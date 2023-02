https://sputniknews.lat/20230212/america-latina-es-sensible-hacia-los-conflictos-por-sufrir-los-golpes-que-le-da-el-imperialismo-1135682247.html

América Latina es sensible hacia los conflictos por "sufrir los golpes" que le da "el imperialismo"

América Latina es sensible hacia los conflictos por "sufrir los golpes" que le da "el imperialismo"

Son varios los líderes latinoamericanos que llaman a que el conflicto entre Ucrania y Rusia se resuelva por una ruta de negociación en mesas de paz, una... 12.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-12T04:14+0000

2023-02-12T04:14+0000

2023-02-12T04:31+0000

internacional

💬 opinión y análisis

ucrania

unión europea

rusia

alberto fernández

gustavo petro

onu

otan

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0c/1135681034_0:0:1940:1091_1920x0_80_0_0_116caa5b8cee9bdedaf84fc756364924.jpg

Los presidentes de Argentina, Colombia, la ministra española Ione Belarra (Podemos) y el exdiputado francés Jean-Luc Mélenchon (LFI), entre otros, recientemente pidieron redoblar los esfuerzos "para una solución pacífica y duradera" en un artículo del diario francés Le Monde."Por esta razón, pedimos que se redoblen los esfuerzos diplomáticos para establecer un alto el fuego y negociaciones para una solución pacífica y duradera, en línea con las exigencias del secretario general de las Naciones Unidas (ONU), el papa Francisco o las de los presidentes Gustavo Petro, Lula da Silva y Alberto Fernández", reitera el medio su declaración conjunta.A eso se le suma la última propuesta del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, a su homólogo de EEUU, Joe Biden, de formar un grupo de países que sean capaces de negociar la paz entre Rusia y Ucrania."Le dije a Biden lo que ya le dije a Emmanuel Macron, al canciller alemán Olaf Scholz... La necesidad de crear un grupo de países que no estén involucrados directa o indirectamente en la guerra de Rusia contra Ucrania para que encontremos posibilidades de llegar a la paz", señaló Lula en comparecencia ante los medios tras reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.Anteriormente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, inclusive había llamado a la formación de un grupo de trabajo en el que participen el papa Francisco, jefe del Estado Vaticano, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resolver el desencuentro. Sputnik conversó con el estudioso de geopolítica, políticas públicas y defensa Katu Arkonada, quien fungió como asesor del Gobierno de Evo Morales en Bolivia, para indagar en los motivos de estas posiciones latinoamericanas contrastantes con el envío de armas que operan Bruselas y Washington.Desde sus bases, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) define a la región latinoamericana como un ámbito de paz, recuerda Arkonada, por lo que es natural la posición por el diálogo de los gobiernos progresistas de Argentina, Brasil, Colombia y México ante el conflicto, "sobre todo ante la inacción de las Naciones Unidas"."Lo cual es una vergüenza porque los ciudadanos de la Unión Europea están pasando frío por las restricciones al gas ruso, están básicamente una buena parte de la población en la pobreza energética, sus propios países están suministrando cargamentos millonarios de armas a Ucrania", declara.Además, la negativa europea a adquirir energéticos rusos lleva a situaciones absurdas como que el continente compra gas a la India, que a su vez lo adquiere de Rusia, generando un sobreprecio en la transacción."Es toda una hipocresía lo de la Unión Europea", abunda, mientras se bloquean agencias noticiosas rusas. Así, acusa Arkonada, el bloque intenta que sus ciudadanos no se informen por medios de comunicación de Rusia, aunque luego se reserve el derecho de calificar de dictatoriales administraciones de América Latina, como Venezuela o Nicaragua.Un cambio tectónico en la geopolítica"Yo creo que estamos viviendo un cambio en las placas tectónicas de la geopolítica que va muy unido a esta nueva crisis del sistema capitalista, que va muy unido a este mundo pospandemia", valora acerca de la prevalencia y escalada del apoyo militar occidental a Ucrania, en contrasentido a las propuestas latinoamericanistas de priorizar el diálogo.A esto se suma que Bruselas se encuentra totalmente subordinada a los designios políticos de Washington, califica Arkonada.Sin embargo, pese a las propuestas de diálogo coincidentes de López Obrador, Lula, Fernández y Petro, probablemente la alternativa diplomática al conflicto no estará en Latinoamérica, sino tal vez en Ankara.Probablemente, evalúa, las propuestas de paz de estos líderes progresistas se queden en retórica. "Que igual la retórica es importante en política, pero no va a pasar por América Latina la resolución del conflicto", pondera Arkonada.Pese a sus complicaciones geopolíticas, Turquía es un país que al mismo tiempo quiere entrar en la Unión Europea y al mismo tiempo mantiene muy buenas relaciones con Rusia y el Gobierno de Vladímir Putin, lo que la convierte en un país eficaz para una posible conversación seria de solución de paz, apunta el politólogo.Condiciones para la paz entre Rusia y UcraniaKatu Arkonada participó como observador electoral en uno de los referendos de adhesión, celebrados en septiembre de 2022, y comparte que en un hospital de veteranos de Lugansk percibió ese interés entre la ciudadanía.En ese marco, para que sea posible la firma de la paz entre Moscú y Kiev, Rusia no va a renunciar a garantías mínimas de seguridad, apunta Arkonada, por lo que necesita la certeza de que no tendrá bases militares hostiles de la OTAN en su frontera oeste.

https://sputniknews.lat/20220929/amlo-insiste-en-su-plan-de-paz-en-ucrania-para-frenar-la-inflacion-mundial-1130985437.html

https://sputniknews.lat/20230211/lula-propuso-a-biden-formar-un-grupo-de-paises-para-negociar-la-paz-en-ucrania-1135653975.html

https://sputniknews.lat/20210204/europa-vive-en-el-mundo-de-fantasia-de-narnia-sobre-la-realidad-politica-en-venezuela-1094332174.html

https://sputniknews.lat/20221212/siria-ucrania-y-el-pacto-alimentario-centran-las-negociaciones-entre-rusia-y-turquia-1133442043.html

ucrania

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Samuel Cortés Hamdan https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

💬 opinión y análisis, ucrania, unión europea, rusia, alberto fernández, gustavo petro, onu, otan, andrés manuel lópez obrador, luiz inacio lula da silva