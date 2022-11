https://sputniknews.lat/20221124/desestiman-la-solicitud-del-partido-de-bolsonaro-contra-el-resultado-electoral-y-multan-con-1132826507.html

El Tribunal desecha la solicitud de Bolsonaro de anular el resultado electoral y multa a su partido

El Tribunal desecha la solicitud de Bolsonaro de anular el resultado electoral y multa a su partido

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil desechó la solicitud con la que el Partido Liberal, que abandera al presidente Jair Bolsonaro, buscaba anular... 24.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-24T00:37+0000

2022-11-24T00:37+0000

2022-11-24T00:43+0000

américa latina

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

partido de los trabajadores (pt) de brasil

jair bolsonaro

alberto rollo

tribunal superior electoral de brasil (tse)

luiz inacio lula da silva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1132824580_0:129:3073:1857_1920x0_80_0_0_5befac034df225ca10eb1d989515a646.jpg

El titular del TSE, Alexandre de Moraes, no sólo rechazó la solicitud sino que determinó imponer una multa contra el partido de Bolsonaro por 23 millones de reales (unos 4,2 millones de dólares), que bloquea las cuentas de la fuerza política hasta que liquide el monto de la sanción.Problemas de origen en el reclamo del Partido LiberalLa solicitud presentada por la coalición Pelo Bem do Brasil ("Por el bien de Brasil", en español) para anular algunos votos de la segunda vuelta electoral presidencial no tiene sustento legal, consideraron especialistas en diálogo con Sputnik.El Partido Liberal, al que pertenece el actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, integrado a la coalición, requirió al Tribunal Superior Electoral (TSE) considerar presuntos problemas en los modelos de urnas electrónicas UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 y UE2015, identificados por una auditoría privada que condujo la firma Instituto Voto Legal.La auditoría, contratada por el propio Partido Liberal, acusa errores en cerca de 352.125 urnas, por lo que si se procediera con la anulación que busca la coalición bolsonarista, su candidato resultaría triunfante en las elecciones, celebradas el domingo 30 de octubre.El TSE estableció que Luiz Inácio Lula da Silva triunfó en los comicios, al concentrar el 50,9% de los votos, mientras que Bolsonaro recibió el 49,1%. Tras aceptar el requisito de revisión de la coalición oficialista, el Tribunal Electoral demandó ampliar la información y otorgó un plazo de 24 horas para hacerlo.El titular del TSE, Alexandre de Moraes, solicitó agregar datos sobre el uso de las urnas señaladas en la primera vuelta de la elección, celebrada el 2 de octubre, lo que también comprometería los resultados de diputados, senadores y gobernadores.Una particularidad de la impugnación bolsonarista, estimó el especialista en derecho electoral Alexandre Rollo, consultado por Sputnik, es que cuestiona la propia validez de las urnas electrónicas, responsabilidad de la justicia electoral. El abogado consideró que el procedimiento difícilmente sería exitoso porque carece de coherencia.El también especialista en derecho electoral y político Renato Ribeiro consideró que los resultados electorales que dan la victoria a Lula da Silva ya fueron validados por la justicia electoral brasileña, por lo que esa posición no será revertida desde una auditoría privada.Otro especialista electoral consultado por Sputnik, Alberto Rollo, estimó que la impugnación no tiene como objetivo resultar procedente sino agradar a Bolsonaro y a quienes lo respaldan."No tiene fundamento técnico y no tiene fundamento jurídico. Es una actitud política para agradar al presidente Bolsonaro y sus seguidores, para continuar alimentando a la gente en la calle, que está al frente de los cuarteles", consideró.El titular del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, comparte la intención de satisfacer a la base que apoya al mandatario Bolsonaro, evaluó por su parte Ribeiro, en un escenario en que la plataforma ganó la mayor cantidad de escaños de su historia gracias a la influencia del presidente saliente."Valdemar Costa Neto es un político muy inteligente" que busca complacer a las bases bolsonaristas del Partido Liberal con maniobras como la impugnación electoral, consideró Ribeiro.La dirigente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, precisamente consideró que la petición del bolsonarismo ante el TSE constituye un litigio de mala fe y llamó a respetar las instituciones democráticas."La elección se decidió por el voto y Brasil necesita paz para construir un futuro mejor", escribió en su cuenta de Twitter. El PT fue la fuerza política que abanderó a Lula da Silva como candidato a la presidencia brasileña.

https://sputniknews.lat/20221122/bolsonaro-pide-al-tribunal-supremo-electoral-anular-parte-de-los-votos-de-la-eleccion-que-perdio-1132783371.html

https://sputniknews.lat/20221031/el-desafio-es-inmenso-es-preciso-reconstruir-este-pais-lula-en-su-primer-mensaje-tras-el-triunfo-1131986400.html

https://sputniknews.lat/20221102/bolsonaristas-persisten-en-las-protestas-y-piden-intervencion-militar-que-anule-elecciones-1132078289.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, elecciones generales en brasil (2022), partido de los trabajadores (pt) de brasil, jair bolsonaro, alberto rollo, tribunal superior electoral de brasil (tse), luiz inacio lula da silva