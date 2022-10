https://sputniknews.lat/20221018/algunas-de-las-fake-news-mas-curiosas-de-cara-a-la-segunda-vuelta-en-brasil-1131619598.html

Algunas de las 'fake news' más curiosas de cara a la segunda vuelta en Brasil

En vísperas de la segunda vuelta para las presidenciales en Brasil, los electores se ven inundados de noticias falsas. Algunas se disfrazan de supuestas... 18.10.2022, Sputnik Mundo

La campaña electoral de cara a la segunda vuelta en Brasil incluyó, como suele suceder, la circulación de varias noticias falsas que intentan desvirtuar la votación o lograr que los sufragantes cambien su voto.Ante este tipo de difusión, el Tribunal Superior Electoral de Brasil dispuso un sitio web para desmentirlas una por una. A continuación, algunas de las más llamativas.Los votantes de Lula no deben volver a votarEntre la diversidad de noticias que circularon a modo de falsas instrucciones electorales en grupos de redes sociales, sitios webs e incluso periódicos, se difundió que quienes apoyan al expresidente Inacio Lula Da Silva (2003-2010) en su reelección no necesitaban concurrir a la segunda instancia de los comicios porque supuestamente los votos ya habían quedado registrados en la primera vuelta.Quienes no votaron en primera vuelta, no pueden votarTambién se difundió la idea de que quienes se vieron imposibilitados de votar en la primera instancia, se verían impedidos de sufragar en la segunda.Bolsonaro utiliza el número 17Otra información errónea que fue divulgada aseguraba que Bolsonaro utiliza en esta elección el número 17. Se trata del número que el actual presidente de Brasil utilizó para su candidatura de 2018, cuando postuló por el Partido Social Liberal (PSL).En realidad, en esta elección Bolsonaro se identifica con el número 22 y pugna por la Presidencia en nombre del Partido Liberal (PL).Los jubilados deben votar por Bolsonaro como 'prueba de vida'El Tribunal Superior Electoral también debió desmentir un mensaje viral que afirmaba que el voto por la opción 22 sería tomado como 'prueba de vida' ante el Instituto Nacional de Seguridad Social, un documento exigido por el organismo y que permite a los brasileños continuar percibiendo la prestación correspondiente.El TSE recordó que el sistema no tiene acceso que le permita saber qué opción votó cada elector, por lo que la decisión que haya tomado no incidirá en la entrega de la constancia de vida.Hackers rusos avisaron sobre un fraude electoralUn mensaje viral llegó incluso a decir que hackers rusos advirtieron al Ejército de Brasil sobre un supuesto fraude en la primera vuelta. El TSE aclaró que la información no es real y que el sistema garantiza la imposibilidad de fraudes porque las urnas están selladas y firmadas digitalmente.

