La presidenta de Perú llama a una tregua nacional en medio de protestas

La presidenta de Perú llama a una tregua nacional en medio de protestas

24.01.2023

"Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos", dijo la presidenta en una conferencia con la prensa extranjera.Además, dijo que el derecho a la protesta no debe acompañarse de actos violentos y destrozos, luego de que las jornadas de manifestación han arrojado un saldo de 56 víctimas mortales durante enfrentamientos con fuerzas de seguridad, de acuerdo con el recuento de la Defensoría del Pueblo. Alrededor de 2.000 millones de soles peruanos (alrededor de 516 millones de dólares) se han perdido por las manifestaciones, acusó Boluarte. La mandataria interina, cuya renuncia es una de las exigencias centrales de las protestas masivas en distintas ciudades y localidades del Perú, también reprochó la toma de aeropuertos por los inconformes, como en el caso de la terminal aérea de Ayacucho. Estos actos, dijo, interrumpen el flujo de turistas y afectan al país. "Aquellos radicales tienen una agenda política, dentro de su agenda política tenían bien diseñado presionar al gobierno para que el día 10 de enero, como ya estaba agendado, vaya el Consejo de Ministros al Congreso para tomar y conseguir el voto de confianza. Y para presionarnos que no se fuera el día 10 ingresaron", recriminó Boluarte. "Los fallecidos de ese 9 de enero en Puno, ahí donde estaba la policía custodiando, que era el aeropuerto de Juliaca, no ocurrieron los fallecimientos", aseveró, sino en las inmediaciones, además de que las produjo la detonación de un arma artesanal que no usa la Policía Nacional del Perú (PNP), identificada como dun dun.Hay grupos radicales impulsando su agenda durante la crisis política, apuntó y dijo que no se tiene claro qué intenciones impulsaron la llamada "toma de Lima", protesta masiva en la capital celebrada entre el 19 y el 20 de enero."La policía tenía una conducta inmaculada durante esos dos días, han resistido la violencia del otro lado y ahí están los videos, los han golpeado, nadie sale a una marcha de protesta con palos", dijo y aseveró que alrededor de 90 uniformados han sido lesionados.Acerca del ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), reconoció que el ingreso de las fuerzas de seguridad pudo no conducirse de manera adecuada, pero lo estimó necesario ante riesgos de violencia identificados entre los manifestantes."Quizás la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y a los alumnos que estuvieran dentro de la universidad, pero también había la preocupación" por amenazas de muerte, aseveró la presidenta. "¿Quién está buscando la muerte? ¿Quién está generando esa violencia atroz?", cuestionó Boluarte.La mandataria aseveró que su antecesor, el depuesto presidente Pedro Castillo, intentó dar un golpe de Estado al Perú, hecho que identificó como el detonante de la crisis política el 7 de diciembre.

