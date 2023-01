https://sputniknews.lat/20230122/el-ministro-de-economia-y-ecologia-aleman-defiende-el-carbon-tras-vetar-el-gas-y-petroleo-ruso-1134896437.html

El ministro de Economía y Ecología alemán defiende el carbón tras vetar el gas y petróleo ruso

"Debemos importar más carbón", dijo del ministro de Economía y Protección Climática alemán, defendiéndose del supuesto "cierre del grifo" por parte de Rusia... 22.01.2023, Sputnik Mundo

Esto sucede mientras Berlín impuso limitaciones al petróleo ruso a partir del 1 de enero de 2023. Anteriormente, el país europeo también renunció al gas ruso.Todo esto sucede al tiempo que en Alemania incrementan las protestas energéticas y por el auge del costo de vida. En algunas movilizaciones, incluso, se ha convocado a quemar las facturas eléctricas. La intención de las autoridades de incrementar la explotación del carbón ya fue motivo de masivas protestas en el pueblo alemán de Lutzerath que tuvieron que ser reprimidas violentamente por la Policía. Las autoridades buscan demoler el pueblo para poder ampliar la cantera de carbón de Garzweiler. Las sanciones de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos en contra de Rusia siguen generando estragos en las economías de la región. El ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, advirtió hace unos días que el sistema hospitalario podría verse afectado por el incremento de los precios energéticos y por la inflación que ha llegado a niveles históricos en el país germano.¿Por qué se interrumpió el suministro de gas a través de Nord Stream?A mediados de junio pasado, Rusia redujo en un 60% el suministro a través del gasoducto submarino Nord Stream debido a las sanciones que impedían a una filial canadiense de Siemens devolver al grupo ruso Gazprom una turbina para sus plantas de bombeo.Estas turbinas se fabrican en una planta de Canadá y no fue posible devolverlas tras las reparaciones de mantenimiento debido a las sanciones que este país impuso a Rusia, explicó Siemens. El suministro de Nord Stream se interrumpió por completo el 31 de agosto. El segundo gasoducto submarino que conecta a Rusia con Alemania, el Nord Stream 2, quedó paralizado en la fase de certificación debido a las medidas restrictivas que Occidente impuso a Moscú en relación con la crisis en Ucrania.En noviembre, la compañía alemana Uniper presentó una demanda contra Gazprom, acusándola de pérdidas por suministro insuficiente de gas y "buscando compensación por sus pérdidas". Sabotaje contra los gasoductosEl 26 de septiembre se produjo una explosión en los dos gasoductos rusos de exportación a Europa. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartan un sabotaje selectivo. Nord Stream AG, el operador del gasoducto ruso, subrayó que los daños en los oleoductos no tienen precedentes y no se puede evaluar el calendario de reparaciones. La Fiscalía General de Rusia inició un caso de acto de terrorismo internacional a raíz de los daños sufridos por los gasoductos Nord Stream.Tras un mes de investigación, el Ministerio de Defensa ruso informó a finales de octubre que la Marina Real Británica participó en la planificación, organización y ejecución del ataque contra el Nord Stream. Desde Moscú seguirán insistiendo en que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, transparente y con la participación de Rusia.Después de este sabotaje, Nord Stream cesó definitivamente su actividad.El rechazo del gas ruso es "históricamente ignorante y geopolíticamente erróneo"Hasta el recrudecimiento de la crisis ucraniana en febrero, el gas natural era una de las fuentes de energía más fiables para Europa porque la enorme red de gasoductos, tanto marítimos como terrestres junto con las terminales de GNL, representaban casi 13.700 petajulios (1 petajulio = 278 gigavatios hora) de energía, o el 24% de la energía bruta disponible total de la región, en 2020.La actual situación en el mercado energético ya ha provocado una contracción de los precios y el suministro de energía en Europa. Esto tuvo diversas consecuencias desagradables para los europeos de a pie y se refleja en los costos escandalosamente altos de la calefacción y el agua caliente, así como el encarecimiento del combustible para vehículos, pasando por un aumento de los precios de los alimentos y una inflación acelerada.Bloomberg reveló que a pesar de los precios casi récord, el bloque logró llenar sus depósitos el verano pasado, lo que alivió el déficit de suministro. Aun así, las temperaturas bajo cero están poniendo a prueba por primera vez este invierno el sistema energético europeo. El mismo regulador de redes alemán advirtió que no se estaba ahorrando la suficiente energía.En general, la UE consiguió reducir la demanda de gas en 50.000 millones de metros cúbicos el año 2022, pero la región aún se enfrenta a un déficit potencial de 27.000 millones de metros cúbicos en 2023. En este caso se supone que los suministros rusos caigan a cero y las importaciones de GNL de China vuelvan a los niveles de 2021.Al mismo tiempo, los planes para construir terminales de GNL crecen en Europa. Pero los problemas en este sentido no disminuirán, ya que el número de buques de transporte de GNL en el mundo es limitado y operan en todo el mundo. Sin embargo, se subraya que "aunque el GNL puede ofrecer una solución parcial al problema de abastecimiento de gas en Europa, no podrá reducir los precios del gas al nivel anterior". El transporte de GNL es muy caro, ya que requiere mucha energía y equipos muy costosos para generarla y mantener temperaturas tan bajas como 160ºC bajo cero en el interior de los petroleros.El ministro presidente de Sajonia y destacado político conservador Michael Kretschmer declaró que prescindir para siempre del gas ruso sería "históricamente ignorante y geopolíticamente erróneo". Para muchos políticos alemanes, los precios importan. Berlín paga actualmente 140 euros (180 dólares) por megavatio hora para importar gas, unas siete veces más que la media de 2010 a 2020. Para amortiguar a sus consumidores y empresas, Alemania gasta miles de millones en subvenciones.Blas también destaca que Europa probablemente nunca volverá a los contratos a largo plazo del pasado con Rusia, y es posible que necesitará importar menos gas con el paso del tiempo gracias a las energías renovables. Pero, como indica el investigador, si quiere mantener la competitividad de sus industrias química, alimentaria y pesada, necesitará gas barato. Y no hay gas más barato para Europa que el de Rusia, concluyó."Moscú siempre cumple sus compromisos"A pesar de todo, Rusia cumple sus compromisos contractuales. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Europa debe agradecer a Turquía por el tránsito ininterrumpido de gas desde Rusia. Asimismo, destacó el buen funcionamiento del gasoducto Turk Stream para suministrar gas a Europa desde Rusia.Además, denunció que Moscú siempre cumple sus compromisos y esta es una diferencia cardinal con Occidente. Putin aseguró que, a pesar del sabotaje de las infraestructuras energéticas, Rusia no tiene intención de renunciar a su posición y se garantizará la estabilidad del mercado.Los países europeos viven una crisis energética debido a las restricciones contra los combustibles rusos por la operación militar especial en Ucrania lanzada el pasado febrero. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas.En sus palabras, se desató contra Moscú una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente fracasó.

