Algunas fuerzas "no quieren que se materialicen las conversaciones de paz" en Ucrania

Durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, el funcionario chino dijo que hay "algunas fuerzas" que se oponen a esta solución dialogada para poner fin a la confrontación entre Kiev y Moscú."Lo que hemos estado haciendo es facilitar las conversaciones de paz, estamos del lado de la paz y del diálogo", aseveró Wang Yi y dijo que inclusive el presidente chino, Xi Jinping, propuso al día siguiente del estallido del conflicto que Rusia y Ucrania se sentaran a dialogar para alcanzar una salida política a su desencuentro."Hubo múltiples rondas de conversaciones de paz y vimos un texto marco sobre la resolución pacífica de la crisis; sin embargo, eso se detuvo, no supimos por qué se interrumpió el proceso. Es posible que algunas fuerzas no quieran que se materialicen las conversaciones de paz", acusó el funcionario de Pekín."No les importa la vida o la muerte de los ucranianos ni los daños en Europa, podrían tener objetivos estratégicos más grandes que la propia Ucrania", declaró el funcionario chino durante su participación en el encuentro de seguridad en la ciudad europea, donde también hizo presencia la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.La edición 59 de este encuentro internacional concluirá el 19 de febrero y aseveró en su sitio web que, a un año del estallido del conflicto entre Moscú y Kiev, busca configurar una oportunidad para la cohesión y el compromiso político de un orden internacional basado en leyes.No obstante, no fueron convocados al encuentro funcionarios del Gobierno de Rusia ni de Irán, así como políticos alemanes de oposición que rechazan el envío de armas a Kiev desde Berlín.

