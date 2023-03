https://sputniknews.lat/20230305/una-punta-del-iceberg-el-conflicto-en-ucrania-reconfigura-toda-la-economia-mundial-1136485056.html

Una "punta del iceberg": el conflicto en Ucrania reconfigura toda la economía mundial

Mientras Rusia expresa su disponibilidad a alcanzar compromisos y participar en las iniciativas de paz promovidas por China y países latinoamericanos, los países de Occidente y Kiev rechazan cualquier propuesta efectiva para restablecer la paz en Ucrania. Nuevos anuncios en torno del suministro de armas para Ucrania, junto con las declaraciones de los oficiales de Europa en el sentido de que ni siquiera pretendían cumplir los Acuerdos de Minsk, lo demuestran.El autor del artículo de Al-Eqtisadiya indica que los conflictos armados determinan el nuevo orden mundial, cambiando el futuro de las sociedades y los Estados, y la crisis en Ucrania no es una excepción aquí, mientras que sus consecuencias actuales no se limitarán a un primer deterioro de la economía mundial, lo que más bien representa solo una "punta del iceberg".Las principales entidades internacionales prestan mucha atención a esa crisis económico-financiera, que se agudiza debido a la prolongación del conflicto. Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evaluó que el conflicto en Ucrania costará 2,8 billones de dólares a la economía mundial, que es una cantidad grande, según reconoce el autor del texto periodístico. Sin embargo, advierte, que el impacto total aún se desconoce y es todavía demasiado temprano para evaluarlo.El inicio de la confrontación demostró el papel real de ambos países en la economía global, que durante años parecía no tan significativo. Se ha hecho evidente que Rusia y Ucrania suministraron en los mercados globales la mayor parte de la energía, los alimentos y los fertilizantes. Se detalla, que Rusia y Ucrania representan alrededor del 25% de las exportaciones mundiales de trigo. Además, solo Rusia abasteció a Europa de entre el 40% y el 45% de su consumo de gas, petróleo y carbón, recuerda el análisis del medio especializado en finanzas.Deterioro globalTras el anuncio de la operación militar y las primeras sanciones, todo el mundo sufrió la subida de los precios de la energía y los alimentos. "Esto era lo último que necesitaba la economía mundial", señala el artículo. Esta esfera ya sufría una elevada inflación como consecuencia de las interrupciones en las cadenas de suministro y políticas estatales derivadas la pandemia de COVID-19. La situación en torno de Ucrania la ha acelerado drásticamente. De ahí, algunos países, como EEUU, el Reino Unido y el espacio de la Unión Europea alcanzaron sus máximos históricos de inflación. Como resultado, la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra subieron los tipos de interés.Al mismo tiempo, los países en desarrollo sufren consecuencias aún peores. De acuerdo con, la profesora de economía de la Universidad de Leeds Christine Peter, algunos están al borde de la quiebra dado que la deuda pública ha alcanzado cantidades enormes. Al mismo tiempo, el sistema de préstamos en estos países se ha reducido a los niveles más bajos. De acuerdo con sus predicciones, en el último trimestre de 2023 se producirá una oleada de quiebras por la incapacidad de los países en desarrollo de cumplir sus obligaciones de deuda.Inseguridad alimentariaEl analista Albert Carter, del Instituto para la Seguridad Alimentaria Mundial, considera que la operación militar en Ucrania ha revelado la fragilidad del sistema mundial de seguridad alimentaria.Rusia acordó participar en la llamada Iniciativa de Granos del mar Negro que se instaló en Estambul. un Centro Conjunto de Coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde Ucrania y para realizar las inspecciones pertinentes. Asimismo, Moscú firmó con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Sin embargo, Moscú denunció en reiteradas ocasiones la falta del cumplimiento del pacto referente a los suministros rusos. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó a Occidente de enterrar la iniciativa humanitaria de la ONU poniendo trabas a la exportación de fertilizantes rusos.Pese a las exportaciones ucranianas de granos, la caída de los precios de los fertilizantes y la asignación de miles de millones de dólares para ayudar a los países pobres, el mundo sigue sumido en la peor crisis alimentaria de la historia moderna, escribe Al-Eqtisadiya.El artículo recuerda que en 2022 el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas recibió una financiación récord de 14.000 millones de dólares, pero luego los precios de los alimentos empezaron a subir al inicio debido a las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales y a las condiciones meteorológicas que afectaron a las cosechas."El año pasado, el número de personas que sufrieron escasez de alimentos fue de 345 millones, frente a los 135 millones de 2019", informó el experto. Los elevados precios han obligado a los agricultores a reducir el uso de fertilizantes, lo que podría llevar a un menor rendimiento, continúa el artículo. Junto con el aumento de la demanda de productos agrícolas en China tras el levantamiento de las restricciones contra la exportación, este hecho puede conllevar una nueva subida de los precios de los alimentos, por lo que cubrir las necesidades alimentarias será aún más difícil.Previsiones alarmantesEl profesor de comercio internacional en la Universidad de Londres David Milo cree que 2022 pasará a la historia como el año que precipitó la crisis energética mundial. El mercado del petróleo y el gas aún no se ha recuperado del COVID-19, mientras que ahora el conflicto ucraniano y las sanciones occidentales han aumentado más la presión sobre este ámbito.Otro experto, Johnson Gabriel, consultor del Banco Central Europeo, cree que el conflicto de Ucrania cambia indirectamente al sistema financiero mundial. La situación en Ucrania ha creado un gran desequilibrio entre el dólar y otras divisas mundiales. El euro se depreció alrededor de un 14% en 2022 debido a la crisis económica y de energética en Europa. La libra también ha caído frente al dólar, lo que significa que el Reino Unido está en recesión. El experto está seguro de que tal disposición se cuestionará posteriormente por los países que sufrieron esta caída.Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia lleva a cabo una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación fue definido por el presidente Vladímir Putin como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Los países europeos viven una crisis energética debido a las restricciones impuestas contra los combustibles rusos como represalia contra la operación militar especial. Putin afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene como objetivo empeorar la vida de millones de personas en el mundo.Según el mandatario ruso, contra Moscú se desató una agresión de sanciones sin precedentes orientada en aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

