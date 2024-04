https://sputniknews.lat/20240407/como-un-conflicto-entre-iran-e-israel-podria-destrozar-la-economia-mundial-1149511320.html

Cómo un conflicto entre Irán e Israel podría destrozar la economía mundial

Cómo un conflicto entre Irán e Israel podría destrozar la economía mundial

Sputnik Mundo

El ataque del 1 de abril contra la Embajada iraní en Damasco, perpetrado por Israel, se considera en general una escalada importante. Lo sucedido entraña el... 07.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-07T12:57+0000

2024-04-07T12:57+0000

2024-04-07T12:57+0000

economía

📈 mercados y finanzas

🌍 oriente medio

israel

irán

🛡️ zonas de conflicto

fuerzas de defensa de israel (fdi)

💬 opinión y análisis

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/04/05/1149516250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863ddbca8dd7d5075f36827a949617b2.jpg

Unas hostilidades abiertas entre Irán e Israel podrían tener un enorme impacto en el mercado del petróleo, señala el investigador libanés sobre política energética y miembro no residente del Instituto Tahir para la Política de Oriente Medio Marc Ayoub."Y todos los mercados se han estabilizado hasta ahora. Pero creo que especialmente si [el estrecho de] Ormuz entra en el juego de las tensiones y si Irán consigue más poder para cerrar el canal de Ormuz, entonces todos los petroleros del Golfo no tendrán salida", continúa.Ayoub enfatiza el hecho de que los precios del crudo han estado subiendo incluso antes de la posible respuesta de Irán a Israel por el asesinato de sus oficiales de élite.Inmediatamente después del ataque, los precios del crudo Brent subieron un 1,03%, hasta 87,90 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se disparó un 1,45%, hasta 84,38 dólares. En total, los precios del petróleo han subido ya más de un 10% este año."Esto se debe a las tensiones, pero también a las interrupciones de la cadena de suministro, especialmente si se incluye Ormuz además del mar Rojo. Si Irán entra, los hutíes no se quedarán atrás: formarán parte de esto, y el mar Rojo se cerrará", pronostica.Un recrudecimiento de las hostilidades entre Irán e Israel podría tener también consecuencias geopolíticas, afectando a sus vecinos, entre ellos Egipto, Turquía, Jordania, Siria, Irak y Líbano, cree el profesor visitante de Economía Binaria en la Universidad Trisakti de Yakarta de Indonesia y cofundador del Movimiento por la Justicia Global Rodney Shakespeare."Se acerca el Momento Minsky"Dada la magnitud de las tensiones y la importancia de la región para la economía mundial, una serie de consecuencias negativas podrían destruir el orden financiero establecido, advierte el académico."Debido a los enormes niveles de endeudamiento —personal, corporativo, gubernamental— se acerca el Momento Minsky [un colapso repentino e importante del valor de los activos] y grandes áreas de la economía mundial se verán gravemente afectadas", opina Shakespeare."El oro se duplicará. El petróleo se duplicará. Otras materias primas tendrán una subida menor. Los gobiernos se verán obligados a imprimir dinero, por lo que habrá una inflación de precios; al mismo tiempo, la demanda disminuirá", proyecta Shakespeare.En este contexto, una escalada entre Israel e Irán podría sumir al mundo en una "desastrosa crisis energética", plantea a Sputnik el economista petrolero internacional y experto en energía global el Dr. Mamdouh G. Salameh.Los precios del petróleo podrían subir hasta 120 dólares el barril, añade. La situación es extremadamente volátil y podría cambiar "dependiendo de la respuesta de Irán al ataque a su embajada en Damasco", señala el experto.El Dr. Salameh continúa diciendo que, aunque los mismos fundamentos se habían mantenido desde enero de 2022, fue la "manipulación deliberada" del mercado por parte de EEUU, con la participación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los comerciantes de petróleo y los especuladores, lo que había mantenido los precios bajos "en beneficio de la economía estadounidense".Pero en medio de la actual escalada de tensiones, "los sentimientos alcistas prevalecen sobre la manipulación del mercado". En un principio, las tensiones geopolíticas desencadenadas por la última espiral del conflicto palestino-israelí no tuvieron un impacto notable en los precios del petróleo, recuerda el experto."La razón es que Irán anunció desde el principio de la guerra que no tiene planes de implicarse y ampliarla", subraya.Riesgo de escalada El 4 de abril se informó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han suspendido temporalmente el permiso de todas las unidades de combate del país. El jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI Aharon Haliva advirtió sobre una posible amenaza de ataques de Irán en los próximos días. Un día antes, el 3 de abril, las FDI anunciaron que utilizarían reservistas israelíes para reforzar el dispositivo de defensa aérea de la Fuerza Aérea, informó el Jerusalem Post. La advertencia se produjo tras el ataque aéreo contra la Embajada iraní en la capital siria el 1 de abril, en el que murieron 12 personas. Entre ellas figuraban el general Mohamad Reza Zahedi, comandante de la Fuerza Quds, ala de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), su adjunto, el general Mohamad Hadi Hajriahimi, y otros cinco oficiales. Irán considera el ataque a su embajada como un ataque a su territorio soberano de acuerdo con el derecho internacional.Aunque Israel niega oficialmente su responsabilidad en el ataque, en privado los funcionarios del país no dejaron lugar a dudas sobre su papel, según The Economist. En un aparente intento de justificar el ataque, el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, afirmó a la CNN que los locales de la Embajada eran en realidad instalaciones militares. "Esto no es un consulado ni una Embajada", insistió Hagari.El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dejó claro el 3 de abril que el ataque israelí "no quedará sin respuesta".Los expertos en asuntos exteriores internacionales están divididos sobre el tipo de respuesta al que recurrirá Irán: algunos piensan que Teherán responderá de forma asimétrica o aprovechará el ataque israelí para avivar la condena mundial de la guerra del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza y el creciente aislamiento del Estado judío. Otros insisten en que Irán puede verse obligado a tomar represalias para disuadir a Tel Aviv de nuevas provocaciones. Mientras tanto, Washington se apresuró a distanciarse del ataque israelí contra la Embajada iraní en Damasco. Los funcionarios del Pentágono comunicaron a la prensa que Israel no les había notificado el ataque. "Como las tensiones en la región son elevadas, hemos querido dejar muy claro en privado que EEUU no ha participado en el ataque de Damasco", declaró a los periodistas la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, el 2 de abril. Según los principales medios de comunicación estadounidenses, la Administración Biden teme que una serie de acciones militares israelíes en Siria y Gaza puedan arrastrar a Washington aún más al conflicto de Oriente Medio.

https://sputniknews.lat/20240402/ataque-israeli-contra-el-consulado-de-iran-en-siria-que-consecuencias-puede-tener--1149432676.html

https://sputniknews.lat/20240404/sindrome-sanson-de-israel-escalada-con-acto-de-guerra-al-consulado-de-iran-en-damasco-1149491239.html

https://sputniknews.lat/20240405/el-dia-de-al-quds-millones-de-personas-salen-a-las-calles-en-solidaridad-con-palestina--fotos-1149506341.html

israel

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, 🌍 oriente medio, israel, irán, 🛡️ zonas de conflicto, fuerzas de defensa de israel (fdi), 💬 opinión y análisis