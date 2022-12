https://sputniknews.lat/20221227/petro-parteaguas-en-la-historia-moderna-de-colombia-1133938283.html

Petro, parteaguas en la historia moderna de Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Este 2022 quedará en la historia de Colombia como el año en que llegó finalmente la izquierda al Gobierno de la mano de Gustavo Petro y en... 27.12.2022, Sputnik Mundo

En un país azotado por un conflicto interno de décadas, una de las principales banderas de Petro fue su promesa de alcanzar una "paz total", un fin definitivo a la violencia. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) la violencia se recrudeció: fueron asesinados 957 líderes sociales, se registraron 220 casos de desaparición forzada y hubo 313 masacres que dejaron 1.192 víctimas. Esta violencia, y el intento de hacer una reforma tributaria que atacaba directamente el bolsillo de los más pobres, llevó a una serie de protestas que fueron reprimidas con dureza pero que impulsaron aun más a la población a volcarse masivamente a votar por Petro en búsqueda de un cambio. A su llegada a la Casa de Nariño, el líder izquierdista prometió buscar la paz con todos los actores armados, no solo con las guerrillas, como se hizo en el 2016 con el acuerdo firmado entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino también con grupos delincuenciales, paramilitares y narcotraficantes. Este proyecto fue denominado "paz total" y fue aprobado el 26 de octubre en el Congreso, permitiendo que el presidente tenga facultades para negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, cuyos líderes e integrantes podrán recibir beneficios como rebajas de penas y garantías de no extradición, siempre y cuando renuncien a negocios con cocaína a las fortunas que obtuvieron fuera de la ley. El proyecto de "paz total" contempla también la creación de un fondo que garantice inversión social en zonas apartadas y que siempre se han visto afectadas por la violencia de los grupos armados. Los diálogos con el ELN, que comenzaron en Caracas a inicios de noviembre, son parte de los primeros pasos para lograr la "paz total" y uno de los grandes cambios que quiere lograr su Gobierno. A diferencia de otras negociaciones, el presidente decidió invitar a uno de sus mayores contradictores, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) José Félix Lafaurie River, ligado políticamente a la extrema derecha y esposo de la principal opositora en este momento de gobierno progresista, María Fernanda Cabal. En palabras de Petro, la "paz total" es el "punto final" de la violencia entre Estado y grupos armados ilegales. Por ahora, las negociaciones seguirán en México luego de que en Caracas se llegaran a acuerdos clave como iniciar "acciones diplomáticas con el Gobierno de Estados Unidos de América para conocer su disposición para participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogos", e invitar a Alemania, Suecia, Suiza, España, México, Brasil y Chile para hacer parte como países garantes. Acercamiento con Venezuela Que Venezuela sea uno de los países garantes y sede del primer ciclo de conversaciones de paz entre ELN y Gobierno no es gratuito. Una de las primeras acciones de Petro tras su posesión fue la de reactivar las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, después de siete años del cierre total de fronteras. Esta acción no solo se traduce en acuerdos políticos, sino que también, según el propio Gobierno, moverá hasta 1.000 millones de dólares en negocios binacionales al terminar este año. Una jugada que promete mejorar la economía en la frontera de ambos países. La reapertura "es importante para los dos países y beneficia especialmente a los comerciantes que cerraron esa puerta durante los últimos años. Los sectores colombianos de calzado, textiles, transporte y alimentos podrán nuevamente exportar hacia Venezuela y eso tendrá impacto positivo en sus ingresos en remesas", declaró a la Agencia Sputnik el director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Ramírez. Hasta 2016, Venezuela fue uno de los principales socios económicos de Colombia en la región, y la dinámica comercial era cercana a los 10.000 millones de dólares anuales, una cifra que Petro espera recuperar durante los próximos tres años. En conclusión, para los expertos, la relación entre Bogotá y Caracas es fundamental para la reactivación económica de los dos países en medio de los riesgos de recesión mundial debido a una inflación en niveles históricos, al fortalecimiento del dólar a nivel global y al encarecimiento de insumos y alimentos por la coyuntura internacional. Reforma tributaria El mandatario colombiano no solo hizo una gran apuesta por la diplomacia y la paz, sino que también pretende hacer cambios económicos profundos en una sociedad desigual. El reto económico más importante que promovió durante 2022, ante el Congreso de la República, fue la reforma tributaria, con la que espera recaudar un promedio de 4.000 millones de dólares adicionales por año entre 2023 y 2026 y dar un impulso a programas sociales, que son de vital importancia para el Gobierno. En la reforma, Petro basó en casi 70% el aumento de recaudo en el sector privado y grandes capitales: redujo los beneficios tributarios y fijó sobretasas para los sectores petrolero, minero y financiero, aumentó el pago de impuestos a las grandes empresas y gravó con más fuerza a los dividendos, entre otras cosas. Con los recursos adquiridos, el Gobierno Petro proyecta aumentar la inversión social en programas para niños, jóvenes, madres cabeza de familia, desplazados, comunidades indígenas, afrodescendientes y adultos mayores de 60 años para bajar los índices de pobreza en Colombia, que a 2021 son de a 51%, con más de 25 millones de personas en esta condición. Reforma agraria Las primeras semanas del Gobierno de Gustavo Petro el país vio cómo en distintas zonas grupos de personas ingresaban a predios para reclamarlos como propios. La oposición alzó la alarma sobre estas acciones e incluso invitaron a los ganaderos y terratenientes a armarse. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Agricultura advirtieron que, aunque detrás de este fenómeno se encuentran campesinos e indígenas que reclaman tierras, también hay grupos armados ilegales y actores económicos que buscan legitimar grupos de autodefensa. El Gobierno decidió actuar y acelerar la respuesta al problema de las tierras dándole prioridad a la reforma agraria prometida en campaña por Petro. Con esta iniciativa, el Estado espera comprar para entregar y distribuir tres millones de hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto armado para fomentar la producción agrícola, una tarea titánica que el Ejecutivo buscará por medio de la compra de tierras a Fedegán, uno de los gremios que más ha criticado la elección de Petro. Otro punto que incluye esta reforma es la estructuración de un inventario de bienes que están en proceso de extinción de dominio por nexos con el narcotráfico y que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que entren en la lista de entregables a campesinos. Según la propia entidad, actualmente administra cerca de 50.000 hectáreas que están en proceso de extinción de dominio, de las cuales al menos 30.000 cumplen con las características de potencial producción agrícola y están en línea con los objetivos de la reforma. Con todo esto, Petro ha avanzado en su plan de transformar Colombia. Sin embargo, queda mucho por hacer. Todavía falta implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en su Informe Final —un documento que recoge más de 50 años de conflicto armado y sus reflexiones— de crear un catastro multipropósito, y la formación de Zonas de Reserva Campesina, así como distribuir tierra a campesinos que no la tienen, pensado siempre en el ambiente.

