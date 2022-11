https://sputniknews.lat/20221114/amlo-recibe-a-boric-y-fernandez-desafios-perspectivas-y-tropiezos-en-su-intercambio-1132421890.html

AMLO recibe a Boric y Fernández: desafíos, perspectivas y tropiezos en su intercambio

AMLO recibe a Boric y Fernández: desafíos, perspectivas y tropiezos en su intercambio

14.11.2022

Históricamente la relación de los tres países ha sido diplomática, política y socialmente buena, con vínculos profundos como el refugio político que ofreció el país norteamericano a chilenos y argentinos víctimas de sus dictaduras militares, iniciadas respectivamente en 1973 y 1976.Ahora que se reunirán los países de la Alianza del Pacífico en México, compuesta junto con el anfitrión por Perú, Colombia y Chile, López Obrador aprovechó para invitar a Fernández y Boric. Los tres líderes ganaron en las urnas identificados como progresistas, sin embargo, las distancias geopolíticas y la influencia de Estados Unidos dificultan las que a primera vista son buenas relaciones.Sputnik conversó con la doctora en estudios latinoamericanos Claudia Serrano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para indagar en este escenario de desafíos trinacionales.Amigos explícitos, vecinos distantesUna de las desventajas del intercambio comercial entre Argentina y Chile con México es que en la región del hemisferio occidental se han propiciado los negocios conforme a cercanías nacionales, opina la doctora."En el caso de Chile sí está un poco más alejado y eso, de alguna manera, no ha permitido que la dinámica de la sinergia de matriz de producción se pueda acercar lo suficiente", apunta."Por otra parte, también considerar que México ya tiene una estructura económica muy ligada al T-MEC, en su momento al TLCAN, que de alguna manera ya está muy afianzado en ciertos sectores estratégicos, que provoca que sea mucho más complicado que pueda llegar a acercarse hacia otros países", donde los ingresos generados por el comercio con Estados Unidos son sustanciales, añade.Si bien en el discurso estos países hablan de diversificación comercial entre sí, al momento de ejecutarla en la práctica surgen condicionamientos que interrumpen un desarrollo completo, considera la doctora Serrano.Chile, en refundación de su pacto socialLos últimos años de Chile han sido turbulentos y contradictorios. En 2019, un aumento ordenado por el entonces presidente Sebastián Piñera al precio del metro en Santiago desató la furia ciudadana, en un conjunto de movilizaciones persistentes identificadas como el estallido social.Esa fuerza popular derivó, en términos generales, en dos grandes cauces: la solicitud de un plebiscito para sustituir por una nueva a la actual constitución chilena, implementada durante la dictadura de Augusto Pinochet, y la victoria del presidente Boric.Sin embargo, el texto de salida elaborado por una convención constitucional fue rechazado por la mayoría ciudadana, además de que la agenda progresista del mandatario se ha ido adelgazando para ocupar posiciones más de centro."Su llegada planteaba un proyecto mucho más alternativo y conforme ha ido avanzando en su gestión hemos notado que se ha estado colocando ya en el centro" con desafíos para fomentar la participación de cuadros existentes y por configurarse en el Gobierno, estima la latinoamericanista."Y eso ha generado que algunas iniciativas no tengan el nivel de profundidad" originalmente planteado, abunda.En ese escenario, Serrano considera que Chile está viviendo un proceso de reconstrucción del pacto social que condiciona sus relaciones al exterior."Todavía queda un camino largo por redefinir cuáles van a ser las reglas que se van a operar no solamente a nivel mercado como tal, sino también en el área que tiene que ver con el conjunto de derechos y garantías a los trabajadores", recuerda la latinoamericanista."Entonces todavía estamos en un proceso en el que Chile está trabajando por edificar ese nuevo proyecto de nación que de alguna manera también lo coloca en cierta desventaja frente a quienes ya tienen mucho más definido ese tipo de elementos y que en el momento de hacer comercio pues permiten generar acuerdos de manera mucho más concreta", agrega.Las oposiciones en Buenos Aires, Santiago y CDMXLópez Obrador, Fernández y Boric enfrentan un rival común: una derecha política local vinculada a fuerzas empresariales con amplia influencia mediática que está dispuesta a emplear discursos de odio o violencia, como el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, lo que complica el escenario de sus gestiones."El cambio de la correlación de fuerzas políticas es uno de los obstáculos que siempre se ha presentado de manera histórica en los procesos de integración en América Latina, y este no es la excepción", apunta Serrano.En el caso concreto de la Alianza del Pacífico, fue fomentada por las derechas latinoamericanas en 2011, recuerda la doctora, con una orientación primordialmente dominada por los intereses económicos y