de las medidas de reclamo. Vamos hacia un escenario muy conflictivo", indicó el gremialista.El debate sobre la reformaNi bien asumido, el Gobierno de Javier Milei buscó reformar la legislación laboral a través de un apartado del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente, el cual comprendía más 366 artículos tendientes a la desregulación de la economía. Sin embargo, rápidamente la Justicia frenó la iniciativa: la Cámara Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar para suspender los efectos del inciso.El debate en torno a una reforma en las condiciones de contratación asoma en el debate público con una frecuencia cada vez mayor. De hecho, fue la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) quien reintrodujo la disputa en el centro de la agenda a través de un documento público donde propuso avanzar hacia una "ineludible actualización laboral" que "brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones de trabajo".En la misma línea se expresó Sasia, quien consideró que "hace falta una modernización de los puestos de trabajo, incorporando formatos y tecnologías que obligan a actualizar las normativas. Si no logramos reconvertir nuestras tareas, los trabajadores pueden quedarse sin empleo. Los sindicatos tenemos que poner en el debate público estos temas".En este punto, Campos difirió con el razonamiento del gremialista. "No tiene sentido pedirles a las leyes que creen trabajo. Los empleadores no miran las leyes laborales, sino las probabilidades de que la contratación de trabajadores le sea redituable. El principal papel lo tiene la actividad económica", indicó el investigador."Una economía que solo promete estancamiento, por más flexibilización que haya, no va a generar un aumento en los puestos de trabajo", concluyó el especialista.

