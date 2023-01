https://sputniknews.lat/20230124/partido-de-castillo-acusa-a-militares-de-peru-de-gobernar-en-la-sombra-durante-la-crisis-politica-1134962138.html

Partido de Castillo acusa a militares de Perú de gobernar en la sombra durante la crisis política

Partido de Castillo acusa a militares de Perú de gobernar en la sombra durante la crisis política

"El pueblo continuará su lucha, más represión de lo propinado al pueblo no debiera haber. A los que reprimen desde las sombras les toca dar la cara, momento en que bajarán su intensidad, asumiendo sus responsabilidades, pero igualmente juzgados y sentenciados, pues no hay golpes de Estado impunes en el mundo actual", apuntó el partido en un pronunciamiento.La organización, de nombre oficial Partido Político Nacional Perú Libre (PPNPL), que permitió la victoria electoral del mandatario Pedro Castillo, hoy depuesto y acusado de rebelión, consideró que los simpatizantes de la presidenta interina, Dina Boluarte, incentivan una narrativa de miedo entre los peruanos en el sentido de que la renuncia de la mandataria podría conducir a un régimen militar."La hipótesis intimidatoria que transmiten al pueblo de manera subliminal, efectiva y real, según los antecedentes históricos, es que si sale Boluarte será peor la cosa. Entrará el presidente del Congreso, José Williams Zapata, y, como es militar y conociendo sus antecedentes como lo ocurrido en Accomarca, no tendrá compasión, aumentará la persecución y la represión contra el pueblo y sus organizaciones sociales y políticas", estimó Perú Libre."Pero los tiempos han cambiado, así quieran retrotraerse al reino de la impunidad. Con toda seguridad no será así. Por el contrario, los militares que actualmente gobiernan en la sombra tendrían que dar la cara, asumir sus responsabilidades, que hoy se la están cargando a Boluarte", abundó la fuerza política.El congresista Waldemar Cerrón Rojas, secretario de ideología de Perú Libre, compartió el pronunciamiento, donde además se acusó que Boluarte gobierna con una desproporción de poderes, pues es apoyada por el Parlamento derechista, órganos de justicia, el Ejercito, la Policía, el empresariado peruano, los banqueros, organizaciones no gubernamentales y Estados Unidos."En estas circunstancias, en el país no existe equilibrio de poderes, pues los tres poderes del Estado restringido (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los del Estado ampliado (empresarios, banqueros y ONG) están en un solo flanco y en coordinación permanente", recriminó Perú Libre.La presidencia de Castillo, evaluó su partido, de alguna manera dislocaba este desbalance político en el Perú. Sin embargo, también calificó como decisión equivocada su intento de disolver el Congreso tras sentirse solo.La permanencia de Boluarte al frente del Ejecutivo del país andino, abundó Perú Libre, fortalece la supervivencia política del militar Williams Zapata. "Caso contrario, si renunciara Boluarte implicaría inexorablemente la elección de una nueva mesa directiva y su desafuero como presidente del Congreso antes que su asunción a la presidencia de la república", argumentó.Desde que el Congreso determinó la deposición de Castillo, el 7 de diciembre de 2022, se desató una crisis política en Perú expresada, entre otros fenómenos, en movilizaciones masivas en distintos puntos del país.Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, la disolución del actual Poder Legislativo, un llamado adelantado a elecciones para este 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente para superar la carta magna impuesta en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori.Con corte al mediodía del 23 de enero, la Defensoría del Pueblo ha documentado el fallecimiento de 56 personas en el contexto de la crisis, 46 civiles durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, nueve civiles más en hechos vinculados a los bloqueos de vías y un elemento de la Policía Nacional del Perú (PNP)."La demanda histórica de nuestros pueblos es que sean escuchados para que participen directamente en una asamblea constituyente sin temores. Ahora que la derecha tiene el control de los tres poderes, no hay equilibrio en el Gobierno", aseveró el ideólogo de Perú Libre, Cerrón Rojas.

