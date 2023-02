https://sputniknews.lat/20230210/en-su-reunion-con-biden-en-eeuu-lula-busca-recuperar-el-protagonismo-internacional-de-brasil-1135646893.html

En su reunión con Biden en EEUU, Lula busca recuperar el protagonismo internacional de Brasil

En su reunión con Biden en EEUU, Lula busca recuperar el protagonismo internacional de Brasil

Previo a su encuentro con Joe Biden, Lula Da Silva mantuvo una larga agenda, incluidas reuniones con sindicalistas y con congresistas. En otro orden, en Colombia, más de 260.000 niños y adolescentes estuvieron en riesgo por la acción de grupos armados durante 2022. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió en Washington con su par estadounidense, Joe Biden.El encuentro en la Casa Blanca cubre una amplia agenda que va desde el medio ambiente, la promoción del desarrollo económico —EEUU es el segundo socio comercial de Brasil, detrás de China— y la "defensa de la democracia" a nivel nacional.En ambos países hubo incidentes por la transmisión del mando presidencial, cuando seguidores de los expresidentes Donald Trump entraron al Congreso de EEUU en enero de 2021 y los de Jair Bolsonaro hicieron lo mismo en Brasilia en enero de este año, pretendiendo desconocer los resultados que dieron triunfadores a Joe Biden y a Lula, respectivamente.Bolsonaro reside en Orlando (EEUU) desde diciembre, donde llegó antes de la transición de mando. Lula lo ha acusado directamente de haber instado al intento de golpe del 8 de enero.La agenda del encuentro Lula-Biden incluye a su vez asuntos como el control de la migración y de las armas en la población, preocupación que atañe a ambos mandatarios.A criterio del entrevistado, los temas a los que Lula apuesta como prioridad en su política exterior son la "lucha contra el hambre, el medio ambiente y la defensa de la paz y de la democracia".En tanto, el presidente brasileño ha afirmado que su nación no enviará armamento a Ucrania, en el marco de la operación militar especial de Rusia en ese país.El gigante sudamericano no prevé cambios negativos en su vínculo con China, país con relaciones cada vez más deterioradas con EEUU. Estos dos puntos, Ucrania y China, distancian a Brasilia de Washington.El analista sostuvo asimismo que el encuentro es clave para "recuperar la tradición diplomática brasileña" afectada por las políticas "aislacionistas" del expresidente Jair Bolsonaro con respecto a la preferencia de un mejor relacionamiento con Donald Trump (2017-2021) que con Biden.El experto añadió que con este acercamiento no se pueden descartar "eventuales alianzas" para promover a Brasil como un "potencial negociador de paz en Europa". Y enfatizó en la importancia de posibles avances en la protección de la Amazonía.Previo a su cara a cara con Biden, Lula se reunió con el senador demócrata, Bernie Sanders, y con otros legisladores del partido gobernante.Además, visitó la central sindical más grande del país norteamericano (AFL-CIO). Para Ruas, esta acción es "una señal política clara hacia sus votantes en Brasil tras la campaña electoral que lo devolvió al poder".Lula retornó a la presidencia el 1 de enero, luego de su gestión de 2003 a 2011.En esta edición de En Órbita también presentamos —entre otros temas— la previa al Día Mundial de las Manos Rojas, el domingo 12 de febrero. En Colombia, más de 260.000 niños y adolescentes colombianos estuvieron en riesgo por la acción de grupos armados durante 2022.Conversamos con Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO).En otro orden, abordamos el drama en Siria tras los devastadores terremotos del lunes 6 que también afectaron a Turquía, con un saldo superior a los 22.000 muertos.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

