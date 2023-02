https://sputniknews.lat/20230210/el-embajador-ruso-indica-que-sanciones-no-minaron-cooperacion-economica-de-rusia-y-colombia-1135612973.html

El embajador ruso indica que sanciones no minaron cooperación económica de Rusia y Colombia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La cooperación mutuamente beneficiosa entre Rusia y Colombia no se paró por una pausa en el desarrollo de los proyectos... 10.02.2023, Sputnik Mundo

Asimismo citó los datos del Servicio Federal de Aduanas, que muestran que en los primeros diez meses de 2022 el intercambio comercial bilateral con Colombia alcanzó 343,9 millones de dólares estadounidenses bajando solo un 11% frente a las cifras del mismo periodo de 2021. Las exportaciones de Rusia a Colombia ascendieron a 206,3 millones de dólares estadounidenses, mientras las de Colombia a Rusia a 137,6 millones, continuó Tavdumadze, e "incluso con estos índices (…) modestos, es evidente el efecto positivo del comercio bilateral" que crea nuevos empleos, garantiza ingresos fiscales para el presupuesto, etc. A su juicio, "en última estancia, todo esto beneficia el crecimiento del bienestar de los ciudadanos" de los dos Estados. Los empresarios colombianos comprenden todos los beneficios de la cooperación con Rusia y participan de manera regular en diferentes eventos en Rusia, comentó. A pesar de que Moscú "de momento no es un socio comercial importante de Bogotá", Tavdumadze prometió continuar junto con los colegas colombianos buscar posibilidades para garantizar el desarrollo de las economías de los dos países a través de los proyectos conjuntos mutuamente beneficiosos.Paz en ColombiaRusia aboga por alcanzar la paz sostenible en Colombia lo antes posible, declaró Tavdumadze."Rusia aboga por conseguir la paz sostenible en Colombia lo antes posible", dijo Tavdumadze al subrayar que para Moscú es difícil ver a "un país tan hermoso, rico en naturaleza y cultura, con colosales recursos naturales, sumergido en el abismo del conflicto armado interno durante casi 60 años".Según el diplomático, Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, participa en el seguimiento del respeto del Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmado en 2016.Colombia lleva más de medio siglo en un conflicto armado interno durante el cual murieron más de 262.000 personas y millones fueron obligadas a abandonar sus hogares.El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó al poder en Colombia en el verano boreal de 2022 con la promesa de lograr una paz integral con numerosas milicias rebeldes y grupos paramilitares de narcotraficantes del país, siguiendo el ejemplo de los acuerdos de paz con las FARC.El pasado 1 de enero, Petro anunció el alto al fuego con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones.No obstante, el ELN manifestó su desacuerdo al considerar que la declaratoria de un cese bilateral del fuego por seis meses no fue consultada ni acordada en la mesa de diálogo de Caracas. La tensión ha crecido al punto que el propio Petro lanzó un ultimátum a los guerrilleros y advirtió que aún están a tiempo de resolver el conflicto de forma pacífica.Cuota de becas para estudiantesAsimismo, Rusia elevó el número de cuotas que se prestan a los estudiantes de Colombia a 150 becas, destacó el embajador.Asimismo, destacó que esta será la nueva contribución rusa al logro de la paz sostenible en Colombia."El programa gubernamental de becas gratuitas para que ciudadanos colombianos estudien en universidades rusas sigue siendo el buque insignia del desarrollo de las relaciones humanitarias ruso-colombianas", señaló.Según el embajador, en 2022 un total de 127 estudiantes de Colombia ingresaron en universidades de Rusia, y así el número de solicitantes sobrepasó la cuota asignada. Recalcó que la competencia fue de alrededor de diez personas por puesto, lo que indica una alta demanda de servicios educativos rusos entre los ciudadanos colombianos.

