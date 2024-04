https://sputniknews.lat/20240401/tras-tension-canciller-colombiano-indica-que-relaciones-con-argentina-no-estan-rotas-1149383082.html

Tras tensión, canciller colombiano indica que relaciones con Argentina "no están rotas"

Tras tensión, canciller colombiano indica que relaciones con Argentina "no están rotas"

Sputnik Mundo

Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, llegan luego de que el gobierno colombiano anunciara esta semana la expulsión... 01.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-01T01:34+0000

2024-04-01T01:34+0000

2024-04-01T01:34+0000

américa latina

argentina

colombia

gustavo petro

javier milei

andrés manuel lópez obrador

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/08/09/1129220312_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_691369736ddd46bddf8801596cc31fff.jpg

En una nota publicada por el diario colombiano El Tiempo este domingo 31 de marzo, Murillo dice que la decisión de expulsar a los diplomáticos argentinos en la embajada de dicho país en Bogotá se tomó "con mucho dolor", pero que la interlocución entre los países y las personas se debe realizar de manera respetuosa, algo que, señaló, no está sucediendo con el presidente Javier Milei, al hacer éste "repetidas declaraciones irrespetuosas" contra Petro.Sin embargo, el canciller aclaró que con esta medida no se estaban rompiendo las relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina, que dijo, "por ahora están vigentes", señalando además el significativo intercambio comercial entre las dos naciones sudamericanas y la colaboración bilateral en áreas como la lucha contra las redes criminales transnacionales."Colombia y Argentina son pueblos hermanos con una relación bilateral histórica (...) Nuestro país continúa encaminando todas sus posturas hacia la defensa férrea de una relación respetuosa. Espero que podamos superar este difícil momento y que el Gobierno argentino entienda nuestro mensaje, pero, las últimas declaraciones del presidente Javier Milei indican que hasta ahora no ha sido así", agregó.El funcionario dijo que la medida fue tomada como un escalamiento "de la forma de expresar nuestra inconformidad y enfático rechazo a esos actos ofensivos contra nuestro presidente y nuestro país", ya que dijo, no era la primera vez que Milei le faltaba el respeto a Petro.Vale recordar que el gobierno colombiano tomó este decisión luego de que el canal CNN difundiera el pasado martes un adelanto de la entrevista que le realizara al presidente Milei, pautada para transmitirse este domingo 31 de marzo, en el que el mandatario argentino, haciendo un repaso de varios gobiernos de la región, declaró, "Después hay otros casos, como Colombia con el señor Petro, que (...) bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, comunista".Milei, quien en la misma entrevista también insultó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, tildándolo de "ignorante", y creando también una crisis diplomática con el país norteamericano.

https://sputniknews.lat/20240329/evo-morales-se-solidariza-con-amlo-y-petro-contra-milei-es-sabio-no-caer-en--provocaciones-1149320565.html

https://sputniknews.lat/20240328/javier-milei-vuelve-a-insultar-al-presidente-de-mexico-1149293437.html

argentina

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, colombia, gustavo petro, javier milei, andrés manuel lópez obrador