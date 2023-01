https://sputniknews.lat/20230127/bolivia-obtiene-mas-ingresos-por-manufacturas-que-hidrocarburos-1135120504.html

Bolivia obtiene más ingresos por manufacturas que hidrocarburos

Bolivia obtiene más ingresos por manufacturas que hidrocarburos

SANTA CRUZ (Sputnik) — Bolivia logró cambiar su matriz de exportación en los últimos años y pasó de ser un histórico vendedor de hidrocarburos y minerales a... 27.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-27T19:40+0000

2023-01-27T19:40+0000

2023-01-27T19:40+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/01/1094295262_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ed8bd9934e9d0325f85b73a16ed23574.jpg

Las manufacturas encabezan en valor las exportaciones con 6.393 millones de dólares, lo que representa el 51% del total vendido al extranjero en 2022; frente a los hidrocarburos con 2.747 millones de dólares, que representan el 22%. Le siguen el sector de los minerales con 2.702 millones de dólares, que representa un 22% y el rubro agrícola, con 714 millones de dólares (6%), de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio Exterior de Bolivia. La lista de productos manufacturados está encabezada por la soya y sus derivados, como la torta y aceite, que principalmente se exportan a los países de la Comunidad Andina de Nacionales (CAN). A la soya le siguen los derivados del girasol y la carne bovina, cuyo principal mercado es China, así como otros alimentos, alcohol, azúcar, oro metálico, estaño metálico, urea granulada y maderas trabajadas. El mercado central de los hidrocarburos bolivianos son Brasil y Argentina, que registró una baja del 43% en 2022 respecto a su pico, en 2013. El criterio de la especialista coincide con recientes comentarios hechos al canal estatal Bolivia TV por el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, en el sentido de que las exportaciones bolivianas destacaron en valor logrando récord y también en cantidad. "Bolivia ha cambiado su matriz exportadora, antes la mayor parte de lo que exportaba Bolivia era gas y actualmente más del 50% son manufacturas", destacó Blanco entonces. Otro dato alentador es que, en 2022, Bolivia registró récord en las exportaciones con ventas por 12.617 millones de dólares, entre enero y noviembre, una cifra nunca alcanzada antes. "El 2022 ha sido el mejor año en toda la historia de nuestro país, hemos exportado un 25% más que en 2021 y un 104% más que en 2020. Este nivel de exportaciones es el resultado de la estabilidad económica del país, de la reactivación económica, y el crecimiento no solamente es en valor, sino que es en volumen también", afirmó. El gas lidera Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 800 productos conforman la oferta exportable de Bolivia, de los cuales destaca en cantidad el gas natural, con un valor exportado hasta noviembre de 2022 de 2.746 millones de dólares, por la venta de más de 7 millones de toneladas. Al gas le sigue el oro en bruto, con un valor de 2.735 millones de dólares por 63.000 toneladas. El tercer producto más exportado fue el mineral de zinc, con 1.672 millones de dólares, por poco más de 1.000 toneladas, escoltado por la torta de soya, con 924 millones de dólares por la venta de más de 2 millones de toneladas. Estimaciones para 2023 Para este año, la ejecutiva del IBCE considera importante fortalecer la sinergia entre el sector público y privado, promoviendo el crecimiento de sectores que generan más ingresos para el país como la soya y los alimentos. La experta boliviana considera que el Gobierno boliviano debe priorizar políticas de sustitución de importaciones, apertura de nuevos mercados y fortalecimiento de sectores de alta demanda en el mercado internacional. Para tal fin, concluyó, es vital convertir la Hidrovía Paraguay-Paraná en un Corredor Fluvial de Integración que sirva de alternativa real para las exportaciones bolivianas por el Océano Atlántico, en vista de que los puertos chilenos y peruanos no abastecen para el potencial exportador boliviano.

https://sputniknews.lat/20230110/bolivia-cifra-las-esperanzas-en-lula-para-solucionar-algunas-deudas-que-ha-dejado-el-bolsonarismo-1134496212.html

https://sputniknews.lat/20230120/una-celac-del-litio-el-plan-de-bolivia-para-industrializar-el-oro-blanco-con-china-1134880172.html

https://sputniknews.lat/20230114/bolivia-y-su-oportunidad-de-aprovechar-el-contexto-internacional-para-crecer-en-2023-1134652225.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Diego Jaramillo

Diego Jaramillo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Diego Jaramillo

💬 opinión y análisis, bolivia