empresariales de Washington.Se buscaba crear un mercado latinoamericano integrado en beneficio de sectores empresariales de alguna manera vinculados a los sectores políticos de derecha, apunta, sin embargo en el camino se han adoptado otros ejes de interés social."Como cuestiones académicas, cuestiones de los jóvenes, emprendimiento de las mujeres, etcétera, y eso ha permitido de alguna manera que el mecanismo de integración no se incline solamente por uno y mantenga este abanico de posibilidades para que en la correlación de fuerzas políticas no se vea excluido (alguno)", señala la universitaria.Además, sobre la expresión política de la derecha, Serrano subraya la movilización de opositores a la reforma electoral de López Obrador presentada el domingo 13 de diciembre, pues considera que es reflejo del crecimiento y gestación de una fuerza mucho más visible que al inicio del Gobierno, en 2018."Andrés Manuel tendrá como principal desafío lograr generar consensos mucho más efectivos hacia ese sector", describe Serrano.En el caso argentino, identifica, la lucha de la gestión de Fernández por refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) coloca en cierta desventaja de intercambio a la nación suramericana."Y ahí estamos viendo que ya no es solamente la oposición como tal quien está cuestionando a cada momento a Fernández, sino que también se está desdibujando la coalición bajo la cual llega a la presidencia", agrega.Pese a este desafío interno en los tres países, lo que unifica sus proyectos políticos es que siguen planteando estrategias de fortalecimiento nacional y autonomía, considera Serrano, donde también tienen relevancia temas como la desigualdad económica y el medioambiente.El persistente peso geopolítico de EEUUA finales de octubre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo que un signo de que hay crecimiento y madurez en la política internacional se encuentra en la capacidad de decir que no a Estados Unidos.No obstante, la relación histórica entre Estados Unidos y la región latinoamericana ha sufrido subordinación a Washington mediante vías militares, económicas y políticas, pues el país norteamericano ha favorecido, por ejemplo, golpes de Estado como el que truncó la vida del presidente Salvador Allende en 1973.Serrano considera que, desde distintos foros, Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago han estado fomentando posicionamientos de política exterior favorables a un modelo multipolar en el mapa mundial, además de ejercer la crítica a cómo se toman las decisiones en plataformas multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington."Sin embargo, es también cierto que muchos de estos países, dada la importancia geopolítica que tienen, dada la relación que tienen con Estados Unidos, no es que puedan deslindarse de un momento a otro de toda la esfera de comunicación y de negociación que tienen con ese país", distingue la doctora.Esto, valora Serrano, puede generar la perspectiva de que no están siendo lo suficientemente contundentes en decir que no a Estados Unidos, como en el caso de México, donde no se puede abandonar de un momento a otro la compenetración entre ambas naciones."No hay un socio que tenga el mismo volumen de intercambio que pudiese llegar a tener en este momento México con Estados Unidos, aunado a otras problemáticas, como la migración, el medioambiente, la salud en la frontera, entre otros", describe."Y en el caso, por ejemplo de Chile y Argentina, aunque no comparten esta dinámica de una frontera tan compleja, de alguna manera friccionante, ellos han tenido la oportunidad de manejar una relación ya no tan especial con Estados Unidos, no dejarlo como el único socio, y a ellos sí les permite de alguna manera tener una mayor maniobra en cuanto a ejercer otro tipo de acercamiento con otros socios", describe.No obstante la importancia de la presencia de Rusia en la región mediante su amistad con países como Brasil y Venezuela, diferencia Serrano, el actor que ha tenido un mayor acercamiento con Latinoamérica es China."Se ha tratado de trabajar desde esa multipolaridad, pero en la medida en la que el sistema internacional no suelte esa hegemonía, no deje de buscar ese visto bueno de la hegemonía estadounidense, pues es un trabajo muy arduo", reconoce.También, en busca de no permitir el ocaso de su dominio, Estados Unidos sigue estructurando estrategias de socavamiento de proyectos políticos alternos como hizo mediante golpes de Estado en la década de 1970, acusa Serrano."Vemos que se utiliza la matriz comunicacional, vemos que los parlamentos tienen un perfil importante y se vuelve a inaugurar algo que se ha denominado como los golpes blandos", dice en referencia a los procesos judiciales que han depuesto o tratado de deponer a diferentes mandatarios, como Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras y Dilma Rousseff en Brasil."Estos países no están exentos de tener un golpe blando en la medida en la que lleguen a poner en jaque los intereses estadounidenses en la región", concluye.

china

