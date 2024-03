https://sputniknews.lat/20240327/espana-crece-5-veces-mas-que-la-eurozona-y-su-gobierno-saca-pecho-realidad-o-espejismo-1149272875.html

España crece 5 veces más que la eurozona y su Gobierno saca pecho: ¿realidad o espejismo?

La marcha de la economía española arroja datos positivos y su crecimiento estable contrasta con la mayoría de los países de la UE. Sus números son los más atractivos entre los Estados que componen la eurozona.Así cabe interpretar los datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en su último informe de contabilidad nacional trimestral consigna que el PIB de España creció un 2,5% en el conjunto de 2023, tendencia que se rubricó al alza en el último trimestre del año, tras aumentar dos décimas y llegar al 0,6%. La cifra es "cinco veces superior a la de la media de la zona euro", apuntó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que habla de que el país ha sido capaz de crear un "círculo virtuoso" en su economía.El tono, también político, del mensaje del ministro Cuerpo alude al hecho de que varios de los índices económicos han resultado mejores de lo esperado. Por el ejemplo, el dato del déficit público. La desviación presupuestaria se calculó finalmente en el 3,66% del PIB, por debajo del 3,9% esperado, por lo que el objetivo de reducirlo al 3% en 2024 ahora parece más plausible."En cuanto a las rentas, la remuneración de los asalariados creció un 8,8% en tasa interanual, con aumentos del 3,9% del número de asalariados y del 4,7% de la remuneración media por asalariado. En tasas intertrimestrales, la remuneración total aumentó un 1,2%, el número de asalariados, un 0,6% y la remuneración media, un 0,6%", escribe el INE en su informe.El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social roza ya los 21 millones de personas. "Prácticamente, cuatro de cada 10 empleos creados en la zona euro en 2023 fueron en España", declaró el ministro de Economía, que puso en valor la reducción en ocho puntos de la inflación "en apenas un año y medio", un proceso que "está siendo compatible con el crecimiento".¿Tendencia estable o realidad efímera?La práctica totalidad de sectores de la actividad económica registró un incremento en el último trimestre de 2023. Agricultura, ganadería y pesca un 5,3%, la industria un 2,3% y la construcción un 1,2%. Por contra, el sector servicios se estancó (se desaceleró nueve décimas, hasta el 0,1%), producto de una caída del comercio, el transporte y la hostelería.Descontando el hecho diferencial de su sempiterno alto desempleo (11,76%), la economía española va bien. Pero resta aclarar si esta es una coyuntura de largo aliento o de corto recorrido. "La gestión macroeconómica del Gobierno está al amparo de lo que hasta finales de diciembre de 2023 era la interrupción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento [PEC] que, efectivamente, ha amortiguado lo que venía a ser, previsiblemente, el final de un ciclo negativo", explica a Sputnik Daniel Albarracín, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla (US).Alude así este economista al efecto amortiguador que tuvo la suspensión del PEC (que dicta a los países miembros de la UE unos límites del 3% al déficit y del 60% para la deuda pública), en aras de recuperar un ciclo industrial periódico positivo. España fue de los últimos países en recuperarse, y los países que primero lo hicieron, también fueron los primeros en notar los efectos derivados del conflicto en Ucrania: estancamiento o incluso recesión, como en el caso de Francia y Alemania."En el caso español, el ciclo viene atrasado", asegura Albarracín, que si bien estima que las cosas parecen ir bien, augura que las tendencias globales que inducen un estancamiento terminarán llegando a España, donde se ha podido sostener una demanda mayor por el aumento del gasto público.Con todo, hoy por hoy, la situación es mejor de lo esperado. Tanto las exportaciones de bienes y servicios (2,7%) como las importaciones (2,5%) registraron tasas positivas. "La competitividad ha mejorado, el turismo beneficia la balanza de pagos y llaman la atención las exportaciones, pero lo que es la balanza comercial sigue en valores negativos, porque la situación semiperiférica y dependiente de la industria española es bastante notable", afirma Albarracín.¿Un pronóstico demasiado optimista?El comentario del ministro Carlos Cuerpo sobre la marcha de la economía española irradia optimismo. No obstante, tal vez quepa preguntarse si no peca de un exceso de triunfalismo, por algunos aspectos negativos que siguen sin resolverse. Aparte del elevado desempleo estructural o la alta deuda (un 107,7% del PIB, según nota informativa del Banco de España), el repunte de la inflación, por ejemplo.Al respecto, el INE consigna: "El indicador adelantado del IPC [índice de precios al consumo] sitúa su variación anual en el 3,2% en marzo, cuatro décimas por encima de la registrada en febrero". Queda por ver si el ascenso marcará una tendencia. En cualquier caso, a juicio de Albarracín, el mantenimiento de la inflación en niveles bajos tal vez cupiese entenderlo como un signo de un "enfriamiento de la economía".Pero esto no es lo que más debiera preocupar en un futuro inmediato, sino el fin de algunos elementos que hasta ahora beneficiaban a la economía española y que, según Daniel Albarracín, "previsiblemente dará inicio a un ciclo negativo", en contraste con el "círculo virtuoso" descrito por el ministro Carlos Cuerpo.Aparte del restablecimiento del PEC y del fin del tope a las tarifas de gas en España y Portugal, se trata también del "posible condicionamiento e interrupción de algunos tramos de los fondos Next Generation de la UE", explica Albarracín, que admite que son cosas que "todavía no se sienten".Este docente universitario recuerda que para 2023 ya se anticipaba para España un estancamiento de su economía, que finalmente no se ha producido. "Posiblemente, lo que esté pasando es que se esté atrasando", dice, y señala al "mayor gasto público" como una de las claves que lo han venido impidiendo hasta ahora.Cabe preguntarse si el aumento de los presupuestos militares en la UE y las instrucciones cursadas desde la Comisión Europea para habilitar cambios en la industria que redunden en una mayor producción de armamentos son factores que podrían confluir en un cambio de ciclo de la economía española.

