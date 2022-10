https://sputniknews.lat/20221008/lavrov-rusia-responde-a-la-agresion-economica-con-moderacion-pero-su-paciencia-no-es-infinita-1131311021.html

Lavrov: Rusia responde a la agresión económica con moderación, pero su paciencia no es infinita

Lavrov: Rusia responde a la agresión económica con moderación, pero su paciencia no es infinita

Moscú hasta ahora respondió con moderación a los actos de agresión económica, pero su paciencia no es infinita, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso... 08.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-08T10:36+0000

2022-10-08T10:36+0000

2022-10-08T10:38+0000

economía

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

serguéi lavrov

occidente

moscú

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie

📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream

nord stream 2

nord stream

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1131310871_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_42eb8e834566e656055dad6aed70b20f.jpg

En sus palabras, "romper en pedazos la economía rusa, como deseaba apasionadamente Barack Obama, no ha tenido ni tendrá éxito".El ministro indicó que las sanciones impuestas a Rusia impactan negativamente en sus promovedores.Rusia, agregó, ya se ha acostumbrado a que los países occidentales siempre están elaborando algún tipo de medidas antirrusas, y cuando no hay razón para hacerlo "en Washington definitivamente lo inventarán, y todos los demás simplemente seguirán el camino marcado por los estadounidenses".El sabotaje contra Nord Stream "no tiene precedentes"El sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 carece de precedentes e infringió un grave daño tanto a Rusia como a Europa, expresó Lavrov.El alto diplomático enfatizó la importancia de realizar una investigación objetiva y exhaustiva con la participación de Moscú "para establecer las verdaderas causas de lo sucedido". Lavrov añadió que es obvio que Estados Unidos y sus proveedores de gas natural licuado se benefician del sabotaje, ya que están "interesados en expulsar por la fuerza a los competidores del mercado europeo del gas".El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, anunció una fuga de gas por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías."Rusia mantiene su compromiso con la declaración de las cinco potencias nucleares"Moscú mantiene su compromiso con el postulado de que una guerra nuclear es algo inadmisible, afirmó Lavrov.El 21 septiembre, el presidente ruso Vladímir Putin, acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción —algunos, más avanzados que los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte— en caso de amenaza a su integridad territorial.Rusia aseguró en más de una ocasión que no busca involucrarse en la retórica de las armas nucleares de Occidente. Los guiones en los que Rusia teóricamente podría usar su armamento nuclear están expuestos en la doctrina militar rusa y en los Fundamentos de la Política Estatal de Disuasión Nuclear.Según los documentos, eso es posible en caso de una agresión contra Rusia o sus aliados con el uso de armas de destrucción masiva, o agresión con el uso de armas convencionales cuando peligra la existencia del propio Estado.Otros países "necesitarán tiempo para aceptar las nuevas realidades geopolíticas"Moscú no quiere apresurar a otros países para que reconozcan los resultados de los referendos de adhesión a Rusia celebrados en las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhie, apuntó el ministroSubrayó que, para Moscú, es de suma importancia ahora asegurar la implementación de los resultados de estas votaciones, "de acuerdo con las normas fundamentales del derecho internacional, sobre todo el derecho de los pueblos a la autodeterminación".Además, el canciller ruso señaló que la conformidad de los referendos en Donbás con la Constitución y la legislación de Ucrania no afecta su calificación en virtud del derecho internacional, porque el caso de Kosovo, en 2010, creó un precedente, según el cual un territorio, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, no necesita permiso de las autoridades centrales para proclamar su soberanía.Añadió que Rusia está segura de tener razón en sus acciones, teniendo en cuenta las represiones de Kiev, dirigidas contra los rusos y la lengua rusa en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como en las provincias de Jersón y Zaporozhie.El pasado 30 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin selló los acuerdos de incorporación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhie a Rusia, tras los referendos que estos territorios celebraron del 23 al 27 de septiembre, y en los que el 'sí' a la unión ganó por mayoría abrumadora.

https://sputniknews.lat/20221007/europa-se-esta-desangrando-lentamente-por-sus-sanciones-antirrusas-1131283777.html

https://sputniknews.lat/20221007/moscu-tilda-de-politizada-la-investigacion-del-sabotaje-en-los-nord-stream-que-excluye-a-rusia-1131285979.html

https://sputniknews.lat/20221007/moscu-tomara-en-consideracion-las-exigencias-de-zelenski-a-la-otan-sobre-ataques-preventivos-1131287934.html

https://sputniknews.lat/20221007/la-otan-contra-el-mundo-nuevo-libro-subraya-rol-de-rusia-para-frenar-a-la-otan-y-al-neonazismo-1131269702.html

occidente

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, serguéi lavrov, occidente, moscú, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie, 📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream, nord stream 2, nord stream, 📈 mercados y finanzas