Ecuador: violencia electoral deja malherida la democracia

Ecuador: violencia electoral deja malherida la democracia

QUITO (Sputnik) — Con un chaleco antibalas, un casco protector de la cabeza y resguardo policial, el candidato Javier Pincay pudo votar en las elecciones...

Tras recibir 7 impactos de balas a mansalva durante la campa√Īa electoral por el partido Avanza, Pincay vio afectado su sistema gastrointestinal, siendo el colon uno de los √≥rganos afectados y donde se realiz√≥ la primera intervenci√≥n quir√ļrgica. La sede de su central pol√≠tica tambi√©n fue atacada con artefactos explosivos que causaron da√Īos a sus colaboradores del Partido Avanza. El ahora alcalde electo de la urbe portovejense ha recuperado el 80 por ciento de su salud, pero asegura que el proceso ha sido dif√≠cil y lento, no obstante considera que est√° listo para asumir el cargo desde el 24 de mayo pr√≥ximo. Ahora tiene un dilema ante s√≠ y ser√° c√≥mo gobernar e interactuar con sus mandantes, sin la certeza de que ya el peligro pas√≥ completamente. Pincay coincide con los expertos locales que han calificado a esta contienda como la m√°s violenta de la historia reciente, con el registro de al menos 5 candidatos asesinados, entre ellos una mujer, y otros 13 que fueron blanco de agresiones violentas. A ello se suman las v√≠ctimas colaterales, como el asesinato del hijo de una candidata, el asesor de otro aspirante y la muerte de joven tras ser alcanzado por uno de los disparos contra Omar Men√©ndez, candidato a la Alcald√≠a de Puerto L√≥pez (Manab√≠), asesinado pocas horas antes de las votaciones y quien tambi√©n recibi√≥ el voto de sus electores pese a su fallecimiento. Problema de la democracia Un informe sobre el proceso comicial de la misi√≥n electoral de la Organizaci√≥n de Estados Americanos (OEA) recoge su preocupaci√≥n por las manifestaciones del crimen organizado en la contienda electoral. Ella ha sufrido en carne propia la violencia pol√≠tica y desde hace m√°s de un a√Īo impulsa dos procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) precisamente por violencia pol√≠tica. Comenta que esta situaci√≥n le ha ocasionado una revictimizaci√≥n debido a la morosidad en la aplicaci√≥n de la justicia, pero en la que fue su cuarta campa√Īa electoral logr√≥ blindarse con la estrategia de exponer a los agresores y hablar en todas sus entrevistas sobre la violencia pol√≠tica. Considera importante el papel que desempe√Īan las mujeres que est√°n ingresando a la pol√≠tica, ya que con su participaci√≥n redimen el ejercicio de la pol√≠tica, la cual en este pa√≠s . Sin embargo, se√Īal√≥ que no todas las mujeres son atacadas de la misma manera debido a que quienes siguen el libreto patriarcal no enfrentan la violencia pol√≠tica debido a que son funcionales al poder. Ejemplific√≥ que la violencia pol√≠tica se ejerce incluso dentro de las agrupaciones pol√≠ticas cuando les piden que "bajen un poco el tono" al tema de las luchas feministas, para que no los tachen de extremistas, cuando en realidad ese es su capital pol√≠tico. Seg√ļn la Corporaci√≥n de Participaci√≥n Ciudadana, en el contexto de las elecciones locales y consulta popular 2023 en Ecuador pudieron recopilar 228 tuits violentos contra 47 mujeres. En Quito hubo un caso p√ļblico de violencia pol√≠tica en una propaganda pegada a un bus donde se observaba una imagen, sin texto alguno, de un candidato que empujaba a su rival, una candidata a la reelecci√≥n en la Prefectura, lo que fue interpretado como un ataque a su persona y no a su proyecto pol√≠tico. Falta una normativa En opini√≥n de Yadira All√°n, directora del Instituto de la Democracia, adscrito al Consejo Nacional Electoral (CNE), en este fen√≥meno de la violencia pol√≠tica afecta la falta de una normativa que sanciones este fen√≥meno, sin embargo, considera que hay que ir a la prevenci√≥n para evitar que ello suceda. All√°n indic√≥ que la instituci√≥n que ella preside ha recopilado informaci√≥n a fin de plantear un procedimiento para eliminar esta situaci√≥n, pero debe apuntarse en primer lugar a la prevenci√≥n para evitar que ocurran estas situaciones. Vercourtere apunta que la violencia pol√≠tica no es a√ļn un tema leg√≠timo en la discusi√≥n p√ļblica, ni tampoco en el movimiento de mujeres y feministas, por eso valora la necesidad de generar un debate para poner el tema al descubierto y poder erradicar esta problem√°tica. Ella califica de muy dura esta campa√Īa electoral en cuanto a la violencia pol√≠tica, lo que atribuye al clima de inseguridad imperante en el pa√≠s. En ello influy√≥ "el clima de desmoronamiento y desinstitucionalizaci√≥n de todo el Estado y de una falta de liderazgo pol√≠tico del gobierno", apunt√≥. En tanto, Pincay opin√≥ que los atentados que se vivieron en el pa√≠s fueron parte una campa√Īa sucia con la que se trat√≥ de empa√Īar este proceso, ya que muchos de quienes fueron atacados lideraban la intenci√≥n del voto, lo cual evidencia lo debilitada que est√° la democracia ecuatoriana. En su consideraci√≥n, es indudable que existe el crimen organizado y el narcotr√°fico y de alguna manera u otra quienes plantean soluciones a favor de los ciudadanos pueden ser una amenaza para quienes delinquen. Sin embargo, asever√≥, no es posible silenciarse, sino que hay que fortalecer el Estado en todos los niveles para trabajar en la ra√≠z del problema, como la reactivaci√≥n de la econom√≠a de los hogares y fortalecer los programas sociales. Al dar inicio de la votaci√≥n del pasado 5 de febrero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, inst√≥ a las carteras que tienen relaci√≥n directa sobre los hechos de violencia a combatirlos a trav√©s de un trabajo coordinado e integral para emprender el dise√Īo de mecanismos y normas a fin de preservar el bien mayor de los ecuatorianos: "la paz y la democracia".

