Moscú afirma haber eliminado intentos de presentarla aislada en Asamblea General de la ONU

Moscú afirma haber eliminado intentos de presentarla aislada en Asamblea General de la ONU

MOSCÚ (Sputnik) — Los intentos de hacer que Rusia parezca aislada fueron neutralizados durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), comunicó el

Destacó que la mayoría de los países no están dispuestos a seguir "ciegamente" a "la visión del mundo de hoy y de mañana de Washington".Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia continúa en Ucrania desde el 24 de febrero e impusieron medidas restrictivas para elevar el costo del conflicto para Moscú. Según la base de datos Castellum.AI se activaron más de 9.360 sanciones individuales y sectoriales desde finales de febrero.Para el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.Además, Putin, indicó que Rusia no suministraría nada al extranjero si esto afectara sus propios intereses. Rechazo de Kiev a retomar las consultas con MoscúLa negativa del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, a reanudar las negociaciones con Rusia es incorrecta y debe ser condenada, enfatizó Vershinin.Recordó que las negociaciones, cuya última ronda presencial se celebró en la ciudad turca de Estambul a finales de marzo, fueron suspendidas por culpa de la parte ucraniana.El pasado 30 de septiembre, durante la firma de los acuerdos sobre la incorporación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhie a Rusia, Putin declaró que Moscú le pide a Kiev detener inmediatamente las hostilidades y regresar a la mesa de negociaciones.Por su parte, el presidente de Ucrania afirmó que Kiev no negociará con Moscú mientras Putin se mantenga en el cargo de presidente de Rusia.Moscú y Kiev sostuvieron varias rondas de negociaciones para conseguir un acuerdo que pusiera fin a la operación militar especial rusa desplegada en el territorio ucraniano desde el pasado 24 de febrero.A mediados de mayo, Putin, calificó de "prácticamente suspendido" el proceso negociador entre Rusia y Ucrania, y responsabilizó a Kiev de que "no se muestra interesado en un diálogo serio y constructivo"Visita del jefe del OIEA a RusiaEl jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realizará una visita a Moscú en un futuro próximo, según Vershinin.Señaló que en las conversaciones se abordarán la situación en la central nuclear de Zaporozhie en medio de la operación militar rusa, entre otras cosas.En particular, se trata de la "seguridad nuclear, el cese del bombardeo de la central nuclear de Zaporozhie por parte de Ucrania y el funcionamiento normal de la central nuclear", especificó.La víspera, el OIEA anunció que Grossi, realizará esta semana una visita a Kiev y después a Moscú para seguir abordando la creación de una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporozhie.La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra en el sureste de Ucrania, cerca de la ciudad de Energodar y desde marzo permanece bajo el control de los militares rusos. La planta cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios.Desde hace semanas, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear las instalaciones de la central. Moscú agrega que su presencia militar en la planta persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.A principios de septiembre, una misión del OIEA encabezada por su director general, Rafael Grossi, llegó a la central nuclear, y tras la visita, el OIEA publicó un informe en el que confirmó el hecho de bombarderos contra la planta.Visita de la jefa de UnctadLa secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), Rebeca Grynspan, podría visitar Moscú la próxima semana, según Vershinin.Se prevé que las partes debatan las medidas para eliminar los obstáculos al comercio de alimentos y fertilizantes de la Federación de Rusia."Nos esforzaremos en implementar esa parte de los acuerdos de Estambul", subrayó el vicecanciller.El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron en Estambul un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades.Además, Rusia firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró el pasado 6 de septiembre que la Unión Europea y Estados Unidos no cumplen sus promesas, dadas en el marco del memorando firmado en Estambul.Investigación de atentados contra Nord StreamMoscú debe participar en la investigación internacional de los atentados contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, declaró Vershinin.El 30 de septiembre en el Consejo de Seguridad de la ONU se celebró una reunión dedicada a las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, calificada por el vicecanciller como útil."No se tomaron decisiones, pero se pronunció una opinión común de que es un sabotaje y se necesita una investigación. Lo apoyamos, hay que llevar a cabo una investigación, obviamente, con la participación de Rusia", apuntó el vicecanciller.Según Vershinin, es importante que Alemania también participe en la investigación.El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm.Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías en una zona del mar Báltico.

