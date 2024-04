https://sputniknews.lat/20240404/clase-izumo-como-japon-construyo-en-secreto-dos-portaviones--1149471638.html

Clase Izumo: ¿cómo Japón construyó en secreto dos portaviones?

Clase Izumo: ¿cómo Japón construyó en secreto dos portaviones?

La historia de la armada japonesa es larga y está llena tanto de éxitos impresionantes como de fracasos brutales

Sin embargo, 75 años después, en la primera mitad del siglo XXI, vemos una nueva flota japonesa. Por supuesto, es mucho más modesta que su antecesora, y está lejos de ser la más poderosa del océano Pacífico, pero tampoco es tan inofensiva como se suele creer.Formalmente, Japón no tenía portaviones desde aproximadamente 1944, pero sus destructores multirol (que inicialmente se construyeron como destructores portahelicópteros) de la clase Izumo suscitan unas serias dudas sobre esta cuestión, y plantean una pregunta: ¿cómo ha sido posible hacerse con unos portaviones sin que nadie se diera cuenta?Historia de la clase IzumoEn 2009, Japón celebró el 22.º aniversario de la era Heisei, que era el lema del reinado del emperador Akihito. Para honrar esta fecha, el Ministerio de Defensa anunció oficialmente un nuevo programa para la creación de otra serie de destructores portahelicópteros — la clase Izumo.Se dijo que los nuevos buques serían más avanzados que sus antecesores Hyuga, sustituirán a los antiguos destructores de la clase Shirane y llevarían a cabo las tareas ya aceptadas para la flota en defensa de fronteras, guerra antisubmarina y operaciones de rescate.En 2012 se puso en quilla el primer barco en el astillero de Yokohama y pronto se anunció que se construiría otro de esta clase. El buque principal, como toda la clase, recibió el nombre de Izumo, en honor a una de las antiguas provincias de Japón —la actual prefectura de Shimane— y al crucero Izumo de la época de la guerra ruso-japonesa.El segundo barco se llamó Kaga, en honor, respectivamente, de la provincia de Kaga — la actual prefectura de Ishikawa. Al mencionar el nombre de Kaga, los funcionarios japoneses siempre hacen hincapié en que el buque lleva el nombre de la provincia, y no es visto como un sucesor del portaviones Kaga, que participó en 1941 en el ataque a Pearl Harbor.Curiosamente, el Izumo se botó en agosto de 2012, medio año después de la puesta en quilla, y entró en servicio en 2015. El Kaga, que fue puesto en quilla a finales de 2013, entró en servicio en 2017.Un destructor, o un portaviones: ¿qué es realmente el Izumo?Izumo es un buque bastante grande, equipado con una sólida cubierta plana y una gran superestructura en la banda de estribor. La cubierta tiene 5 zonas marcadas dispuestas en fila, así como dos ascensores que conectan la cubierta de vuelo del barco con un gran hangar situado debajo.Este hangar es casi el doble de grande que el del Hyuga y puede albergar hasta 28 aeronaves, incluidos helicópteros y los grandes convertiplanos V-22 Osprey. La eslora del Izumo es de 248 metros, y su desplazamiento total es de 27.000 toneladas. El buque está diseñado para una tripulación y un ala aérea de hasta 970 personas, además de 500 infantes de marina y hasta 50 vehículos diferentes de hasta 3,5 toneladas. El complejo electrónico del buque está dotado de una amplia gama de instrumentos, sonares y estaciones de radar, incluidos los de barrido electrónico activo, o AESA.Tampoco le falta protección — tiene sistemas de guerra electrónica y diversos sistemas de interferencia contra misiles y torpedos. Por supuesto, la electrónica por sí sola no puede proteger al buque, por lo que también existen métodos de defensa más rudimentarios.El buque está equipado con dos pares de sistemas de defensa antiaérea — el clásico sistema Phalanx con un cañón rotativo Gatling de 20 mm y el sistema RIM-116 SeaRAM de plataforma similar, que en lugar de un cañón tiene un lanzador con 11 misiles. Dos complejos están situados a popa del buque y otros dos delante: el Phalanx en la proa y el SeaRAM en la superestructura frente a la isla.El ala aérea del IzumoLa principal herramienta de un destructor portahelicópteros, son, por supuesto, los helicópteros. La base del grupo aéreo Izumo son los SH-60K — las localizaciones japonesas de los SH-60 SeaHawk estadounidenses, fabricados por Mitsubishi. Se encargan de las funciones de búsqueda, transporte y lucha antisubmarina.Además, como máquinas más pesadas, están los MCH-101, también versiones locales de los AgustaWestland AW101 italianos, fabricados en Japón por Kawasaki Heavy Industries. Además de, una vez más, las funciones de transporte y rescate, el MCH se dedica a la búsqueda y neutralización de campos de minas.En condiciones normales, hay 7 SeaHawks y 2 MCH-101 a bordo, con la posibilidad de aumentar el grupo hasta 14 unidades.¿Es en realidad un portaviones?Al describir el Izumo, hay que decir que se trata de un destructor, pues de lo contrario una persona inexperta podría haber pensado que se trataba de algún tipo de buque de asalto anfibio, como el USS America, o incluso de un portaviones.Sí, es pequeño, pero, por ejemplo, el Cavour italiano o el viejo Invincible británico están muy cerca de él, sin tener por ello problemas para ser considerados portaviones. Al mismo tiempo, en los círculos militares siempre se hablaba de la posible conversión de los destructores portahelicópteros en portaviones en toda regla.Estas teorías se basaban no solo en los signos externos, sino en el potencial, que estaba claramente previsto en los buques desde el principio y que, hasta hace poco, no se ha hecho realidad.En primer lugar, se trata del hangar, que, con un tamaño muy decente, alberga una cantidad extrañamente pequeña de aeronaves. Por ejemplo, el buque de asalto francés Mistral, siendo mucho más compacto, puede transportar un grupo de helicópteros significativamente mayor.A primera vista, podría haber parecido que se trataba de simplemente una disposición incorrecta y de un uso irracional del espacio, pero los que sabían del tema veían claramente que aquí no solo deberían estar los helicópteros o los convertiplanos, sino también las máquinas más familiares a los portaviones: los aviones.De allí que en diciembre de 2018 el Gobierno japonés aprobó la modificación de los buques de la clase Izumo en destructores multipropósito. Lo único que hizo falta para hacerlo, fue cambiar ligeramente la forma de la cubierta y reforzarla. De momento, solo los F-35B estadounidenses realizaron aterrizajes en estos buques, aunque Japón ya hizo un pedido de 42 unidades de etas aeronaves. Con ello, para que estos buques no se vean como portaviones en toda regla, de momento solo los cazas de los marines estadounidenses operan desde ellos, mientras que los pertenecientes al país asiático serán operados desde tierra. El proceso de conversión del Izumo comenzó en 2020, y se espera que termine para finales de 2024. Mientras tanto, la modificación del Kaga fue iniciada en 2022 y según los planes será finalizada en 2027. En octubre de 2021, los primeros dos F-35B de EEUU realizaron aterrizajes y despegues verticales desde el Izumo, marcando la primera vez en 75 años que Japón tiene un portaviones, y logró construirlos ante las miradas del mundo entero a pesar de tener una prohibición constitucional a hacerlo.

