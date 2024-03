https://sputniknews.lat/20240328/cuba-registro-protestas-en-medio-de-una-intensa-guerra-comunicacional-en-su-contra-1149291841.html

Cuba registró protestas en medio de "una intensa guerra comunicacional en su contra"

Cuba registró protestas en medio de "una intensa guerra comunicacional en su contra"

Como consecuencia del incremento de los apagones y la escasez de alimentos, el 17 de marzo acontecieron protestas en varias provincias, entre ellas, Santiago...

De acuerdo con el presidente de la mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estos han sido "años difíciles", con molestas interrupciones del servicio eléctrico y, en los últimos meses, fracturas en los ciclos de distribución de la canasta básica normada, "coincidencia de circunstancias" que desencadenó los sucesos de ese domingo.Durante un programa especial realizado a propósito de los sucesos y transmitido por la televisión cubana, el mandatario expresó que los cientos de personas reunidas buscaron, en lo fundamental, el esclarecimiento y fundamentación sobre sus "quejas" alusivas a dos temas principales: los apagones prolongados y la carencia de insumos.En su consideración, fue inmediata la respuesta de las autoridades municipales y provinciales en los lugares señalados al presentarse ante los manifestantes y ofrecerles una explicación sobre esos asuntos derivados, sobre todo, de la agudización del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.También las "fatídicas consecuencias" de la inclusión de la isla en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, pese a la amplia cooperación bilateral en materia de contraterrorismo y de los ingentes esfuerzos de La Habana para alentar a grupos guerrilleros de la región como la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) a finalizar la lucha armada.No obstante, reconoció, existen además "decisiones administrativas mal tomadas, algún elemento de burocracia, sobre todo, en la distribución de la canasta" y mencionó la falta de componentes esenciales como diésel y fuel, "por la persecución energética a la cual está sometido nuestro país por el recrudecimiento del bloqueo y también porque no siempre disponemos de la divisa necesaria para comprar esos combustibles".Apagones como uno de los detonantesEn el mismo espacio de comunicación, organizado por la Presidencia de Cuba, Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, aseguró que "la electricidad es la chispa detonante de cualquier estallido" y si bien ese no resultó el peor día de apagones, sí existían cortes prolongados de hasta 18 horas sin energía eléctrica en varios lugares de la mayor de las Antillas.Detalló, además, que el futuro del sector será de una total independencia total de la importación de los combustibles por su elevado costo —resuelta anteriormente gracias a alianzas y colaboraciones especialmente con la extinta URSS—, mediante la utilización del crudo y del gas cubano, y luego la no utilización de los hidrocarburos.El titular argumentó que el consumo actual asciende a 8.000.000 de toneladas de combustible y la producción nacional es de apenas 3.000.000 toneladas, sin embargo, adelantó que existen grandes contratos asociados al empleo de 2.000 mega watts de energía solar fotovoltaica, 1.000 de ellos (distribuidos en 46 parques fotovoltaicos) con una implementación prevista en poco más de un año.Más de 60 años de bloqueo económicoEl profesor titular Luis René Fernández Tabío, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, refirió que estamos en medio de un contexto de recrudecimiento del bloqueo, "que en la actualidad debe catalogarse como guerra económica de alta intensidad" aplicada por el gobierno de Donald Trump desde 2017 y continuada por el de Joe Biden a partir de su entrada a la Casa Blanca.Ello, aseveró, "desata la más severa crisis económica interna desde la ocurrida a durante la década de 1990, caracterizada por graves desequilibrios macroeconómicos, déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y altísimo déficit fiscal respecto al PIB, principal factor generador de la elevada inflación que reduce el salario real de los trabajadores del sector público y jubilados".Además, apuntó, la abundante deuda externa y la injustificada inclusión de Cuba en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo eleva el riesgo país y con ello las tasas de interés; dificulta adicionalmente el acceso a financiamiento externo y refuerza los ya enormes obstáculos al comercio, las transacciones financieras e, incluso, frena el incremento del turismo.Por su parte, el profesor titular de la Universidad de la Habana (UH) Hassan Pérez Casabona indicó a Sputnik que esos eventos "son la expresión de una serie de medidas de carácter estructural de larga data, diseñadas por la élite política estadounidense, mantenida y recrudecida por la actual administración con el afán de asfixiar, desde la perspectiva económica, al pueblo cubano".A su juicio, existe toda una concertación de mecanismos y acciones prácticas y recursos financieros desplegados en todo el orbe con el propósito de impedir cualquier transacción bancaria hacia entidades cubanas, todo ello acrecentado luego de la llegada del presidente Donald Trump (2017-2021) al despacho oval.Recordó, asimismo, el memorando secreto del subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, emitido el 6 de abril de 1960 y desclasificado años después, que "puso sobre el tapete la manera descarnada mediante la cual la entonces administración y las sucesivas entienden como única apuesta para la enajenación del apoyo al proyecto revolucionario y sus dirigentes la reducción del valor nominal de los salarios a prácticamente cero y el impedimento a la adquisición de insumos"En este sentido, sentenció, "el bloqueo no es una abstracción, una entelequia o pretexto que se inventa la dirección o las entidades políticas y de masas del país, es una realidad, una espada de Damocles que pende sobre la cotidianidad de todos los cubanos y sectores de la economía: transporte, educación, servicios médicos y deporte, por ejemplo".¿Son posibles nuevas protestas?Para Fabio Fernández, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana, lo ocurrido el 17 de marzo último resulta de la convergencia de dos variables, similar a lo sucedido los días 11 y 12 de julio de 2021.La primera de ellas, apuntó a Sputnik, es de "carácter coyuntural y relacionada con la agudización de la penuria por el impacto negativo del bloqueo estadounidense aplicado a la isla, determinadas carencias materiales y la gestión ineficiente de las autoridades a diferentes niveles respecto a las condiciones de vida de la ciudadanía".La segunda, según el también máster en estudios interdisciplinarios sobre América Latina, El Caribe y Cuba, tiene más larga duración y es de tipo estructural, asociada "al proceso de fractura del consenso político cubano que se cocina desde la década de 1990 y deriva hacia un escenario de potencial crisis política".En opinión del entrevistado, sí es posible la ocurrencia de nuevas protestas, acciones que no han desaparecido desde el 11 de julio pues eventualmente existen conatos de este tipo en diferentes lugares, si bien no alcanzan tanto nivel de visibilidad."Las condiciones están creadas para que esos fenómenos puedan repetirse, solamente un cambio en las circunstancias del país o una remodelación de las maneras de hacer política podrían alejar la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir", concluyó.

