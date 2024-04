https://sputniknews.lat/20240401/con-su-ajuste-milei-da-un-golpe-de-gracia-a-la-energia-nuclear-de-argentina-1149405078.html

Con su ajuste, ¿Milei da un golpe de gracia a la energía nuclear de Argentina?

Con su ajuste, ¿Milei da un golpe de gracia a la energía nuclear de Argentina?

Sputnik Mundo

La decisión de paralizar la construcción de dos reactores nucleares podría ser "una catástrofe" para el sector nuclear argentino, referencia en América Latina... 01.04.2024, Sputnik Mundo

La decisión del Gobierno de Javier Milei de paralizar la construcción de dos reactores nucleares de desarrollo argentino podría ser un golpe letal para una política de energía nuclear que caracterizó al país desde mediados del siglo XX, advierten especialistas.A finales de marzo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) denunció el despido de cientos de trabajadores que se encontraban afectados a la construcción los reactores nucleares CAREM-25 y RA-10, ambos ubicados en la provincia de Buenos Aires. Además de que más de 160 empleados se quedarían sin su fuente laboral, la noticia preocupó a los especialistas por el impacto que puede tener en dos proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de la energía nuclear en Argentina.El experto explicó que los reactores nucleares pueden dividirse en dos tipos: los de potencia, destinados a la generación de energía eléctrica, y los multipropósito, dedicados a otros usos. Mientras el CAREM-25 está en el primer grupo, el RA-10 en el segundo.Gigante destacó la importancia del CAREM-25, que se estaba construyendo en la ciudad de Lima, provincia de Buenos Aires, ya que se trata de un reactor modular, una variante de reactor nuclear a pequeña escala "que se puede utilizar muy fácilmente para alimentar poblaciones alejadas" o, incluso, emprendimientos mineros de cualquier tipo que se encuentren alejados de centros urbanos.Pero, además, el CAREM-25 se destaca por tratarse de "un desarrollo argentino" que pone al país sudamericano a la vanguardia en este tipo de reactores. "Se diseñó en la década de 1980 y fue el primer reactor modular que existió en el mundo y, si bien pasaron décadas, es una de las apuestas de Argentina para ingresar en el mundo de los reactores de potencia", apuntó."Hoy en ninguna parte del mundo vas a encontrar un reactor modular de ese tipo construyéndose. Hay empresas de EEUU queriendo hacerlo y todavía no lo han logrado, sus construcciones están bastante atrasadas. En este campo estamos en la punta de la tecnología mundial y detenerlo hoy es un error garrafal y estratégico para el país, ya que este tipo de reactores tienen un futuro muy prominente", enfatizó.En su sitio web, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) consigna que este reactor es capaz de generar 32 megavatios eléctricos (MWe) y abastecer de energía a una ciudad de 120.000 habitantes. De todas maneras, era visto por sus impulsores como "un reactor de referencia para facilitar el proceso de licenciamiento de las futuras versiones de tipo comercial".El ingeniero valoró que Argentina "ya tiene mucha experiencia en este tipo de reactores, ya que los diseña e incluso los ha exportado a Perú, Egipto o Australia, entre otros".Una historia de más de 70 añosGigante recordó que, si bien las primeras apuestas en materia de energía nuclear en Argentina vienen desde mediados del siglo XX —el presidente Juan Domingo Perón creó la CNEA en mayo de 1950— tuvo una reactivación en 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) buscó reactivar el Plan Nuclear Argentino, que se había detenido durante la década de 1990.Uno de los hitos de este nuevo programa era culminar las obras de la planta Atucha II que, al igual que Atucha I, se encuentran también en la localidad bonaerense de Lima. La construcción del CAREM-25 y del RA-10 eran los otros dos grandes proyectos del plan reactivado por Kirchner que ahora quedaría trunco.El especialista señaló que si bien los sucesivos gobiernos después de Kirchner también debieron recortar el presupuesto para los proyectos dependiendo de las urgencias económicas, "nunca se detuvieron completamente las obras como ahora". Eso, alertó, "puede llegar a costarle bastante a Argentina", consideró el experto, debido a la dificultad para retomar obras que han sido paralizadas en su totalidad.Una industria en la que el mercado no resuelvePara Gigante, la gestión de Milei comete un error al trasladar su filosofía económica al sector de la energía nuclear, ya que, a diferencia de otros ámbitos, la participación de privados no será una solución.En ese sentido, recordó que el sector nuclear se caracteriza por tener "estándares de calidad muy altos y difíciles de cumplir", lo que obliga a los estados a tener una amplia participación y redunda en hacer más difícil "que venga una empresa privada a involucrarse". A eso se suma, que el carácter estratégico que tiene convierte a los proyectos nucleares casi en "cuestiones militares" de los países.Gigante aseguró además que el contexto actual hace que la energía nuclear haya vuelto a ser una cuestión estratégica para los países, ávidos de acceder a fuentes de energía alternativas al petróleo y el gas.En ese sentido, aseguró que en la actualidad "muchos países están viendo de otra manera a la energía eléctrica producida a partir de energía nuclear" y que se trata de un campo en el que Argentina tiene todo para "ingresar fuertemente".

argentina

