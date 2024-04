https://sputniknews.lat/20240406/la-operacion-de-eeuu-en-brasil-una-injerencia-mas-o-un-interes-geopolitico-mas-amplio-1149520387.html

La operación de EEUU en Brasil: ¿una injerencia más o un interés geopolítico más amplio?

06.04.2024

Expedientes sobre generales brasileños, movilización del Pentágono y amplia presión diplomática: los detalles de la supuesta operación llevada a cabo por Washington en el año electoral en Brasil fueron revelados por el profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Gertulio Vargas de Sao Paulo (FGV-SP), Oliver Stuenkel, en una reciente entrevista en un podcast producido por el portal G1.El experto realizó entrevistas con diplomáticos y funcionarios del Gobierno estadounidense para mapear la operación de la Casa Blanca, que tendría como objetivo evitar un golpe de Estado liderado por militares de Bolsonaro en Brasil.El investigador señala que el jefe del Departamento de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el director de la CIA, William Burns, visitaron Brasil en 2022, pese a que es "muy inusual que este tipo de liderazgo visite un país justo antes de las elecciones". Motivos geopolíticos La presunta movilización estadounidense en Brasil habría estado motivada por consideraciones geopolíticas. Ocupado con desafíos estratégicos en otras regiones del mundo, Estados Unidos supuestamente decidió meter las manos en Brasil para evitar una crisis en América Latina.Sin embargo, Estados Unidos solo se vuelve hacia América Latina si existe una amenaza a su influencia en la región, asegura a Sputnik el profesor de historia latinoamericana y política comparada de la Universidad de Denver Rafael Ioris. Actualmente, los temas que movilizan a Estados Unidos en América Latina son "la migración, Venezuela y posiblemente demasiada ambición de un país u otro para salir de la esfera de influencia", afirmó Ioris a tiempo de agregar que "es una trayectoria clásica que, lamentablemente, continúa".Por otro lado, el experto lamenta la consolidación de la narrativa de que Estados Unidos sería responsable de la elección del presidente Lula da Silva en 2022, o incluso del mantenimiento de la democracia en Brasil."La Administración Biden no es responsable de la elección de Lula. Esto fue resultado del activismo social brasileño y de la formación de un gran frente amplio para su elección (…) No podemos descuidar el papel de la sociedad civil brasileña", consideró Ioris.Publicidad de la operación Llama la atención la decisión de funcionarios del Gobierno estadounidense de hacer públicas sus acciones en Brasil en 2022. Aun en junio de 2023, diplomáticos y figuras relevantes, como el exembajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon, detallaron al diario británico Financial Times los esfuerzos de Washington.La investigación del académico Oliver Stuenkel también se basa en entrevistas y documentos proporcionados por funcionarios del Gobierno estadounidense, lo que demuestra su voluntad e intención de hacer pública una operación que inicialmente se llevó a cabo entre bastidores.El motivo de hacer públicas sus acciones con las instituciones brasileñas no quedó claro para los expertos entrevistados por Sputnik Brasil. Sin embargo, Ioris planteó la posibilidad de rendir cuentas.El profesor señala que Estados Unidos podría haber mostrado frustración por "ciertos arrebatos autonomistas" de la diplomacia llevada a cabo por Lula y su asesor internacional, Celso Amorim, como "enfrentarse abiertamente a Israel o cuestionar el apoyo a Ucrania".Foco en las Fuerzas Armadas de BrasilLa operación estadounidense en Brasil en 2022 prestó especial atención a las Fuerzas Armadas brasileñas, sus aliados de larga data.Según Stuenkel, el principal mensaje de Washington a los militares en Brasil fue que "si las Fuerzas Armadas brasileñas no reconocen el resultado [electoral], habría una reducción drástica de la cooperación militar entre Estados Unidos y Brasil, una reducción de todo tipo, entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y suministro de material bélico".El académico de la FGV-SP sostiene que la presión del Pentágono sobre las Fuerzas Armadas fue más eficiente que otros frentes de la operación estadounidense, como la realizada por el Departamento de Estado.Para la profesora de Defensa y Gestión Estratégica Internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Adriana Marques, la operación estadounidense revela la fragilidad institucional brasileña.La investigadora reconoce que "EEUU todavía tiene una gran influencia sobre las Fuerzas Armadas brasileñas" y que la presión de Washington sobre la institución puede haber sido decisiva."El Ejército brasileño tiene una dependencia doctrinal de Estados Unidos y realmente cree que son los aliados preferidos de Washington (...) Creen que habría una relación especial entre los países, como dijo [el militar brasileño] Golbery do Couto e Silva", dijo Marques.Expediente de los generalesStuenkel tuvo acceso a documentos en los que Estados Unidos enumera a miembros de las Fuerzas Armadas de Brasil de acuerdo con sus convicciones políticas.Los expedientes clasificaban al personal militar como "rojo" si era probable que apoyara un golpe, y "verde" si era reacio a las rupturas democráticas.Sin embargo, la creación de expedientes sobre los altos mandos militares no debería alterar el alineamiento de las Fuerzas Armadas con EEUU, cree Marques.Aunque el alineamiento del Ejército brasileño con Estados Unidos sigue siendo intocable, el movimiento bolsonarista puede efectivamente reducir su proamericanismo después de la publicidad de las acciones de Washington contra sus miembros más ilustres."La principal bandera que los bolsonaristas llevan actualmente a las manifestaciones callejeras no es la de Estados Unidos, sino la de Israel. En este sentido cultural, hay un enfriamiento del grupo 'raíz Bolsonaro' en relación a Estados Unidos (...) Pero, por supuesto, todavía están alentando el regreso de [el expresidente estadounidense Donald] Trump", consideró Ioris.Un posible distanciamiento entre Estados Unidos y los grupos bolsonaristas podría tener efectos limitados para Washington. Después de todo, lo que realmente logró demostrar la operación estadounidense en Brasil en 2022 fue la amplia influencia que el país norteamericano todavía tiene sobre las instituciones brasileñas.

