"No tiene sentido": Occidente no quiere enviar sus cazas a Ucrania

No tiene mucho sentido transferir tanques y aviones de combate estadounidenses a Ucrania, declaró a CNN Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del país... 24.02.2023, Sputnik Mundo

Sullivan señaló que existe flexibilidad en la postura estadounidense sobre la cuestión del envío de las armas de EEUU a Kiev, ya que la Administración sopesa los riesgos de una escalada con las necesidades de seguridad de Ucrania a lo largo del conflicto. Asimismo, reconoció que los ucranianos pedían a menudo más de lo que Washington está dispuesto a dar.Según el funcionario, Biden accedió a suministrar tanques Abrams a Ucrania, pero no son tan relevantes como los Leopard alemanes.Sin embargo, los Abrams se dirigirán a Ucrania, porque, en palabras de Sullivan, solo bajo estas premisas Alemania aceptaría suministrar sus carros de combate.El 23 de febrero, el asesor de seguridad también reiteró la posición de la Administración Biden de que no está proporcionando actualmente aviones de combate F-16 a Ucrania, afirmando que los aviones de combate "no son la capacidad clave" que Ucrania necesita para una contraofensiva contra las FFAA rusas. La entrega de aviones de combate no es una cuestión a corto plazo, sino de perspectiva a largo plazo, y los contactos a este respecto continúan, resumió.Londres tampoco desea entregar sus aviones a KievEl ministro de Defensa británico, Ben Wallace, declaró que Londres no entregará cazas Eurofighter Typhoon a Kiev en un futuro próximo, cuyo suministro requeriría el envío a Ucrania de especialistas como pilotos e ingenieros.Según el alto funcionario, el suministro paralelo de aviones de combate requeriría el envío de "cientos de personas", incluidos ingenieros y pilotos. "Occidente no va a enviar tropas a Ucrania a esta escala", señaló.¿Qué propone Polonia?Polonia está dispuesta a entrenar a pilotos ucranianos en cazas F-16, precisó el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.Al mismo tiempo, subrayó que "esto debe acordarse en una amplia coalición" y que es importante que los cielos ucranianos "sean por fin seguros".El Ejército polaco tiene 48 cazas F-16 en servicio. Las autoridades polacas declararon anteriormente que Polonia no está dispuesta a compartirlos con Ucrania porque la república no dispone de muchos de estos aviones. Sin embargo, habían transferido piezas de repuesto de cazas MiG-29 a Ucrania como ayuda militar.Este 24 de febrero, el Pentágono desveló el nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, por 2.000 millones de dólares, que incluye entre otras armas las municiones adicionales para lanzacohetes múltiples Himars y drones Switchblade 600.Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, Washington comprometió más de 32.000 millones de dólares en asistencia bélica a Kiev, incluido el suministro de 38 Himars, una batería de defensa aérea Patriot, ocho sistemas Nasams, 31 tanques Abrams, 109 vehículos de combate Bradley, 8.500 sistemas antiblindaje Javelin, 232 obuses y 1.600 sistemas antiaéreos Stinger.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.

