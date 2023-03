https://sputniknews.lat/20230302/de-la-calma-a-la-tempestad-el-ultimo-mensaje-de-fernandez-ante-el-congreso-argentino-1136354995.html

De la calma a la tempestad: el último mensaje de Fernández ante el Congreso argentino

De la calma a la tempestad: el último mensaje de Fernández ante el Congreso argentino

02.03.2023

Alberto Fernández abrió el 141º período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso signado por la reivindicación de su desempeño al frente de la Casa Rosada. A 40 años de la recuperación democrática tras la última dictadura militar (1976-1983), el mandatario enfatizó en la necesidad institucional del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).Entre el crecimiento y la inflaciónAnte un 2023 que se vislumbra desafiante por el cúmulo de obstáculos económicos que el Gobierno deberá sortear, el presidente remarcó la favorable evolución de la macroeconomía después de la pandemia de coronavirus: "volvimos a crecer durante 2022, con un aumento del 5,4%. Somos uno de los países que más creció en los últimos dos años", resaltó.El mandatario se mostró optimista de cara a su último año de mandato, tras su asunción en 2019: "las predicciones señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos de los países que más creció en el mundo: tres años de crecimiento consecutivo es algo que no sucedía desde 2008", agregó.Para los especialistas, el eje vertebrador de la exposición presidencial fue la defensa de los logros: "acá hay una línea discursiva cuyo lema es 'la gestión es mejor a lo que percibe la gente, y debe ser reivindicada'. Pareciera que el gobierno busca voceros que digan que la gestión es buena", dice a Sputnik Julio Burdman, analista político.Según el investigador, el énfasis en el nivel de actividad económica es producto de una decisión estratégica: “el discurso muestra que eligieron al crecimiento como la unidad de medida del éxito del manejo de la economía".Ante una aceleración inflacionaria que amenaza con superar el 100% interanual, el abordaje del tema exige una sensibilidad quirúrgica. Fernández remarcó que "la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas. Estamos abocados a reducirla, pero no resulta una tarea sencilla”.El presidente lanzó un dardo a la oposición de Juntos por el Cambio, que gobernó, bajo el liderazgo de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, período durante el cual la inflación pasó del 25% al 53%: "no olvidemos que quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarla", señaló el mandatario.En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el refinanciamiento de la deuda contraída durante el Gobierno de Macri, el mandatario expresó la trascendencia de ordenar las cuentas públicas: "ni el ministro de Economía ni yo necesitamos del FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal", apuntó.Según Burdman, este punto cristaliza la misión de fondo del Gobierno del Frente de Todos: “me parece que esto reafirma la idea de que el Gobierno vino a bajar el gasto público. El consenso de achicar el déficit estuvo siempre presente, tanto en el exministro de Economía, Martín Guzmán, como en el actual, Sergio Massa", advierte el politólogo.El juicio político a la Corte, eje central de la jornadaEl apartado que más revuelo generó en el recinto de la asamblea legislativa fue el relativo a las críticas a la Justicia nacional, en el marco del pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal: "el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública. Claramente, no funciona de manera eficaz", disparó Fernández.La fuerza que cobró el tema en la alocución presidencia descolocó, incluso, a los especialistas en comunicación: "el fragmento sobre la Corte me llamó la atención por la cantidad de veces que lo mencionó. Culpó a los jueces diciendo que violaron la ley de coparticipación: es decir, que básicamente defendió su posición para iniciar el juicio político", considera Burdman.La crítica al máximo tribunal orbitó en torno a la medida cautelar por la coparticipación federal de impuestos, que amplió del 1,4% al 2,95% la porción de los fondos transferidos por el Estado a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de la alianza opositora Juntos por el Cambio.Fernández no apeló a eufemismos: "la Corte le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país. Le aseguraron a la Ciudad montos que no le corresponden, contrariando la ley vigente".Si bien las críticas tienen lugar a escasos meses de la condena judicial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según Burdman, estas no suponen un gesto directo hacia la expresidenta (2007-2015): "no estoy seguro de que esto constituya un acercamiento entre Alberto y Cristina, porque siempre tuvieron un discurso parecido en cuanto a la justicia. Fernández quiere que el juicio político a la Corte sea una bandera propia”, considera el politólogo."No sé si Alberto hace esto a pedido de Cristina. De hecho, la iniciativa puede haber sido del propio presidente", advierte Burdman.Dardos a la oposiciónIndependientemente del origen del proyecto de ley para la remoción de los magistrados, el mandatario se ocupó de responder a las críticas desde la coalición opositora Juntos por el Cambio, que denuncia una embestida contra las instituciones: "no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Afortunadamente, ya no existen operadores que en nombre del Gobierno compran voluntades judiciales", resaltó el mandatario.El recrudecimiento de la tensión con la oposición, a meses de las elecciones presidenciales en las que el oficialismo pone en juego su continuidad en el poder, se cristalizó en el reproche a los casos de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. A la luz de los contundentes dichos del mandatario, la posibilidad de diálogo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio parece descartada. Según Burdman, "el Congreso es el escenario de la ruptura entre el oficialismo y la oposición. El recinto está paralizado y no parece haber margen para ningún tipo de negociación".Las elecciones como norteA meses de los comicios presidenciales del 22 de octubre, la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos adquiere un calibre de primera magnitud. "Al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa, le repugnaría observar semejantes conclusiones", señaló el mandatario."El reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio y la persecución política", sostuvo Fernández.Dentro del menú que presentará a los votantes el oficialismo, uno de los candidatos a encabezar la fórmula es el propio presidente, quien se ocupó de transmitir su plan en reiteradas oportunidades. "Es cierto que Alberto manifestó su intención de ser reelecto, pero lo hizo de manera indirecta. Estando a pocos meses del cierre de listas, su deseo debería ser más explícito", afirma el analista.Si la incertidumbre sobre la potencial candidatura del mandatario para su reelección podría haberse despejado con un mensaje concluyente en la apertura de las sesiones, la falta de novedades durante la alocución presidencial es, según Burdman, una prueba de la indecisión: "que haya pasado este discurso sin haber dicho algo más claro significa que todavía no tiene una definición concreta", advierte el analista.

