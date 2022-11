https://sputniknews.lat/20221123/un-mexicano-que-vive-en-japon-esta-detras-del-diseno-de-trenes-del-metro-de-catar-1132820718.html

Un mexicano que vive en Japón está detrás del diseño de trenes del metro de Catar

Con los ojos del mundo encima por la Copa del Mundo de Fútbol, la capital de Catar, Doha, alberga un tesoro de origen mexicano: el metro. 23.11.2022, Sputnik Mundo

Un diseñador industrial egresado de la Universidad Iberoamericana de México, Daniel Rodríguez Escobar, estuvo a cargo de la creación desde cero del diseño de los trenes del metro catarí.Pese a que la extensión territorial de Catar equivale a la del estado mexicano de Querétaro, uno de los más pequeños, el país tiene las terceras reservas de gas natural más grandes del mundo y cuenta con uno de los ingresos per cápita más altos del mundo.Con importantes reservas petroleras, el país ubicado en Medio Oriente ha buscado la diversificación de su economía, lo que impulsó el desarrollo en el desierto de una ciudad futurista con las aportaciones artísticas de algunos de los arquitectos más famosos del planeta, como Zaha Hadid y Jean Nouvel, recuerda la Ibero en un artículo dedicado a la labor de Rodríguez Escobar.Este diseñador mexicano vive desde hace más de 20 años en Osaka, Japón, diseñando trenes para la compañía local Kinkisharyo. Así, le fue comisionada la elaboración del metro de Doha, una de las ciudades en las que se desenvuelve la edición de 2022 del Mundial de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).Inventar en el desiertoEl egresado de la Ibero ha llevado trenes a Los Ángeles, El Cairo, Hiroshima y Dubái. Para Doha, explicó en entrevista con su alma máter, consideró las particularidades locales. "Si diseñas un metro para Londres, Berlín o Tokio hay antecedentes, hay un estilo definido, reglas que sigues y con ellas puedes entender lo que se debe hacer, pero en este caso nosotros fuimos quienes iban a definir esas reglas", explicó.Uno de los desafíos contextuales que consideró el diseñador fue que la comunidad catarí está formada por individuos acaudalados, acostumbrados a consumir marcas de lujo, mientras al mismo tiempo es honrada la tradición islámica y sus códigos derivados del libro sagrado de esa religión, el Corán.La compañía a cargo del proyecto, Qatar Rail, eligió los caballos árabes como representación de la rapidez, la habilidad racional, la inteligencia y la velocidad, explicó el diseñador. El de Catar, presume el mexicano es "el tren automatizado más rápido del mundo y es tan inteligente que no necesita un conductor".Diferencias culturalesDurante la presentación de propuestas, los evaluadores del proyecto le preguntaron a Rodríguez Escobar por qué había sugerido ventanas rectangulares, que el diseñador justificó por criterios de eficiencia.Sin embargo, luego identificó que en la arquitectura musulmana las ventanas tienden a figurar en arco, un patrón reproducido en las estaciones del metro, por lo que optó por considerar ese factor para una nueva propuesta con distintas formas geométricas.Tanto en Japón como en Catar personas de todas las clases sociales usan el metro, señaló el diseñador, por lo que hay un especial cuidado al detalle interior, así como una vigilancia a la calidad.El diseño del metro de Catar le ganó al mexicano el premio Red Dot Design Award y el reconocimiento iF Design Award 2017.

