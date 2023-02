https://sputniknews.lat/20230216/el-diplomatico-borrell-quiere-la-paz-en-ucrania-pero-primero-quiere-guerra-1135865742.html

El 'diplomático' Borrell: quiere la paz en Ucrania, pero primero quiere guerra

El 'diplomático' Borrell: quiere la paz en Ucrania, pero primero quiere guerra

Borrell pide mediación a la ONU en Ucrania, pero que siga la guerra. EEUU apunta contra el BRICS y otras alianzas que incluyen a Rusia. Washington niega... 16.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-16T19:18+0000

2023-02-16T19:18+0000

2023-02-16T19:18+0000

octavo mandamiento

josep borrell

ucrania

eeuu

nord stream

pruebas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/10/1135865597_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_ccad8fe76a4182c19d83313349b6d07e.png

El 'diplomático' Borrell: quiere la paz en Ucrania, pero primero quiere guerra El 'diplomático' Borrell: quiere la paz en Ucrania, pero primero quiere guerra

Borrell 'el pacificador'La Unión Europea tiene la intención de pedir al secretario general de la ONU, António Guterres, iniciar un proceso de negociación para tratar de resolver el conflicto en Ucrania, dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante su intervención en el pleno del Europarlamento.Sin embargo, Borrell destacó que Kiev tiene que conseguir la victoria en el campo de batalla, por lo que instó a los países miembros del bloque a que aumenten aún más la ayuda militar para así "alcanzar la paz".EEUU niega su participación en el sabotaje contra los Nord Stream, pero no convenceRusia ha solicitado la convocatoria de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 22 de febrero para debatir las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, producidas en septiembre pasado, a la luz de una nueva información que apunta al protagonismo de EEUU en ese acto de sabotaje.El anuncio de Moscú se produjo este miércoles y ese mismo día, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, rechazó la implicación de Washington 'en un presunto' sabotaje contra la red rusa de gasoductos submarinos Nord Stream.EEUU apunta contra el BRICSEn Estados Unidos, la ex asistente presidencial adjunta, Fiona Hill, reconoció este miércoles en una audiencia ante el Congreso, que su país debe prestar atención al grupo de países BRICS y otras alianzas en las que participa Rusia.Una situación que tiene una especial importancia ya que, entre otros, China y La India, miembros del BRICS, se han convertido en los principales socios comerciales de Rusia en recursos energéticos.Oposición venezolana se prepara para las eleccionesLa Comisión Nacional de Primaria, conformada por varios partidos de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, anunció un cronograma para la realización de elecciones primarias el próximo octubre. De esta manera, la oposición busca llegar a 2024 con un candidato único que pueda enfrentar al oficialismo.Ya hay encuestas que miden la popularidad de los precandidatos opositores, lideradas por el comediante Benjamín Rausseo Rodríguez. Por su parte, Maduro recordó que la oposición es incapaz de cumplir con los acuerdos, como el firmado en noviembre pasado, por lo que puso en duda la continuidad del diálogo en México.Walter Ortiz, politólogo venezolano, apunta que "el desafío que tienen para conseguir una candidatura unitaria, es decir, de todos los factores que se oponen al gobierno nacional, a la Revolución Bolivariana, va a ser construir una hoja de ruta que pueda integrar la mayor cantidad de grupos opositores".México le cierra la puerta al maíz transgénico estadounidenseMéxico dejará de consumir el maíz genéticamente modificado –maíz transgénico–, según un decreto del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Frente a esta decisión, el secretario de Agricultura de EEUU, Tom Vilsack, manifestó que su país se siente "decepcionado".Al respecto, el periodista y presentador del canal de televisión público de la Ciudad de México, Capital 21, Marco Antonio Romero Sarabia, señala que "desde que se firmó el tratado de libre comercio en la década de 1990, […] EEUU generalmente aplicaba una artimaña en decir 'es que el atún mexicano presenta este problema, entonces no lo podemos importar', de esta manera beneficiaba a los productores de Estados Unidos".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

josep borrell, ucrania, eeuu, nord stream, pruebas, аудио