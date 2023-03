https://sputniknews.lat/20230324/las-sanciones-occidentales-no-afectaron-a-rusia-como-pensaban-en-occidente-1137267654.html

Las sanciones occidentales no afectaron a Rusia "como pensaban en Occidente"

Este 23 de marzo, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, se dirigió a la Duma Estatal denunciando que su país ha sufrido un golpe de sanciones sin... 24.03.2023

Informando sobre la labor del Gobierno en el 2022 y sobre objetivos para el 2023, el funcionario destacó que, a pesar de la presión, Rusia ha resistido las sanciones. "Intentaron colapsar nuestro sistema financiero para que la gente no pudiera utilizar tarjetas bancarias. Para perturbar los lazos económicos. Para obligar a sus propias empresas a retirarse del mercado ruso, registrando enormes pérdidas. Para que los productos conocidos desaparecieran de las estanterías de las tiendas. Y al mismo tiempo, para echar a la calle a los empleados rusos de estas organizaciones y privarles de ingresos. Es decir, esas personas, cuyo trabajo creó sus beneficios multimillonarios", aseveró Mishustin. Sin embargo, el primer ministro ruso informó que incluso algunas organizaciones internacionales pronostican ahora que Rusia tendrá una dinámica positiva a finales de 2023 y alcanzará en 2024 tasas de crecimiento del producto interior bruto (PIB) superiores a las de los países desarrollados.Los expertos coinciden en que las sanciones occidentales contra Rusia no han tenido el impacto que se esperaba. Al menos así aseguró en entrevista para Sputnik la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Ana Luisa Trujillo. Para la especialista, lo anterior puede entenderse en el marco de las exportaciones de petróleo ruso, pese al techo a los precios impuesto por Estados Unidos y los países miembros del G7. "Son sanciones únicas en su tipo, pero no han afectado directamente al sector económico principal. La inflación ha tenido efectos en Rusia [...], en algunos casos hay precios que ya son un poco costeables en muchos sentidos para la población, pero eso no contradice que en términos generales que Rusia no ha sido afectada de manera tan efectiva como pensaban en Occidente", considera la universitaria.De acuerdo con datos recopilados por Bloomberg, durante la primera semana de febrero Rusia exportó 3,6 millones de barriles diarios del carburante, lo que representa un aumento del 26% con respecto al mismo periodo del 2022. Además, se registraron aumentos de más de 200.000 barriles diarios en los flujos desde el Ártico, el mar Negro y el Báltico. Ni siquiera los bloqueos por parte de la Unión Europea (UE) pudieron contra el crudo ruso, cuyas exportaciones siguen en un franco ascenso a tan solo unos días de que Moscú disminuya considerablemente su producción petrolera. "Los flujos subieron a máximos de varias semanas desde todas sus terminales del Báltico, el mar Negro, el Ártico y el Pacífico", detalló el medio especializado en finanzas."Ellos esperan que Rusia esté económicamente limitado de manera que pueda o de manera que tenga que salir del territorio ucraniano y eso no ha sucedido, y no se espera que suceda al menos en el corto plazo. Entonces desde esa perspectiva, no han sido efectivas", valoró la académica.También, hablando de la propuesta china de paz, la experta detalló que el papel que juega el líder asiático es importante.La experta ponderó que, más allá del conflicto en Ucrania, se están visualizando "estos cambios en el sistema internacional del que hablaban muchos analistas a principios del siglo. Creo que ahora podemos ver un poco lo que va a ser el sistema internacional y las instituciones del sistema internacional"."No es nada más lo que sucede entre Rusia y Ucrania sino lo que sucede a nivel mundial, esta posibilidad de una hambruna general, en fin, la inflación que también es parte del fenómeno, (...) dada la interconexión que tenemos hoy en este mundo tan globalizado, a todos nos interesa que ya se empiece hablar de negociaciones de paz", estimó.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según el presidente Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino. A partir de entonces, el bloque comunitario ha aprobado diez paquetes de sanciones contra Moscú que incluyen restricciones financieras y comerciales, así como sanciones personales.Adicionalmente, Occidente ha buscado formas de limitar los ingresos de Moscú relacionados con la energía, en específico el petróleo y el gas. Por ello, Estados Unidos, Australia y los países del G7 establecieron un límite de precio de 60 dólares por barril al energético ruso.En respuesta, Putin prohibió a finales de diciembre pasado el suministro de petróleo y productos petrolíferos de Moscú si los contratos establecían directa o indirectamente un tope de precios.

