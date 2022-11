https://sputniknews.lat/20221114/financiamiento-exportaciones-y-reunion-bilateral-con-xi-las-prioridades-de-argentina-en-el-g20-1132425486.html

Financiamiento, exportaciones y reunión bilateral con Xi: las prioridades de Argentina en el G20

Son innumerables los motivos que alimentan las expectativas de Alberto Fernández con respecto a la cumbre del G20 en Indonesia. Centrado en el desarrollo del comercio internacional —dado el potencial exportador de Argentina en materia alimentaria y energética— y en el encuentro con el mandatario chino Xi Xinping, Fernández lleva a Bali una agenda signada por la búsqueda de acuerdos que redunden en el aumento del financiamiento externo en su país.Escenario volátil"La participación de Fernández en el G20 es extremadamente importante, ya que permite a la Argentina tener protagonismo en la reformulación del sistema mundial", dice a Sputnik el analista internacional Jorge Castro.El investigador inscribe la cumbre en el marco de las consecuencias del conflicto en Ucrania: "Hay una reconfiguración histórica del orden global por las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea, que desataron una crisis que afecta a todos los países", sostiene.El cambio de paradigma que se vislumbra en el horizonte apunta a una redefinición en el mapa geopolítico. "Lo que está en juego es la conversión definitiva del sistema global en uno multilateral, en donde la política unilateral desarrollada por Estados Unidos no tenga más lugar", afirma Castro.El resurgimiento del multilateralismo es de primordial trascendencia para el país sudamericano: el propio canciller argentino, Santiago Cafiero, había remarcado la relevancia de defender ese modelo en referencia al comercio internacional."Argentina tiene dos aspectos fundamentales que ofrecer al mundo: su condición superavitaria en la producción de alimentos y energía", propone Castro. Este punto será el eje de la exposición que Fernández presentará durante la Sesión Plenaria de Seguridad Alimentaria y Energética, uno de los temas centrales de la cumbre del G20.En un contexto de alza de los precios internacional en ambos rubros, adquiere un rol central el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta —la segunda reserva mundial de gas y cuarta de petróleo no convencional—. "Vaca Muerta será central para la economía argentina en los próximos años, porque ofrece la energía que hoy es urgentemente demandada a nivel global", agrega Burdman.La bilateral con Xi, el encuentro más esperado de la cumbreUno de los momentos centrales del viaje de Fernández es la reunión con el mandatario chino, Xi Jinping. Para Jorge Castro, las relaciones bilaterales con el gigante asiático son centrales: "El vínculo con China es estratégicamente fundamental. Por eso Argentina impulsa el avance de la Ruta de la Seda: el país juega un rol clave para Pekín en América Latina", sostiene.La trascendencia del lazo entre ambas naciones no se limita a los proyectos largoplacistas: Argentina llega al encuentro en medio de una profunda crisis económica que tiene como principal factor la escasez de reservas internacionales en su Banco Central."Hay una preocupación inmediata respecto a China: Fernández va a plantear la necesidad de ampliar los fondos del swap [permuta financiera] entregado al país, que asciende a 18.500 millones de dólares", remarca Castro. "Para Argentina es central porque implica un fortalecimiento de las escasas reservas del Banco Central, que constituye el eje de la crisis cambiaria del país", agrega."China está dispuesta a crear nuevas líneas de financiamiento, pero también tiene interés en que Argentina abra cada vez más su posición comercial con ella. Este es un punto estructuralmente trascendental para Pekín: no por nada el país propone el ingreso de Argentina al BRICS", postula Burdman.El acuerdo trasciende la urgencia que limita el margen de maniobra del Gobierno de Fernández. Además del giro de fondos para apaciguar la acuciante crisis económica, para Burdman el mandatario apuesta por proyectos a futuro."Fernández buscará impulsar la construcción de la planta de energía nuclear con inversiones y tecnologías chinas, que hasta ahora enfrentaba la oposición de Estados Unidos. Para China, este es uno de los proyectos de inversión más importantes del momento", afirma el analista.El problema de 'Fondo'Uno de los principales obstáculos que enfrenta la economía argentina es el acuerdo que Fernández firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el refinanciamiento del crédito otorgado por el organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). En este marco cobra vital importancia el encuentro con Kristalina Georgieva, la directora gerente de la institución."Fernández va a defender la conveniencia de que las sobretasas que deben pagar los países deudores al FMI se reduzcan debido al impacto de la guerra en Ucrania", apunta Castro. La moción en cuestión no constituye una novedad: "Históricamente, el país pide reformas en el sistema financiero internacional", completa Burdman.La frágil situación del país sudamericano lleva a que sus probabilidades de desarrollo dependan directamente de la sostenibilidad del pacto acordado con el organismo. "El acuerdo es sumamente importante: el destino de la economía está atada a la posibilidad de que siga renovándose, y somos vulnerables a que el FMI pida cosas nuevas en el marco de las renegociaciones", completa Burdman.

