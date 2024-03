https://sputniknews.lat/20240327/el-asesinato-de-la-alcaldesa-mas-joven-de-ecuador-vinculado-al-crimen-organizado-1149258351.html

El asesinato de la alcaldesa más joven de Ecuador: ¿vinculado al crimen organizado?

El asesinato de la alcaldesa más joven de Ecuador: ¿vinculado al crimen organizado?

Brigitte García, de 27 años, fue alcaldesa de San Vicente por Revolución Ciudadana, el partido dirigido por el expresidente Rafael Correa.

Brigitte García tenía 27 años y como alcaldesa se había trazado un objetivo: llevar agua potable a las comunidades de San Vicente, en la región costera de Ecuador. Se había formado políticamente en la Iglesia católica, de acuerdo a la filosofía que manda a amar al prójimo y estar siempre al servicio de quienes lo necesiten. El pasado 24 de marzo la encontraron muerta en un auto, en la playa Punta Napo, junto al director de Comunicación de la Alcaldía, Jairo Loor.García y Loor eran militantes de Revolución Ciudadana, el partido político dirigido por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) desde el exilio en Bélgica, ya que en su país tiene orden de detención por causas judiciales direccionadas políticamente, conocidas como Lawfare.Y agregó: "Si para uno es tan duro, imagino cómo deben estar sus familias. No tengo palabras… La madre, la abuela de Brigitte… ¡Qué nos hicieron!". Correa adjuntó imágenes abrazado a la joven alcaldesa, que había asumido el cargo 10 meses atrás.En diálogo con Sputnik, el abogado Luis Córdova comentó que bandas ligadas al negocio del narcotráfico controlan gran parte de la costa ecuatoriana, también las orillas de San Vicente, cuya población es de 25.000 personas.Aunque la Fiscalía aún no informó si existe algún avance en la investigación, el abogado evaluó que posiblemente fue asesinada por negarse a negociar con los grupos delictivos.Córdova consideró que en la provincia de Manabí, donde está San Vicente, como en otras regiones de Ecuador, "desde algunos años atrás hay un régimen local de cogobernanza criminal muy consolidado. Por lo tanto, el alineamiento o no con los intereses de los grupos políticos criminales que controlan esas zonas puede implicar que las autoridades locales sean asesinadas o respaldadas".Desde un primer momento, sin que hubiera elementos de respaldo, varios medios de comunicación lanzaron la versión de que se trataría de un mal llamado "crimen pasional".Para el abogado, "ese análisis surge del machismo que normalmente conduce nuestras sociedades. Es muy fácil completar la información que no se tiene con los estereotipos que manejamos. Como se encontró a la alcaldesa con su comunicador, en un auto cercano a un balneario, solos… Además, las balas no habrían sido disparadas desde afuera del vehículo, sino —según Criminalística— fueron gatilladas desde el interior del vehículo". Cada uno habría recibido dos disparos.Una joven dedicada a su poblaciónEl asambleísta Fernando Cedeña, de Revolución Ciudadana (RC), compartió con Sputnik su recuerdo de la joven autoridad: "Antes que nada, rechazo la manera infame en que ciertos sectores políticos están interesados en mellar la honra de una militante del proceso revolucionario, tratando de desviar diciendo que es un crimen pasional, de tipo afectivo".Subrayó: "La familia de Brigitte rechaza estas versiones. Ella era una joven soltera, no tenía ninguna relación con nadie. Estaba dedicada exclusivamente a su trabajo, solucionando el problema más grave de su cantón, como es la provisión de agua potable para su población".Según Cerdeña, "es una terrible tragedia no solamente para sus familiares, su madre, sus hermanos, su padre, sino para quienes tuvimos el gusto de conocerla desde muy jovencita, cuando se integró a la juventud de RC. Ella venía de procesos ligados a la Iglesia católica, en su opción por los más pobres".El asambleísta se refirió a las primeras pericias, según las cuales los disparos se ejecutaron dentro del vehículo: "Es posible que los hayan hecho conducir a la fuerza hasta esa playa", analizó.Sin respuestasDaniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador en diciembre de 2023. En enero de 2024 tuvo que enfrentar una formidable muestra de fuerza de las bandas delincuenciales que controlan parte del territorio nacional. En cárceles y calles fueron asesinadas arbitrariamente al menos 14 personas.En aquel momento, el expresidente Correa se puso a disposición del Gobierno nacional, a pesar de que no tiene coincidencias ideológicas con el mandatario de Acción Democrática Nacional (ADN).Pero Noboa deploró este apoyo. En cambio, pidió ayuda a organismos de seguridad de Estados Unidos para tratar de controlar el país."Procuramos hacer una oposición constructiva. Lo hemos demostrado en el Parlamento, aprobando leyes solicitadas por el Gobierno, previas modificaciones. Lo que sí, no apoyamos leyes de tinte neoliberal que afecten a la economía popular", explicó Cedeño, asambleísta por Manabí, donde vivía la alcaldesa que fue sepultada este martes 26 de marzo, lo mismo que Loor.En definitiva, para Cedeño "se ve a las claras que este Gobierno da prioridad a cumplir con las exigencias que imponen los organismos multilaterales, como el FMI [Fondo Monetario Internacional]".Como ejemplo, el asambleísta citó una medida que "ha afectado gravemente a la población ecuatoriana, subiendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, perjudicando la economía de los más pobres de Ecuador".94% de impunidadCórdova consideró que prácticamente hay impunidad para quienes asesinan en Ecuador: "Tenemos enormes deficiencias para investigar homicidios. La tasa de resolución está en el 6%. Eso quiere decir que en el 94% de homicidios no llegan a determinarse los responsables".En 2023, Ecuador tuvo una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de América Latina.Por ello "tenemos cantidad de armas de fácil acceso para cometer este tipo de delitos". Y remarcó que "la militarización que decretó Noboa apunta a la epidermis del fenómeno criminal violento que atraviesa el país".En este aspecto, destacó que mientras no se investigan las actividades financieras de grandes empresas, "no se observan políticas de inclusión económica y social en zonas violentas urbanas marginales y rurales, donde pululan las pandillas".Para Córdova, "esto ocurre porque falta un proyecto desde el Estado para incluir a los jóvenes en la formalidad. Así se catapultan las estructuras criminales, con mucho más arraigo social".

