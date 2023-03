https://sputniknews.lat/20230330/bolsonaro-regresa-a-brasil-despues-de-3-meses-en-eeuu-1137519688.html

Bolsonaro arriba a Brasil desde EEUU y va a la sede de su partido sin hacer declaraciones

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) regresó a Brasil después de pasar 3 meses en Orlando (sureste de EEUU). 30.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-30T12:35+0000

2023-03-30T12:35+0000

2023-03-30T13:06+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

eeuu

El avión con Bolsonaro a bordo aterrizó a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Brasilia, y aunque decenas de seguidores le esperaban para saludarle, el líder ultraderechista dejó el aeropuerto por una salida secundaria, según recogen medios como O Globo.Después, escoltado por un convoy del Gabinete de Seguridad Institucional, Bolsonaro y su comitiva se desplazaron en auto hasta la sede del Partido Liberal (PL), donde fue recibido por políticos y aliados.Bolsonaro saludó a algunos simpatizantes que se encontraban a las puertas de la sede del partido, pero no hizo declaraciones.Entre quienes le esperaban estaban el presidente del PL, Valdemar Costa Neto; su hijo y senador Flávio Bolsonaro y el exministro de Defensa Walter Braga Netto, que fue su candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022.Bolsonaro voló a EEUU a finales de 2022, no queriendo participar en la transferencia del poder al nuevo presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. Se informó que el expresidente de Brasil solicitó una visa de visitante de seis meses para extender su estadía en territorio estadounidense.El pasado febrero, Bolsonaro declaró en una entrevista al periódico Wall Street Journal que planea regresar al país en marzo y liderar la oposición contra Lula da Silva. Sin embargo, antes de salir de EEUU, el político afirmó al canal CNN Brasil que a su regreso no pretendía encabezar la oposición al gobierno del actual presidente brasileño.En Brasil, Bolsonaro enfrenta varias investigaciones, tanto por supuestas irregularidades como jefe de Estado como por la posible participación en los disturbios que iniciaron sus seguidores tras su derrota en las elecciones presidenciales.En protesta contra los resultados de los comicios, el pasado 8 de enero los partidarios de Bolsonaro tomaron el edificio del Congreso en la capital brasileña, irrumpieron en el territorio del Palacio de Planalto y también en el edificio de la Corte Suprema. La policía logró despejar los edificios gubernamentales de los manifestantes solo por la noche, los locales fueron saqueados y unas 2.000 personas fueron detenidas durante y después de los disturbios.

brasil

eeuu

2023

brasil, jair bolsonaro, eeuu